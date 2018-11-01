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Спорт

Возвращение состоится, или Не списывайте крымский футбол в архив

«КТ–арена» в Молодёжном

Прежде всего, речь поведём о крымском футболе, который вот уже четвёртый год вынужден вариться в «собственном соку» из-за геополитических событий, разыгравшихся после исторической Крымской весны, позволившей нашему южному краю воссоединиться с Россией. Нет сомнения, что через год-два крымский футбол обязательно вернётся в чемпионат страны, в котором он уже пробовал свои силы. Тогда, впрочем, после «рыданий» украинской стороны по этому поводу, УЕФА запретил командам из Симферополя, Севастополя, Ялты выступать в первенстве России среди клубов третьего профессионального дивизиона...

Начали с «помпы»

Этот дивизион, получив в наследство от советского футбола более 120 команд, проводит свой турнир вот уже в двадцать седьмой раз, носив за это время наименования — Вторая лига, Второй дивизион, а с сезона 2013/14 годов — Первенство ПФЛ, в котором, как мы писали выше, в сезоне 2014/15 годов почти два круга сыграли, причём не без успеха, и крымчане. К счастью, после дискриминационного решения зарубежных футбольных федераций крымский футбол «не почил в бозе», а был дальновидными людьми сохранён в границах нашего полуострова и весьма активно взялся за воспитание юношеского поколения российских футболистов. И хотя вечно всем и всеми недовольные «диванные специалисты» считают, что такой футбол неинтересен, а самое главное, не перспективен, но, на наш взгляд, в своих предположениях они допускают ошибку. Ещё раз подчёркиваем, что крымчане обязательно вернутся в первенство ПФЛ и могут быть представлены в третьем дивизионе не менее чем шестью клубами из Симферополя, Севастополя, Керчи, Евпатории, Ялты, Симферопольского района, которые уже к тому времени будут располагать хорошей игровой и тренировочной базой. Подобным образцом для них пока может служить «КТ-Арена» в Молодёжном. Во всяком случае, крымский футбол на уровне третьего дивизиона, да и ФНЛ, может составить конкуренцию нашим соседям из Краснодарского края, клубы которого задают тон в зоне «Юг». Но ещё необходимо немного времени, чтобы наши команды достигли уверенной финансовой состоятельности и смелее опирались на воспитанников крымской футбольной школы, разумеется не отвергая помощи сильными игроками с материка, с которым нас уже надёжно связал Крымский мост, а к концу будущего года соединит и железная дорога. Одним словом, не списывайте крымский футбол в архив, он ещё вернёт свои победные традиции.

Печальный факт

Однако, все эти годы внимательным образом следя за первенством России, с командами которой наши болельщики со стажем в годы жизни в Стране Советов часто встречались в Симферополе, ведь наша «Таврия» играла в классе «Б» и «А», во второй, первой и высшей лигах, становится обидно, что оно теряет свой авторитет, прежде всего, в провинции. Ведь первенство ПФЛ, начав свой самостоятельный путь с более чем сотней команд, которые согласно географическому принципу разделялись на семь зон, сегодня насчитывает лишь 58 клубов, разделённых на пять зон — Запад (15 команд), Центр (14), Юг (15), Урал-Приволжье (11) и Восток (6). Обратите внимание на тот факт, что Крымский футбольный союз проводит свое первенство при участии восьми команд, хотя по своей территории и возможностям он уступает по всем параметрам Сибири и Дальнему Востоку. Причём, например, «Сахалин» из Южно-Сахалинска живёт и играет в Томске (зона «Восток»). Выступать в этой зоне было предложено и «Смене» из Комсомольска-на-Амуре. Но команда крупного авиастроительного объединения заявила, что будет играть только в родном городе. Увы, но в зоне Дальнего Востока кроме «Смены» готовы были выступать только вторая команда «СКА-Хабаровск». И это в таком огромном регионе!

В эти дни завершается осенняя часть первенства во всех пяти зонах, победители которых в мае-июне 2019 года получат право на переход в ФНЛ (второй дивизион). Увы, ныне уже могут отказаться от мечты о повышении в ранге такие известные клубы, как владимирское «Торпедо», орехово-зуевское «Знамя труда», смоленский «Днепр» (Запад), брянское «Динамо», новомосковский «Химик», раменский «Сатурн» (Центр), «Спартак-Нальчик», ростовский СКА, экс-чемпион России «Спартак-Владикавказ», ставропольское «Динамо» (Юг), пермская «Звезда», «Зенит-Ижевск», «Лада-Тольятти» (Урал-Приволжье), барнаульское «Динамо» (Восток).

Ну, а кого же из этих зон можно следующей весной ожидать в ФНЛ, могут решить сами читатели нашего еженедельника, познакомившись с претендентами на призовые места.

Запад. «Текстильщик» (Иваново) — 36, «Локомотив-Казанка» (Москва) — 33. «Велес» (Москва) — 30 очков.

Центр. «Торпедо» (Москва) — 43, «Сокол» (Саратов) — 36, «Металлург» (Липецк) — 34, «Зоркий» (Красногорск) — 30 очков.

Юг. «Чайка» (Песчанокопское) — 40, «Урожай» (Краснодар) — 37, «Волгарь» (Астрахань) — 33, «Черноморец» (Новороссийск) — 30 очков.

Урал-Приволжье. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 38, КАМАЗ (Набережные Челны) — 31, «Сызрань-2003» — 29, «Волга» (Ульяновск) — 27 очков.

Восток. «Иртыш» (Омск) — 27, «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 26 очков.

Коль мы рассказали о тех клубах, которые не прочь шагнуть из третьего дивизиона в Федеральную национальную лигу на сезон 2019/20 годов, а среди них мы видим даже экс-чемпиона СССР московское «Торпедо», то следует назвать и те клубы ФНЛ, которые после первого круга своего первенства, как говорят сами футболисты: «стоят на выход из лиги». Это «Тюмень», калининградская «Балтика», «Армавир», новосибирская «Сибирь», санкт-петербургский «Зенит-2». Особенно удивляет бедственное положение «Балтики», которая располагает прекрасной ареной, построенной к Мундиалю-2018, но, увы, её футболисты и тренеры вот уже пятый месяц не получают заработную плату.

Гарик ОРЛОВ
Фото fc-kt.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 202 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:37

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