Как выглядит рынок недвижимости на полуострове

Жилья в Крыму появляется всё больше, а возможностей для жизни в нём у рядовых крымчан остаётся всё меньше. Причина проста — низкие зарплаты при высокой стоимости квадратных метров (здесь речь как о покупке недвижимости, так и об аренде). Причём на общероссийском фоне, так сказать, ситуация выглядит вообще плохо. К примеру, судя по информации портала Domofond, опубликовавшего аналитику актуального рынка недвижимости в 150 городах России, по доступности жилья (в частности, аренды) для местного населения Симферополь и Севастополь находятся на 149-м и 148-м местах, соответственно (недоступнее только Москва, на 150-м месте). Причём портал при подсчётах учитывал средние зарплаты симферопольцев и севастопольцев — 35 184 и 36 852 рублей, соответственно. Думаем, крымчане в курсе уровня реальных, а не «среднестатистических» зарплат, поэтому и настоящая картина — другая. То есть, даже не последние места, а вообще вне всяких рейтингов...

Крымский мост ни при чём

Несколько дней назад крымское информпространство пополнилось новостью (со ссылкой на исследование, подготовленное аналитиками портала Domofond) о том, что после запуска движения по Крымскому мосту жилая недвижимость на полуострове заметно подорожала.

По подсчетам аналитиков, в период с мая по октябрь 2018-го стоимость квадратного метра вторичного жилья поднялась более чем на два процента, а загородного — на четыре процента. В настоящее время «квадрат» городской недвижимости в регионе стоит 72,4 тысячи рублей, в частных домах метр оценивается в 48,5 тысячи рублей.

Как отмечается в исследовании, наибольший рост средних цен после открытия моста наблюдался в сегменте просторных квартир: многокомнатные объекты подорожали почти на 20 процентов, трехкомнатные — на четыре процента, до 10,7 миллиона и 6,2 миллиона рублей соответственно. «Однушки» и «двушки» выросли в цене примерно на полтора процента (2,8 миллиона и 4,3 миллиона соответственно).

На рынке частных домов заметнее всего подорожали дома площадью от 250 квадратных метров — на 15 процентов за полгода, до 28,3 миллиона рублей за объект в среднем.

Стоимость аренды также увеличилась в годовом выражении. «Однушки» с октября 2017-го стали дороже на четыре процента, «двушки» — на 10 процентов, «трешки» — на 19 процентов.

Если же оставить в стороне рост стоимости продажи «элитки», который действительно большой, а обратить внимание на стандартные квартиры (одно-трёхкомнатные), то полутора-четырёхпроцентный рост не так уж и впечатляет на общероссийском фоне (к тому же, учитывая общероссийскую тенденцию к повышению цен, непонятно, при чём тут Крымский мост?). Итак, динамика цены на вторичном рынке по России, касательно продажи жилья, такова. «Аналитики сравнили стоимость предложения на продажу и аренду квартир на вторичном рынке в III квартале 2018 года с данными II квартала. Цены на продажу были рассчитаны для 83 субъектов Российской Федерации. В III квартале 2018 года стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, выросла в 62 регионах: рост достигал 5,1%. Подорожание вторичного жилья на 1,5% и выше зафиксировано в 10 регионах. Снижение цен зафиксировано в 18 субъектах Федерации, из них только в двух цены упали более чем на 1%», — сообщает портал.

ЮБК окупается хуже всего

Ранее аналитики (материалы портала «Мир квартир») опубликовали список лучших городов Крыма для вложения средств в недвижимость. Рейтинг возглавил Симферополь: по подсчетам, среднестатистическая симферопольская квартира при сдаче в аренду приносит владельцу доход на уровне 8,3 процента годовых и окупается за 12 лет. «Такие высокие показатели объясняются тем, что Симферополь — столица республики и арендные квартиры востребованы не только летом, но и зимой», — отмечают специалисты. Здесь же стоит отметить и то, что среди покупателей крымчане занимают далеко не лидирующие позиции. Очень много жилья приобретают россияне из других регионов. Соответственно, они и зарабатывают «на Крыме».

На втором месте рейтинга городов с высокодоходным жильем оказался Севастополь: здесь оно позволяет зарабатывать 7,4 процента годовых и окупается за 14 лет. Третья позиция досталась Керчи, где доходность съемных квартир равна 7 процентам годовых, а срок окупаемости — также 14 годам.

В других городах Крыма приобретать недвижимость для сдачи в аренду не столь выгодно. Наиболее низкие показатели доходности у квартир в Алуште, Алупке и Гурзуфе — на уровне 2-3 процентов годовых. Срок окупаемости местного жилья достигает 42 лет.

Элитное жильё скупают москвичи

Согласно данным портала недвижимости «Дипломат», в период с января по июль 2018 года, значительная часть дорогих квартир на полуострове — порядка 40 процентов — покупают москвичи. Сообщается также, что популярно дорогостоящее жилье у моря и среди самих крымчан, и среди выходцев из Краснодарского края, и с Камчатки, и среди жителей других регионов, но их проценты по отдельности, видимо, столь несущественны, что их не указывают.

При этом, как говорят эксперты, аппетиты покупателей постепенно уменьшаются: если в 2015-2016 годах средняя площадь приобретаемых объектов составляла 100 квадратных метров, то в 2017-м — 90 метров, а в 2018-м — уже 87 «квадратов».

Одновременно снизилась средняя сумма сделки — на 25 процентов за последний год. В настоящее время за элитную квартиру в Крыму в среднем отдают 27 миллионов рублей.

До конца года аналитики ожидают двукратного увеличения спроса на дорогое жилье в регионе. Резкого скачка цен при этом не произойдет, обещают они, — скорее это будет планомерный рост, который к концу года может достигнуть не более 5-10 процентов.

Аренда. Лидеры по росту цен

Вот ещё немного общероссийской информации. Для сравнения, так сказать. И крымские реалии здесь также частично присутствуют. Как сообщают аналитики портала недвижимости Domofond, стоимость аренды однокомнатных квартир в III квартале поднялась в 65 регионах (однокомнатные квартиры приводятся здесь, как наиболее востребованные, по сравнению с двух- и трёхкомнатными). Рост ставок на «однушки» на 1,5% и более наблюдался в 40 субъектах Российской Федерации. Лидером по росту средних цен на аренду стал Приморский край (9,3%). Севастополь же занял второе место по повышению ставок с динамикой 7,3%. То есть, говоря о Севастополе, судя по всему, спрос на аренду жилья в этом городе значительно превышает предложение, несмотря на огромное количество новостроек. Симферополь также не остался в стороне. В столице республики рост составил почти 6%, поэтому и этот город находится в числе общероссийских лидеров по росту цен на аренду недвижимости. Причины — те же, что и в Севастополе. Но с поправкой на местную, крымскую специфику. Если в Севастополь «понаехали» с материка, то в Симферополь, в основном, жители полуострова, из более депрессивных регионов.

Больше правды

Примечательный момент в сфере продажи недвижимости на полуострове произошёл и с земельными участками. Как замечают эксперты рынка, если прежде большинство предложений продавцы презентовали как «земли ИЖС», то есть для индивидуального жилищного строительства, то теперь большая часть предложений обозначается аббревиатурами СНТ и ДНТ (садоводческие и дачные некоммерческие товарищества). Дело в том, что статус ИЖС предполагает большие возможности для застройки, для развития собственности, но и земля такая стоит больше, естественно, чем сугубо садоводческая. Или дачная. Почему так произошло? Эксперты говорят об элементарном наведении властями и уполномоченными органами порядка в этой сфере. Проще говоря, меньше продавцов стали выдавать покупателям желаемое за действительное.

Всё больше и больше

Как сообщил министр строительства Крыма Сергей Кононов, объём вводимого в эксплуатацию жилья в Крыму вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В частности, за девять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 363 тысячи квадратных метров жилья.