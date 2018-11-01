Сорванный глянец

Крымский момент истины Исаака Левитана

Его работы заставили московских зрителей понять, что полуостров не яркая декорация к надуманной сказке, а вполне реальный и очень русский.

Кто ты?

С тем, что Исаак Левитан «русский художник», никто спорить не будет. Этот статус заслужен и всячески подчеркивается. Он понимал и чувствовал родную страну лучше и тоньше многих, проникал в самую ее душу, ловил настроение и чувства, мыслил нужными ментальными категориями. Современники свидетельствовали, что его поражало и пленяло своей красотой православное богослужение. Но «в вечернем сумраке малого и тесного храма, в огнях лампад, в тихом пении, в тонких струйках ладана, разносящихся по полупустой церкви, затихнувшей в полумраке», он искал лишь красоту, не истину, воцерковленным человеком не был и до конца православия так и не принял, хотя после кончины на его груди обнаружили крест, который он, как оказалось, давно носил.

Так понимали ли Левитана? Не всегда. А знали о нем и того меньше.

Исаак Ильич Левитан родился в местечке Кибарты Мариампольского уезда, Августовской губернии (с 1866 года — Сувалкской губернии), в очень образованной и столь же бедной еврейской семье. Архивные записи о семье Левитана обнаружили только в ноябре 2010 года. Их обнародовал Михаил Рогов в книге «Тайна происхождения И. И. Левитана и её влияние на его творчество». Мол, в найденных документах говорилось, отец Исаака Илья (Эльяшив-Лейб) Абрамович Левитан происходил из раввинской семьи местечка Кайданова, примечательного сосуществованием еврейской и шотландской общин в Литве, прадеда художника звали Абрамом, дед был Лейб Абрамович Левитан, а в свидетельствах о рождении детей Эльяшива-Лейба имя их матери записано как Бася Гиршевна Левитан, хотя в большинстве источников ее именуют Бертой Моисеевной.

Но это всё, так сказать, частности, важнее другое — то, что даже точная дата рождения всемирно известного художника остается не уточненной, а его родители могли таковыми и не быть. В начале XX века в официальном искусствоведении считалось, что Исаак Левитан родился в 1861 году. Сейчас в биографических исследованиях указывают целых две даты рождения И. И. Левитана 3 (15) октября 1860 г. и 18 (30) августа 1860 г. Почему в этом, казалось бы, точном деле такой простор для фантазии? Архивные записи о рождении Исаака Ильича странным образом отсутствуют, поэтому остается только предполагать. К примеру, уже упомянутый Михаил Рогов утверждает, что Исаак Левитан не мог родиться у жены Эльяша, Баси, в августе 1860 года, за 5 месяцев до рождения своего брата Авеля Лейба (что вполне логично, ведь беременность длится 9 месяцев, а никак не пять). Отсюда вытекает предположение: Исаак Левитан в действительности мог быть не родным сыном Эльяша и Баси, а усыновлённым в качестве младшего сына (хотя родной сын Авель был моложе) ребенком, мол, таким образом родители спасали своего истинного наследника от воинской повинности.

Переломный момент

Итак, как видим, спорных моментов в биографии Исаака Левитана предостаточно. Однако, тот факт, что талантливейший живописец пребывал в беспросветной бедности до своей первой поездки в Крым, не подлежит сомнениям. Биографы Левитана пишут, что «отец семейства Илья (Эльяш) Левитан, стремясь обеспечить родным безбедное существование и дать детям образование, решился на переезд в Москву». Тут они, что называется, проскочили.

Царю-реформатору Александру II была мила идея либерализации юридических норм по отношению к еврейскому населению. Еврейский вопрос медленно, но верно решался: в 1859 году была ликвидирована черта оседлости (граница, дальше которой евреям запрещено было селиться) для наиболее зажиточных представителей (купцов 1-й гильдии и иностранцев), в 1861 году евреи получают право устраиваться на государственные должности, с 1865 года все ремесленники-евреи и их семьи получили возможность переселяться за черту оседлости, а в 1867 году такие привилегии распространились и на тех, кто отслужил в армии. После восшествия на престол императора Александра III все привилегии, дарованные предыдущим правителем, были в значительной степени ограничены. Обязательным условием стало проживание в рамках черты оседлости без права владения землей, в изолированных поселениях — штетлах или местечках. Вводилась жесткая квота на обучение в высших учебных заведениях и гимназиях империи — 10% в пределах черты оседлости, 5% — на всей остальной территории страны, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы, где квота устанавливалась в мизерные 3%. Так что, родись Исаак Левитан на 10 лет позже, о таком художнике мы бы сегодня и слыхом не слышали. В 1871 году старший брат Исаака, Авель Лейб, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Осенью 1873 года в училище поступил и тринадцатилетний Исаак. Его учителями стали маститые мастера живописи Перов, Саврасов и Поленов.

Но на наличие денег благоволение небес, увы, не распространилось. Их у Исаака Левитана не было вплоть до 1886 года, когда он задумал поехать в Крым. Это был второй переломный момент в его жизни, второе «повезло, так повезло».

Момент истины

Поездка в Крым была для Левитана не капризом или погоней за впечатлениями, а насущной необходимостью. Организм 26-летнего гения уже не выдерживал голодного прошлого и настоящего, наполненного самоотверженной, кропотливой работой. В создание своих картин он по-настоящему вкладывал душу. И душа истончалась, а сердце болело. Ему нужно было подлатать себя. Во имя искусства.

Говорят, когда деньги нужны не ради денег, они появляются. В случае с Левитаном было именно так. Известно, что еще в марте 1886-го Исаак Ильич жаловался на «страшное безденежье, безденежье до того, что... как-то не обедал кряду три дня», а спустя каких-то пару недель на него свалился целый куш — Савва Мамонтов, содержавший частную оперу, заплатил Левитану за оформление одного из спектаклей. Едва получив кругленькую сумму, Исаак Ильич отправился в свое первое большое путешествие, в Крым.

Биографы Левитана сетуют на художника за то, что он не вёл дневников и по причине этого сегодня его жизнь приходится собирать, как растерянные фрагменты сложного пазла. К счастью, есть письма Исаака Ильича, посланные из Крыма другу Антону Павловичу Чехову. В одном из них Левитан пишет: «Дорогой Антон Павлович, черт возьми, как хорошо здесь! Представьте теперь себе яркую зелень, голубое небо, да еще какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что, — я заплакал, и заплакал навзрыд; вот где вечная красота и вот где человек чувствует своё полное ничтожество».