Библиотечный день

В ноябре 1921 года в Симферополе открылась Центральная областная библиотека Крыма

Многие годы она размещалась в одной из старейших построек города — в здании Таврического губернского собрания, у перекрестка улиц Пушкина и Горького.

Дай Бог, не последняя!

Объективно Центральная библиотека Крыма не была первой ни на полуострове, ни в городе. Не была и последней. Скорее просто одной из наиболее значимых. Соперничать с ней могли не многие. И обязана этим «революционная» библиотека была дореволюционному прошлому.

Первой библиотекой Симферополя, согласно ведомости, составленной полицмейстером Симферопольского городского полицейского управления П. Кузьменко, стала открытая в феврале 1861 года «библиотека и при ней читальня, принадлежащая Симферопольскому городскому клубу».

Второй стала платная библиотека, устроенная купцом П. Бергом в здании городской управы. Эту библиотеку у купца Берга выкупил другой предприниматель, имени которого история не сохранила. Зато известно имя третьего владельца — дворянина С. Туманова, выкупившего библиотеку в 1884 году. Все пять тысяч томов своей библиотеки Туманов завещал городу, оговорив, что доступ к книгам должен быть бесплатным. В архиве сохранилось постановление Симферопольской городской Думы, датированное 2 мая 1890 года.

«...Собрание единогласно постановило: библиотеку, завещанную в собственность города покойным дворянином С. Б. Тумановым, принять. Для ближайшего ознакомления с составом библиотеки и для разработки вопроса об устройстве бесплатной городской читальни образовать комиссию... Просить комиссию представить доклад Думе». Доклад был принят, и 20 сентября 1890 года в Симферополе появилась бесплатная библиотека, упомянутая самим Антоном Павловичем Чеховым. При библиотеке была читальня, которую в народе окрестили Тумановской. Располагалась «общая городская библиотека, состоящая из двух отделов: платного и бесплатного с Тумановской читальней при ней» на Салгирной улице (ныне проспект Кирова) у Феодосийского моста. Считалось, что по количеству литературы на русском и иностранных языках библиотека входила в тройку лучших на юге России (после Севастопольской морской и Одесской научной).

Свою библиотеку имела и первая крымская научная организация — Таврическая ученая архивная комиссия, созданная в 1887 году. Эта библиотека состояла из изданий, пожертвованных «учёными учреждениями и обществами», а также литературы, полученной в обмен на издававшиеся Комиссией «Известия», где публиковались наиболее важные документы (указы Екатерины II, ордера Потемкина-Таврического, камеральное описание Крыма и другие) из местных архивов.

Кроме этой библиотеки, существовала еще и библиотека Таврического земства, основанная 24 ноября 1873 года. В 1878 году она даже обрела собственное имя — «Таврика», подчеркивающее ее краеведческий профиль, а с 1894 года — удостоилась почетного имени своего основателя А. Х. Стевена. В первое время существования в этой библиотеке насчитывалось 552 наименования специализированной литературы. В 1921 году фонды «Таврики» Центрального музея Тавриды пополнились за счет слияния нескольких крымоведческих библиотек и ряда частных собраний, поступивших через Крымохрис. Ныне библиотека «Таврика» находится в здании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центральный музей Тавриды» (Симферополь, ул. Гоголя, 14). В ее фондах находится 48 тысяч экземпляров книг, изоизданий и периодики с XII по XXI век.

Свято место пусто не бывает

Само собой, Центральная областная библиотека Крыма появилась не на пустом месте, скорее уж на насиженном и даже, в какой-то степени, сакральном. Большую часть времени своего существования — с момента открытия и до реорганизации в 2009 году — она располагалась в одном из старейших зданий города, в Доме дворянского собрания, ул. Горького, 10.

Строительство этого Дома в 40-х годах позапрошлого столетия историки связывают с «возросшим, укрепившимся положением дворян Таврической губернии, деятельно решавшим проблемы своей сословной организации и общественной жизни Тавриды». Мол, привилегированному сословию нужны были помещения, чтобы иметь возможность созывать ассамблеи и съезды, чествовать юбиляров и проводить досуг, согласно «классовому кодексу».

Через три года после того, как было завершено его строительство, началась Восточная (Крымская) война. Стало не до собраний и съездов, нужны были госпитали. И госпиталь здесь получился, надо сказать особый, весьма значимый для потомков. В нем работал великий хирург Николай Пирогов. Ассистировал ему не менее великий Сергей Боткин. А помогали им первые в России сестры милосердия, и среди них две Екатерины — родные сестры поэта, драматурга Александра Грибоедова и мыслителя, революционера Михаила Бакунина. А жившие в Симферополе дворяне вынуждены были проявлять свою общность не на собраниях и не за бильярдным столом, а щедрыми и регулярными пожертвованиями «в пользу раненых, находящихся в благородном дому». И, кстати, первая запись в Книге учета этих средств, сделанная 29 октября 1854 года, сообщает о пожертвовании профессором Айвазовским в пользу раненых чинов, находящихся в благородном собрании, серебром 25 рублей.

Библиотека, обслуживающая широкие слои населения, существовала здесь со времен окончания Крымской войны, когда Симферопольский городской клуб объединился в одно учреждение с Собранием. И статус у нее был соответствующий — «общественная библиотека». Но, как это было во все времена, заявление о том, что всё для народа, куда важнее тихо сделанных во имя этого же самого народа дел.

Очаг культуры

24 декабря 1920 года появился приказ Крымревкома, согласно которому в Доме дворянского собрания было начато создание Центральной областной библиотеки Крыма. В её фонд включили книжные собрания той самой уже упоминавшейся Тумановской библиотеки, педагогической и медицинской библиотек, общества «Просвещение», библиотек Духовной семинарии, а также реквизированных частных библиотек. Для читателей библиотека была открыта 7 ноября 1921 года. К 1941 году фонд насчитывал 350 тысяч книг.

Правда, в годы немецкой оккупации библиотека, увы, утратила около 150 тысяч книг. Гитлеровцы превратили ее в казарму, сожгли произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Но работникам библиотеки удалось сберечь львиную долю фондов. В 1956 году в связи со 100-летием со дня рождения писателя Ивана Франко крупнейшей библиотеке Крыма было присвоено его имя. А в 2007-м библиотека справила новоселье, переехала в соответствующее современным требованиям здание на ул. Набережной.