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СпецпроектНеизвестный Крым

Библиотечный день

Здание Дворянского собрания на ул. Горького

В ноябре 1921 года в Симферополе открылась Центральная областная библиотека Крыма

Многие годы она размещалась в одной из старейших построек города — в здании Таврического губернского собрания, у перекрестка улиц Пушкина и Горького.

Дай Бог, не последняя!

Объективно Центральная библиотека Крыма не была первой ни на полуострове, ни в городе. Не была и последней. Скорее просто одной из наиболее значимых. Соперничать с ней могли не многие. И обязана этим «революционная» библиотека была дореволюционному прошлому.

Первой библиотекой Симферополя, согласно ведомости, составленной полицмейстером Симферопольского городского полицейского управления П. Кузьменко, стала открытая в феврале 1861 года «библиотека и при ней читальня, принадлежащая Симферопольскому городскому клубу».

Второй стала платная библиотека, устроенная купцом П. Бергом в здании городской управы. Эту библиотеку у купца Берга выкупил другой предприниматель, имени которого история не сохранила. Зато известно имя третьего владельца — дворянина С. Туманова, выкупившего библиотеку в 1884 году. Все пять тысяч томов своей библиотеки Туманов завещал городу, оговорив, что доступ к книгам должен быть бесплатным. В архиве сохранилось постановление Симферопольской городской Думы, датированное 2 мая 1890 года.

«...Собрание единогласно постановило: библиотеку, завещанную в собственность города покойным дворянином С. Б. Тумановым, принять. Для ближайшего ознакомления с составом библиотеки и для разработки вопроса об устройстве бесплатной городской читальни образовать комиссию... Просить комиссию представить доклад Думе». Доклад был принят, и 20 сентября 1890 года в Симферополе появилась бесплатная библиотека, упомянутая самим Антоном Павловичем Чеховым. При библиотеке была читальня, которую в народе окрестили Тумановской. Располагалась «общая городская библиотека, состоящая из двух отделов: платного и бесплатного с Тумановской читальней при ней» на Салгирной улице (ныне проспект Кирова) у Феодосийского моста. Считалось, что по количеству литературы на русском и иностранных языках библиотека входила в тройку лучших на юге России (после Севастопольской морской и Одесской научной).

Свою библиотеку имела и первая крымская научная организация — Таврическая ученая архивная комиссия, созданная в 1887 году. Эта библиотека состояла из изданий, пожертвованных «учёными учреждениями и обществами», а также литературы, полученной в обмен на издававшиеся Комиссией «Известия», где публиковались наиболее важные документы (указы Екатерины II, ордера Потемкина-Таврического, камеральное описание Крыма и другие) из местных архивов.

Кроме этой библиотеки, существовала еще и библиотека Таврического земства, основанная 24 ноября 1873 года. В 1878 году она даже обрела собственное имя — «Таврика», подчеркивающее ее краеведческий профиль, а с 1894 года — удостоилась почетного имени своего основателя А. Х. Стевена. В первое время существования в этой библиотеке насчитывалось 552 наименования специализированной литературы. В 1921 году фонды «Таврики» Центрального музея Тавриды пополнились за счет слияния нескольких крымоведческих библиотек и ряда частных собраний, поступивших через Крымохрис. Ныне библиотека «Таврика» находится в здании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центральный музей Тавриды» (Симферополь, ул. Гоголя, 14). В ее фондах находится 48 тысяч экземпляров книг, изоизданий и периодики с XII по XXI век.

Здание бывшей Тумановской библиотеки на пр. Кирова

Свято место пусто не бывает

Само собой, Центральная областная библиотека Крыма появилась не на пустом месте, скорее уж на насиженном и даже, в какой-то степени, сакральном. Большую часть времени своего существования — с момента открытия и до реорганизации в 2009 году — она располагалась в одном из старейших зданий города, в Доме дворянского собрания, ул. Горького, 10.

Строительство этого Дома в 40-х годах позапрошлого столетия историки связывают с «возросшим, укрепившимся положением дворян Таврической губернии, деятельно решавшим проблемы своей сословной организации и общественной жизни Тавриды». Мол, привилегированному сословию нужны были помещения, чтобы иметь возможность созывать ассамблеи и съезды, чествовать юбиляров и проводить досуг, согласно «классовому кодексу».

Через три года после того, как было завершено его строительство, началась Восточная (Крымская) война. Стало не до собраний и съездов, нужны были госпитали. И госпиталь здесь получился, надо сказать особый, весьма значимый для потомков. В нем работал великий хирург Николай Пирогов. Ассистировал ему не менее великий Сергей Боткин. А помогали им первые в России сестры милосердия, и среди них две Екатерины — родные сестры поэта, драматурга Александра Грибоедова и мыслителя, революционера Михаила Бакунина. А жившие в Симферополе дворяне вынуждены были проявлять свою общность не на собраниях и не за бильярдным столом, а щедрыми и регулярными пожертвованиями «в пользу раненых, находящихся в благородном дому». И, кстати, первая запись в Книге учета этих средств, сделанная 29 октября 1854 года, сообщает о пожертвовании профессором Айвазовским в пользу раненых чинов, находящихся в благородном собрании, серебром 25 рублей.

Библиотека, обслуживающая широкие слои населения, существовала здесь со времен окончания Крымской войны, когда Симферопольский городской клуб объединился в одно учреждение с Собранием. И статус у нее был соответствующий — «общественная библиотека». Но, как это было во все времена, заявление о том, что всё для народа, куда важнее тихо сделанных во имя этого же самого народа дел.

Очаг культуры

24 декабря 1920 года появился приказ Крымревкома, согласно которому в Доме дворянского собрания было начато создание Центральной областной библиотеки Крыма. В её фонд включили книжные собрания той самой уже упоминавшейся Тумановской библиотеки, педагогической и медицинской библиотек, общества «Просвещение», библиотек Духовной семинарии, а также реквизированных частных библиотек. Для читателей библиотека была открыта 7 ноября 1921 года. К 1941 году фонд насчитывал 350 тысяч книг.

Правда, в годы немецкой оккупации библиотека, увы, утратила около 150 тысяч книг. Гитлеровцы превратили ее в казарму, сожгли произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Но работникам библиотеки удалось сберечь львиную долю фондов. В 1956 году в связи со 100-летием со дня рождения писателя Ивана Франко крупнейшей библиотеке Крыма было присвоено его имя. А в 2007-м библиотека справила новоселье, переехала в соответствующее современным требованиям здание на ул. Набережной.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 153 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:55

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