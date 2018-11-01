Городская осень

Доехать в пункт назначения и подумать о быте

Кухонные полезности

Применяя домашние хитрости, полезные советы и накопленный опыт многих поколений, даже начинающая хозяйка будет чувствовать себя уверенно.

— Например, чтобы взбить яйца в пышную пену, белки предварительно охлаждают и добавляют немного лимонной кислоты, а вот желтки лучше взбивать теплыми, с добавлением сахара.

— Чтобы лук перестал горчить, его нужно нарезать. После — залить кипятком на пару секунд.

— Чтобы яйца не лопнули при варке, их предварительно нужно помыть холодной водой.

— Чтобы сохранить мягкость печенки после жарки, нужно предварительно обсыпать ее небольшим количеством сахара.

— Любой рис станет рассыпчатым после варки, если его предварительно замочить на полчаса в холодной воде.

— Для придания прозрачности, можно опустить крупу на пару минут в кипяток.

— Для того чтобы соль в солонке всегда была рассыпчатой, в нее можно положить несколько зерен риса. Он будет впитывать лишнюю влагу.

— Если овощи опустить сразу в кипящую воду, то после варки они будут значительно вкуснее. А вот если начать варить их в холодной воде, то вкусным получится бульон.

Едем в объезд

В Симферополе изменили путь следования семи маршрутов и отменили еще два

По информации пресс-службы администрации крымской столицы, из-за капитального ремонта улицы Авиационной и ограничением движения по ней изменены пути следования маршрутов общественного транспорта № 1, 15, 41, 102 (90), 105 (92), 112 (94), 3.

Отмечается, что указанные маршруты будут временно проходить по следующим улицам: Желябова (остановка «гостиница Спортивная»), Объездная (остановка «Радиорынок») Севастопольская, пер. Гренажный, Крымской Правды, Трансформаторная, Генерала Васильева, Героев Сталинграда.

Улица Авиационная закрыта для проезда в обе стороны с 5 ноября по 1 декабря в Симферополе.

Но и это не все. Вскоре жителям крымской столицы придется привыкать и к более глобальным изменениям в схеме движения общественного транспорта. Ее оптимизацией уже озаботились специалисты управления транспорта и связи администрации города совместно с коллегами из министерства транспорта Крыма. Намерения у властей самые благие. «Новая схема объединит транспортную инфраструктуру Симферополя и Симферопольского района, что позволит оптимизировать маршрутную сеть и сделать транспортные услуги более удобными для граждан», — сообщил заместитель главы администрации города Сергей Круцюк. И добавил, что по итогам проведения мониторинга работы перевозчиков на территории города уже подведены первые итоги. Они таковы: по маршрутам 50 и 67 в течение 10 дней будут расторгнуты договоры. Также направлены предписания по нарушениям в работе в вечернее время маршрутов 13, 52, 80.