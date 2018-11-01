→ Байки, сонеты Общественная безопасность и мировая тенденция Сейчас во всём мире активно развивается концепция так называемых «умных городов». Это такие, где всё по чипам, карточкам, через компьютерные системы. И обслуживать население удобно, и следить тоже. Крым в плане технологического прогресса ещё далёк от общемировых тенденций, но некоторые новшества таки может себе позволить. Хотя бы «точечно». Хотя бы в плане безопасности. В частности, как стало известно на днях, Симферополь и Евпатория станут пилотными регионами по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Комплекс предназначен для повышения уровня общественной безопасности. Для реализации комплекса в Симферополе и Евпатории было принято решение организовать Единую дежурно-диспетчерскую службу со штатной численностью, позволяющей нести круглосуточное дежурство. Данные мероприятия позволят повысить уровень безопасности и комфорта проживания жителей», – сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко. В некотором роде это новшество похоже на уже существующий на полуострове центр «Системы 112» (функционирует с мая 2018 года). Впрочем, говорят, что у «Системы» сейчас проблема нехватки штатных единиц в центрах обработки вызовов… Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года Еще статьи: Крипто-Контр-Санкции Лучший для жизни Говорят, что... в больнице не следят за порядком Говорят, что... катают туристов на металлоломе Стимул есть. На реализацию посмотрим Просмотров: 120 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45