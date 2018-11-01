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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... цирк уехал, а лошади остались

Неравнодушные севастопольцы переживают: «Гуляя с собакой, уже неделю наблюдаем за брошенными лошадьми, которые днём и ночью привязаны недалеко от цирка на улице Пожарова (Севастополь). Как нам объяснили, в цирке объявлен карантин по бешенству, цирк уехал, бросив животных (лошадку и пони) за территорией на произвол судьбы. Неравнодушный сторож приносит им воду и подкармливает чем может. Что будет с бедными животными зимой? Днём и ночью они под открытым небом. Помогите пристроить лошадок, найти им дом. Может, какой-нибудь конный клуб приютит животных?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:01

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