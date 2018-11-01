В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... цирк уехал, а лошади остались Неравнодушные севастопольцы переживают: «Гуляя с собакой, уже неделю наблюдаем за брошенными лошадьми, которые днём и ночью привязаны недалеко от цирка на улице Пожарова (Севастополь). Как нам объяснили, в цирке объявлен карантин по бешенству, цирк уехал, бросив животных (лошадку и пони) за территорией на произвол судьбы. Неравнодушный сторож приносит им воду и подкармливает чем может. Что будет с бедными животными зимой? Днём и ночью они под открытым небом. Помогите пристроить лошадок, найти им дом. Может, какой-нибудь конный клуб приютит животных?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года Еще статьи: Только мы с конем по полю идем… Говорят, что... на рынке торгуют больными животными Говорят, что... в Саках подпольный дельфинарий? Цирк да и только! Выпаса нет