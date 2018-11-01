В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... массажируют в «подпольном» кабинете Не пожелавшая представиться жительница Севастополя рассказала: «Хочу сообщить о ситуации в 4-й поликлинике на Северной стороне. Из серии фильма ужасов. Подпольный массажный кабинет, разделенный бомжацкими шкафами на два отсека – для детей и взрослых. Подпольный, потому что находится в ужасном подвальном помещении. Здесь жутко пахнет, всё облезлое, на стенах черная плесень, отваливающаяся штукатурка. Лично видела больших черных тараканов и огромного паука. Сейчас начнется сезон ОРЗ, гриппа. Дети и взрослые в одном крохотном помещении без вентиляции будут постоянно инфицировать друг друга. На двери нет таблички «массаж», так как руководство боится проверки, потому что это противоречит всем нормам санпина. И вообще, дети со взрослыми не должны пересекаться. Я уже не говорю о массажистах, которые вынуждены работать в таких условиях. А вы бы привели сюда своего ребенка?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? Говорят, что... появилась больница ужасов Говорят, что... выдают пеленки с вентиляцией Говорят, что... всех детей – в кучу Говорят, что... школьники остались без педагогов