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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на вывоз мусора сил не хватило

Говорят, в Симферополе, на улице Мате Залки, на площадке между домами №№3 и 5, ещё весной обновили спортивную площадку. И вроде хорошо получилось, установили все турники… Однако, как это часто бывает, есть одно «но». Местные жители сетуют, что гора бетона и обрезки старых труб вот уже полгода лежат рядом с площадкой. Люди не верят, что в смете на установку площадки был предусмотрен демонтаж, а вот вывоз мусора – нет. Потому ставят ребром вполне справедливый вопрос: «Куда смотрят принимающие работы и подписывающие акты органы, помимо своего кармана?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года

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Просмотров: 158 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:09

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