Говорят, что... на вывоз мусора сил не хватило

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, в Симферополе, на улице Мате Залки, на площадке между домами №№3 и 5, ещё весной обновили спортивную площадку. И вроде хорошо получилось, установили все турники… Однако, как это часто бывает, есть одно «но». Местные жители сетуют, что гора бетона и обрезки старых труб вот уже полгода лежат рядом с площадкой. Люди не верят, что в смете на установку площадки был предусмотрен демонтаж, а вот вывоз мусора – нет. Потому ставят ребром вполне справедливый вопрос: «Куда смотрят принимающие работы и подписывающие акты органы, помимо своего кармана?»