В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на парковках выдают чеки с нулевой ценой

Говорят, на платных столичных парковках МУП «ГорТрансСервис» выдают весьма странные чеки. На них итоговая цена имеет слишком много нулей. Собственно, в них одни нули и есть. Словно с клиентов и не брали ровным счетом ничего. При этом деньги, само собой, требуют. Авто­владельцы ругаются, считая такой, весьма странный сервис «беспределом», требуют общественного резонанса и грозятся жалобами в адрес самого президента.