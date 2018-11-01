Все силы — на благо Симферополя

Крымское правительство вплотную занялось решением городских проблем

Теперь уже правительство республики прилагает все усилия, чтобы превратить Симферополь в город, достойный звания крымской столицы. Немудрено, что во время очередного заседания Совета министров вопросы функционирования и благоустройства муниципалитета снова оказались в фокусе внимания.

Изменения есть

Вот уже несколько недель (собственно, с предыдущего заседания Совмина) вице-премьеры республики, а также руководители министерств и ведомств работают «в полях» — на симферопольских улицах, в общественном транспорте, на социальных и торговых объектах. Три недели назад глава Крыма Сергей Аксёнов дал подчинённым поручение лично контролировать, как организована работа основных сфер жизни Симферополя, и, при необходимости, внести коррективы для улучшения ситуации. Пришла пора подводить итоги.

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совета министров РК:

«Ситуация выравнивается относительно ремонта дорог, вывоза твёрдых бытовых отходов, организации транспортного сообщения. Что касается графика дорожных работ, мы идём даже с опережением. Контроль за качеством ремонта осуществляется в полном объёме и всеми заинтересованными сторонами: на каждом объекте присутствуют представители Стройконтроля, подрядчика и заказчика. Работу мониторят в круглосуточном режиме».

Кстати, о контроле. Крымское правительство решило выстроить новую систему работы с подрядчиками, получающими проекты в рамках федеральных и региональных целевых программ, чтобы положить конец регулярным срывам установленных сроков. Новый подход к сотрудничеству подразумевает, в частности, утверждение понедельных планов-графиков выполнения работ. При таком «дроблёном» формате отчётности сразу будет ясно, укладывается ли подрядчик в сроки, и если нет, то почему. Кроме того, в ближайшее время будет сформирован и утверждён типовой контракт для заказчиков и исполнителей программ, предусматривающий жёсткие меры ответственности. По мнению Сергея Аксёнова, такие меры позволят свести к минимуму количество отставаний по проектам. Как вы знаете, на сегодняшний день лишь единицы государственных заказов выполняются в заявленный подрядчиком срок.

Тем временем глава Крыма поблагодарил курирующих руководителей за проделанную в Симферополе работу и поручил не снижать темпы. «Изменения есть, жаль только, что этих результатов приходится достигать таким способом», — резюмировал доклад Гоцанюка Сергей Аксёнов.

Маршрутки в массы

Далее в ходе заседания выяснилось, что республиканские власти и далее намерены принимать более активное и глубокое участие в жизни крымской столицы. Согласно принятым решениям и озвученным посулам, симферопольцев снова ждут большие перемены.

Для начала правительство Крыма закупит для Симферополя ещё сто автобусов марки «ЛиАЗ». Таким образом власти надеются наконец обеспечить горожан общественным транспортом. Региональному бюджету покупка обойдётся недёшево — в миллиард рублей. Зато к большим белоснежным автобусам у граждан, судя по отзывам, нет претензий, и значит имеет смысл раскошелиться именно на эту проверенную и опробованную на симферопольских улицах модель.

Правда, насколько эффективной станет принимаемая мера, пока не ясно. Численное расширение подвижного состава ждёт только государственного перевозчика — симферопольский МУП «Горавтотранс». Само собой, частников сия благодать не коснётся. Муниципальный перевозчик сейчас обслуживает лишь несколько маршрутов, а на всех остальных, по всей видимости, автобусов как не хватало, так и не будет хватать. С другой стороны, хуже после появления на дорогах новых маршруток точно не станет, так что вложение не бесполезное.

Первая партия новеньких «ЛиАЗов» должна появиться в городе уже в ближайшие дни. Тем временем подходит к концу работа по оптимизации маршрутной сети и подготовке новой транспортной схемы, которая свяжет городские маршруты с Симферопольским районом.

«Зависшие» вопросы

Также в ходе заседания члены правительства в очередной раз коснулись одного из самых больных вопросов — судьбы набережной Салгира. Напомним, что в своё время симферопольские власти оценили очистку русла реки в 147 млн руб. Работы планировалось начать в будущем году после освобождения берегов от всевозможных некапитальных объектов. Кроме того, в конце октября по поручению Сергея Аксёнова правительство направило

25 млн руб. из республиканского бюджета на ремонт и установку ограждения вдоль набережной. На днях эта закупка была отменена, а сэкономленные деньги решили распределить на другие нужды крымской столицы.

Тем не менее, надежда на лучшее будущее для симферопольской набережной пока не угасает. Глава республики поручил отремонтировать прогулочную зону уже в следующем году.

Сергей Аксёнов:

«Набережную Салгира на следующий год полностью должны закрыть ограждениями, выложить вдоль всего маршрута тротуарную плитку, установить скамейки и освещение. Мы уже определились, что ГУП РК „Керченский стрелочный завод“ спокойно может сделать ограждения. На торгах искали подрядчиков, а по итогу местное предприятие вызвалось выполнить заказ в два с половиной раза дешевле».

Изготовление ограждений обойдётся крымской казне примерно в 89 млн руб. Заодно в ходе подсчётов пересмотрели и смету очистки русла реки. Теперь она оценивается в 107 млн руб. — на 40 млн меньше, чем в предыдущей калькуляции.

И, наконец, последний среди рассмотренных на сессии симферопольских вопросов — реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Старом городе, на Неаполе Скифском и в Петровской балке. Расходы на эти работы включены в Федеральную целевую программу развития полуострова. Стоимость проекта составляет 992 млн руб. Вот только когда именно власти приступят к его реализации, совершенно непонятно: проектно-сметная документация по-прежнему «висит» на стадии подготовки.