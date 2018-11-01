Вотчина произвола... или Суд чиновнику не указ?

В феврале этого года в «Крымском Телеграфе» вышла статья «Люди ненужной профессии». В ней мы рассказывали о сложной ситуации, сложившейся в республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы. Тогда руководство учреждения приняло решение сократить всех экспертов-химиков, оставляя людей без работы. С тех пор проблема не только не решилась, но совершенно вышла за рамки и закона, и здравого смысла.

Начальство имеет право

Всё началось в октябре прошлого года, когда коллектив судебных экспертов-химиков подал на рассмотрение начальнику ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Елене Иванченко заявление с просьбой рассмотреть вопрос об установлении надбавки за интенсивность труда. Спустя несколько дней в первичную профсоюзную организацию бюро пришёл проект приказа о сокращении штата и численности сотрудников в связи с проведённой модернизацией и приведением к единому классификатору: в отделении должны работать только врачи. Профком на это не отреагировал: мол, речь ведь идёт не о массовом сокращении штата, значит всё в порядке. В итоге всё отделение химиков в составе пятнадцати человек (эксперты-химики, лаборантский состав и санитары) было полностью ликвидировано. А на места уволенных сотрудников руководство бюро незамедлительно приняло новых.

Незадолго до этого мы встретились с Еленой Иванченко и попросили объяснить смысл принимаемых ею мер. Начальник бюро заявила, что Трудовой кодекс предоставляет руководителю медицинской организации право самостоятельно определять необходимый численный состав работников. Было принято решение о сокращении должности судебного эксперта-химика. Поскольку люди, её занимавшие, в прошлом были лаборантами, им предложили продолжить работу в учреждении в этом качестве. И если такой вариант кого-то не устроил, это его личные проблемы. На современной аппаратуре, которой сейчас оснащено бюро, пояснила Елена Иванченко, должны работать высококвалифицированные врачи. Таковые уже найдены среди молодых специалистов.

В общем, в соответствии с новым штатным расписанием, с тех пор в отделении работают четыре врача. Они чудесным образом справляются с объёмом работы, который прежде выполняли пятнадцать человек.

«На самом деле, никакой модернизации в отделении проведено не было, — говорит эксперт-химик Светлана Голуб. — Люди, которые сейчас там работают, выполняют нагрузку формально, поскольку весь объём работы при таком количестве сотрудников невозможно сделать физически. Я работаю экспертом-химиком двадцать лет и знаю, о чём говорю. Даже когда в отделении было пятнадцать человек, каждый из нас выполнял объём работы в три-четыре раза выше нормы. Ведь бюро обслуживает весь Крым. Как четыре человека могут справляться с такой нагрузкой?»

Произвол за счёт бюджета

Поскольку ни Министерство здравоохранения РК, ни Росздравнадзор, ни другие уполномоченные ведомства никак не отреагировали на обращения уволенных экспертов-химиков, в поисках справедливости они обратились в Железнодорожный суд.

«Сотрудники республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы обратились ко мне с просьбой проконсультировать их в связи с сокращением. Я нашёл множество грубейших нарушений закона со стороны их руководства. В частности, не было понятно, сокращается только численность сотрудников или весь штат, не было разрешения профсоюзного комитета предприятия, — рассказывает адвокат, заместитель председателя Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России Арман Петросян. — Я подготовил соответствующие жалобы в Инспекцию по труду республики и в прокуратуру. Никаких ответов из этих ведомств не последовало. Я начал готовить исковые заявления. Связался с руководством бюро судебной экспертизы, объяснил, что они действуют некорректно и что подобные действия могут окончиться катастрофой для медицинского учреждения. Никакой реакции не последовало, и я подал иски в Железнодорожный суд».

За время судебного разбирательства состоялось около тридцати заседаний. И что интересно, Елена Иванченко находила время, чтобы присутствовать на каждом из них. Немного странно, что у начальника медучреждения так много свободного времени. И ещё, по словам Армана Петросяна, судебные заседания сопровождались страшным хамством со стороны Иванченко. Доходило до того, что она угрожала и уволенным сотрудникам, и представлявшему их интересы адвокату, ссылаясь на некие связи в государственных структурах.

В июне этого года суд восстановил сотрудников бюро на прежних рабочих местах. Руководством медучреждения были поданы апелляции в Верховный суд Крыма, однако он оставил предыдущее решение без изменений. С государственного предприятия были взысканы деньги для выплаты восстановленным сотрудникам компенсации за всё время вынужденного прогула, возмещение морального ущерба, оплата судебных издержек. Все эти расходы Елена Иванченко, само собой, покрывала не из своего кармана, а за счёт бюджета республики. Иными словами, деньги налогоплательщиков идут не на нужды общественности, а на оплату произвола конкретного должностного лица.

Всё схвачено?

По итогу всех судебных разбирательств из пятнадцати уволенных сотрудников бюро на работу вернулось всего шесть человек.

«С тех пор нас фактически не допускали к выполнению должностных обязанностей, — говорит эксперт-химик Елена Жарикова. — Мы приходили каждый день в бюро и сидели в крошечном помещении — бывшей моечной, продолжая получать зарплату из бюджета. Из инвентаря нам дали только стулья. Мы думаем, что к работе нас не допускали, чтобы мы не видели, не могли зафиксировать, как нанятые руководством новые сотрудники работают: нарушают ли они методики и тому подобное. После возвращения нам не давали выполнять наши обязанности — постоянно приходилось делать работу не по должности. Но в основном мы просто приходили каждый день и с 8 до 17 часов сидели вдоль стен».

Помимо этого, экспертам-химикам приходилось ежедневно терпеть хамское обращение и постоянные оскорбления со стороны Елены Иванченко. Возможно, начальница надеялась, что неугодные сотрудники, не выдержав такого прессинга, напишут заявления об уходе по собственному желанию. Но подчинённые попались стойкие, так что руководитель бюро решила пойти на радикальные меры и на прошлой неделе, вопреки всем судебным решениям, снова сократила весь отдел. Причём по той же статье.

«Сейчас мы намерены не только подавать в суд, но также писать заявления в ФСБ и Следственный комитет, — заявляет Светлана Голуб. — Мы уже обратились в Прокуратуру Железнодорожного района, но ответа пока нет. Возможно, потому, что расследование ещё ведётся».

Примечательно, что за все восемь месяцев судов и разбирательств Инспекция по труду никак не отреагировала на происходящее. Ведомство попросту отмалчивается, хотя по закону оно давно должно было привлечь Елену Иванченко к административной ответственности и отстранить от работы. И даже несмотря на определения судов первой инстанции о незаконности бездействия инспекции, до настоящего времени ответственности так никто и не понёс. Возможно, начальница бюро судмедэкспертизы не блефует и у неё действительно «всё схвачено» в эшелонах крымской власти? Надеемся, уполномоченные структуры смогут в этом разобраться.