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СоциумКультура, наука

Коля против всех

В симферопольском Д.О.М.е студенческий Az-Art

Анонс спектакля гласил: «Каждый человек по-своему одинок. Один — больше, другой — меньше. Кто-то испытывает от этого радость и покой, кого-то одиночество связывает по рукам и ногам, мешая реализации и ощущению полноты жизни. Одиночество — это когда свободен от всего, но чувствуешь себя в клетке». Так и произошло. Коля на самом деле оказался против всех.

Место и люди

Сначала несколько слов о месте действия и действующих лицах. «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о том, что в Симферополе, на улице К. Маркса (Екатерининская), 6, с начала нынешней осени работает новое культурное пространство — театр Д.О.М. Место это под руководством крымского режиссёра Валентина Зорко развивается, проходят спектакли, выступления музыкантов, тренинги, различные образовательные мероприятия. Кроме этого, в Д.О.М.е уже начались и показы спектаклей других театральных коллективов. В частности, состоялась премьера спектакля «Коля против всех» (по одноимённой пьесе Сергея Давыдова) симферопольского студенческого театра Az-Art, который работает при Российском государственном университете правосудия. Режиссёр моноспектакля — Вадим Дзюрдзе, актёр, сыгравший Колю, который против всех, — Александр Янцен, свет и видео — Евгений Пютцеп, музыка — Владимир Шевченко, видеограф — Евгений Жуков.

В роли Коли – Александр Янцен

Ещё до Керчи...

Пьеса, по которой был поставлен спектакль, вошла в шорт-лист лучших российских пьес 2017 года. Это так называемая новая драма — весьма популярное и востребованное нынче направление: минимализм, яркие эмоции, документальность. И правда жизни. В данном случае перекликающаяся с недавней трагедией в керченском колледже. То есть, в центре спектакля — молодой человек, который в силу жизненных обстоятельств становится одиночкой, закрытым для всех, не любящим никого, включая себя. К чему это может привести? И может ли быть у такой истории иной финал, не трагический?..

«Желание сделать это всё появилось ещё весной, до керченских событий, — рассказывает режиссёр спектакля Вадим Дзюрдзе. — Просто, когда это всё произошло, задумались о совпадении проблемы... На самом деле проблема эта вечная и она касается не только подростков». Разве что в пьесе, в отличие от Керчи, главный герой трагедии нанёс увечья только себе. Да ещё бабушку свою отправил в тюрьму. От нелюбви опять же.

Вообще, эта пьеса полностью состоит из флэшбэков. То есть, речь в ней идёт о парне, который учится в университете и вспоминает, вспоминает... Как он дошёл до жизни такой, кто ему «помог», почему это произошло. И ведь не скажешь, что изначально было всё у него плохо. Нормально было. Даже мечты были. И светлые чувства. Но...

«Были два светлых момента в его жизни — мама, вернее воспоминания о ней, и музыка. И вот эти две вещи держали его на плаву до поры до времени. Но парень закрывался и закрывался всё больше. И начался настоящий такой ад. Он оказался словно запертым в клетке, из которой не мог выйти. Плюс проблемы в школе, непонимание сверстников. Разве что были уличные друзья, которые его слушали, понимали. Правда, через выпивку, сигареты и так далее», — рассказывает Вадим Дзюрдзе. В общем, история, повторимся, из жизни. И типичная, и нетипичная одновременно. Но мотивирующая (во всяком случае, хочется на это надеяться) зрителей на осмысление ситуации. Есть ли рядом такой вот Коля? А не ты ли им и являешься? Что делать, чтобы избежать тех проблем, которые появились у героя спектакля? Почему вокруг так мало любви?.. Вопросов — множество. И поиск ответов на них — дополнительный бонус к спектаклю, послевкусие, так сказать.

В общем, постановка вполне достойна того, чтобы её показывать ещё и ещё. Работать и улучшать.

Дмитрий СМИРНОВ
Фото Д. Игнатенко
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года

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Просмотров: 253 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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