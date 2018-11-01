Изобильному – труба!

Спустя 13 лет ожидания село получило газификацию

Тринадцать лет жители села Изобильного ждали газ в свой населённый пункт. И вот мечты сбылись. Было проведено более восьми километров трубопровода, чтобы люди смогли пользоваться кухонными плитами, а также перейти с твёрдотопливных или электрокотлов на газовое отопление.

120 тысяч за газ в доме

Жители села Изобильного, что под Алуштой, жили надеждой на газовую трубу чёртову дюжину лет. И, как говорят, уже почти даже отчаялись дождаться. Тринадцать лет мучений с дровяными печами, газовыми баллонами и многократные переплаты за электроэнергию... Не то что вести мало-мальски масштабное хозяйство — жить в таких условиях невероятно сложно, учитывая удалённость Изобильного от, так сказать, магистральных направлений и крупных населённых пунктов. Теперь же наконец газ в село провели, подключили, включили. В общем, кажется, в чём-то людям стало лучше жить. Как минимум, в домах Изобильного уже заработали газовые плиты. Произошло же это благодаря специальной программе крымского правительства.

Игорь Михайличенко, первый заместитель председателя Совмина РК:

«Планируется закладывать деньги и на следующий год, на этом не будем останавливаться. Будем идти дальше, будем добиваться, чтобы во всех сёлах и населённых пунктах был газ, значительно улучшились условия жизни граждан. Дальше — это привлечение инвесторов на новые площадки, развитие территории».

Почти восемь с половиной километров трубопровода пришлось проложить строителям. И, как говорят местные жители, эта тяжёлая работа была ими высоко оценена. Сто шестьдесят восемь домов теперь могут пользоваться газом. Людям больше не нужно искать возможности заправить баллон и доставить его домой.

Валентина Майстренко, местный житель:

«Первое, что мы сделали, когда нам газ зажгли, пожарили блины. Вы знаете, слов нет. Такое простое дело, а столько радости...»

Конечно, газ в селе не просто необходим, его наличие освобождает жителям много времени. Но, как выяснилось, удовольствие это не бесплатное. В частности, один из жителей Изобильного — Али Мухтаров — за газификацию дома заплатил 120 тысяч рублей. А сколько его односельчан смогут подключиться, так сказать, к главной трубе — пока неизвестно. Да и стоимость у всех будет разная.

Вадим Белик, министр топлива и энергетики РК:

«В Изобильном — первичный пуск газа. Жители заплатят за внутреннее газоснабжение и технологическое присоединение. Цена рассчитывается, в том числе, в зависимости от стоимости газового оборудования или газового котла, который планируется установить, — можно дороже, можно дешевле. Всем желающим, кто напишет заявление и заключит договор на технологическое присоединение до Нового года, „Крымгазсети“ дадут газ. Да, данная процедура может занимать до года, но мной принято решение и дана команда „Крымгазсетям“ — всех желающих в селе Изобильном подключить в срочном порядке».

Работа не из лёгких

Основную же магистраль строили за счёт средств бюджета Крыма и ГУП РК «Черноморнефтегаз», которое и выступило заказчиком строительства. Кстати, как мы уже говорили, попытки газифицировать Изобильное начались с 2009 года.

Александр Валаев, руководитель проекта:

«Мы начали работать в августе. Сначала был осмотр, оказалось, что та трасса, которая была построена до нас, непригодна для эксплуатации. Было принято решение полностью её переделать. Сейчас завершены два этапа строительства. Третий — полностью дать газ всем желающим села Изобильного».

Как говорят специалисты, с учётом специфики местности работа оказалась не из лёгких. Часть газопровода тянули над землёй, часть — под землёй.

Конечно, село Изобильное — это не последний населённый пункт Крыма, в который предстояло провести газоснабжение. Есть еще многие и многие сёла, которые необходимо обеспечить стабильными поставками голубого топлива. Эта задача стоит на особом контроле властей полуострова. Надеемся, стоит не формально. Второе десятилетие XXI века заканчивается...