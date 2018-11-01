Боспорская Манитра

Под Керчью найдено древнее поселение, не имеющее аналогов в регионе

Керченский полуостров очень богат на археологию. Сколько открытий мирового уровня уже там сделано, сколько тайн ещё хранит в себе керченская земля! И вот, очередное открытие – античное поселение Манитра, как говорят учёные, не имеющее аналогов не только на территории Крыма, о и во всём Причерноморье. Кстати, это открытие было сделано, благодаря Крымскому мосту. Точнее, оно было найдено при строительстве железнодорожного подхода к мосту возле села Октябрьское Ленинского района. А свое название – Манитра – древнее поселение получило по старому названию находящегося рядом поселка.

Памятнику очень повезло

Об открытии античного поселения Манитра сообщил сайт Институт ­археологии РАН со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела классической археологии, доктора исторических наук Сергея Внукова. Как рассказывают исследователи, это поселение «представляет собой комплекс синхронных археологических памятников, ориентировочное время жизни комплекса – конец V – начало III вв. до нашей эры, период существования там Боспорского царства». Но за этой краткой информацией кроется масса любопытных деталей.

Итак, в чём же особенности этого античного поселения? Например, то, что оно имеет довольно большую площадь – более 4 тысяч квадратных метров – и весьма плотную застройку с каменными домами, разделенными улицами.

Как сообщает доктор исторических наук Юрий Волков, в состав Манитры входят сельское поселение, примыкающие с запада и востока предполагаемые круглые загоны для скота, комплекс хозяйственных ям и некрополь. Кроме этого, комплексу просто банально повезло. «Открытый памятник хорошо сохранился; он находится на территории, непригодной для земледелия, и никогда не распахивался», – констатировал он. Это существенное уточнение, ведь множество древних объектов в разное время на этой территории были «принесены в жертву прогрессу» и, так сказать, нуждам насущным.

Ели, пили, хоронили...

Также исследователи сообщили, что каких-либо следов катастрофических разрушений в результате природных катаклизмов или военных действий в постройках не обнаружено. Но лучше всего сохранились конструкции и помещения позднего периода поселения. «Стены и вымостки частично разбирались при последующих перестройках, а вся утварь и оборудование из усадьбы выносились. Поэтому, как правило, удается установить назначение только поздних помещений, в которых они сохранились полнее. В двух таких комнатах были открыты остатки алтарей, видимо, они являлись небольшими молельнями. Еще в трех помещениях сохранились небольшие давильные площадки-тарапаны, использовавшиеся для домашнего изготовления вина. Еще в одном помещении были открыты две вкопанные глиняные бочки-пифосы, в которых хранили запасы. В некоторых помещениях, судя по наличию каменных кормушек, могли содержать молодняк домашнего скота. При этом все это производство было некрупным, оно носило не товарный, а домашний характер и должно было удовлетворять потребности только жителей поселения. Нет тут и больших зернохранилищ», – рассказывает учёный Сергей Внуков.

Кроме прочего, при раскопках учёные, исследовавшие Манитру, нашли множество столовой и кухонной керамики – кувшины, миски, тарелки, блюда для рыбы, прочую кухонную утварь, в том числе и импортные аттические чернолаковые сосуды. Амфорная тара, найденная при раскопках, даёт, так сказать, целый «керамический интернационал» – представлена сосудами всех основных эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших в это время свое вино и масло на Боспор: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. То есть, связи у жителей этого поселения имелись со всем, практически, античным миром. «Также были обнаружены металлические изделия – гвозди, фрагменты ножей, сельскохозяйственных инструментов, мелкие украшения. Особо интересны найденные свинцовые гирьки с клеймами, подтверждающими их вес, а также около 150 медных монет в основном боспорской чеканки», – добавил Сергей Внуков.

Кроме того, в помещениях найдены два клада, состоящие медных боспорских монет: 25 – в одном и 60 – в другом. А в расположенном рядом с поселением некрополе, по времени захоронений соответствующем времени существования усадьбы, археологи исследовали более двадцати вырубленных в скале погребений, многие из которых являлись семейными усыпальницами. «В большинстве это простые прямоугольные могилы, также открыто пять скальных склепов. Судя по сравнительно небогатому погребальному инвентарю (керамические блюда и кувшины для погребальной пищи, среди которых встречаются и средиземноморские импорты, ножи, украшения и другое), здесь хоронили постоянно проживавший в поселении обслуживающий персонал, тогда как владельцев усадьбы погребали, видимо, в столице Боспора – Пантикапее (современная Керчь)», – рассказывает учёный.

Царский след

Как сообщается в материалах на сайте РАН, по предварительным данным, комплекс был обитаем приблизительно 150 лет. «За это время он минимум два раза перестраивался. Возможно, это было связано со сменой хозяина или хозяев или изменением функции поселения. Оно необычно не только очень большой для сельских поселений площадью сплошной застройки, но и сложной планировкой и качеством строительных работ. Это дает основание предполагать, что усадьбу строил не просто состоятельный хозяин, но человек с очень большими материальными возможностями – член правящей династии, а возможно, и сам боспорский царь», – говорит Сергей Внуков. При этом учёный настаивает на уникальности Манитры, учитывая открытую здесь сложную структуру поселения и высокий уровень строительного дела. «Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Полное исследование этого уникального комплекса позволит ответить на многие старые и уже возникшие в ходе раскопок вопросы», — сообщил Сергей Внуков.

Кстати, к вопросу о том, что в материалах РАН по поводу Манитры встречается формулировка «по предварительным данным». Дело в том, что учёные особо подчёркивают: все доступные на данный момент сведения ещё, так сказать «свежие» и после более глубокого изучения объекта, могут появиться существенные дополнения, изменения.