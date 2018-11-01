Анастасия Лисовская-Чудинович: «Впору говорить: покупай крымское!»

Замглавы ветеринарной службы РК рассказала «Крымскому Телеграфу», чем могут быть опасны привычные продукты и как не стать жертвой фальсификата

Качество продуктов на крымских прилавках давно и вполне справедливо беспокоит потребителей. А тут ещё СМИ регулярно муссируют страшилки о гипсе в молоке, пальмовом масле, выдаваемом за сливочное, и колбасе, состряпанной из отходов мясного производства. Где искать безопасные продукты, как не заработать отравление и избежать заражения паразитами, еженедельнику «Крымский ТелеграфЪ» рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.

Положительная динамика есть

— На крымском рынке сейчас очень много привозного мяса. С чем это связано? Республика не производит достаточного количества продукции? Или привозить мясо выгоднее, чем продавать местное?

— В этом плане ситуация достаточно неравномерная по регионам республики. На рынках крупных городов — Симферополя, Ялты, Керчи, Феодосии — больше привозного мяса, в то время как на небольших базарах в районных центрах подавляющее количество, например, свинины местного происхождения. Это связано, в первую очередь, с ценой. Привозное мясо промышленного производства. Оно в любом случае обходится дешевле, чем выкормить скотину на селе. Кроме того, в городе большой спрос, который проблематично удовлетворить только за счёт крымской продукции. В основном на наши рынки везут белгородское и воронежское охлаждённое мясо. Срок его годности — около 11-12 суток. Но при этом оно должно реализовываться с холодильных прилавков, которые обеспечивают постоянный температурный режим на уровне 0 — +1°С.

— На наших рынках это правило соблюдается?

— Безусловно. Такие прилавки выглядят как обычные, но внизу стоит холодильная установка, а сверху он выполнен из пищевого металла. Такой прилавок имеет открытую конструкцию, но это допускается санитарными нормами.

— Качество ввозимой продукции кто-то контролирует?

— Да. Государственный комитет по ветеринарии. И спасибо управлению ГИБДД по РК, сотрудники которого оказывают нам активнейшее содействие. Мы ежедневно мониторим ситуацию на дорогах, что позволяет нам регулярно выявлять нарушителей. Например, когда продукцию на территорию республики ввозят без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество. Если это первое нарушение, мы ограничиваемся вынесением предупреждения, но, если предприятие попадается снова, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей. Транспортировка животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов — это серьёзное административное правонарушение. Кроме того, такой груз подлежит изъятию и уничтожению. Так что производителю стоит задуматься прежде, чем идти на подобный проступок: в случае поимки ему придётся заплатить серьёзный штраф и потерять всю партию продукции. Должна сказать, что работы в этом направлении у госкомитета довольно много. С начала года мы провели около 400 рейдов и в ходе каждого из них выявили одно-два нарушения.

— Какие случаются чаще всего?

— Оборот продукции без сопроводительных ветеринарных документов. Причём в этот цикл входят производство, хранение, транспортировка и реализация. Также нередки нарушения ветеринарно-санитарных правил и технических регламентов Таможенного Союза в обращении с биологическими отходами. Но могу сказать, что положительная динамика есть: производители начинают серьёзнее относиться к соблюдению нормативов.

— Будем надеяться, что ситуация продолжит меняться в лучшую сторону. Однако сейчас многие потребители, покупая мясную продукцию, сомневаются в её безопасности. Посоветуйте, пожалуйста, нашим читателям, на что ориентироваться при выборе мяса?

— Прежде всего, хочу напомнить потребителям главное правило: продукция должна приобретаться исключительно в установленных местах торговли. Этим принципом ни в коем случае нельзя пренебрегать. На организованных рынках обязательно работает лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая контролирует безопасность той продукции, которая оказывается на прилавках. Можно смело покупать мясо в магазинах фирменной торговли, супермаркетах. В любом случае советую обращать внимание на маркировку. Это паспорт продукта, в котором содержится вся информация о нём. По маркировке можно понять, берёте вы безопасную продукцию или нет. Будьте внимательны, покупая продукты по сниженным ценам. Часто продавцы понижают стоимость товара, когда срок годности на исходе. И ещё, всегда требуйте товарный чек. Он является подтверждением факта покупки на случай, если возникнут претензии к приобретённым продуктам, и даёт нам право при необходимости провести проверку торгового субъекта.

Паразиты и микробный коктейль

— Часто потребители беспокоятся, не заражено ли мясо паразитами. Насколько такая угроза реальна?

— Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынке, помимо проверки показателей свежести и бактериальной обсеменённости, обязательно включает паразитологическую оценку каждой партии непереработанной продукции животного происхождения. На промышленных предприятиях система зооветеринарных мероприятий позволяет избежать заражения гельминтами. А вот частник время от времени может согрешить. Тогда есть риск заражения особо опасными паразитами, способными жить и в теле человека. Это, например, трихинеллы (вызывают трихинеллёз) и личинки ленточных червей (вызывают финноз). Но, повторюсь, комплекс ветеринарно-санитарной экспертизы исключает наличие в мясе этих паразитов. Гарантий безопасности нет только у продукции, которая продаётся на стихийных рынках и в других неустановленных местах торговли при отсутствии ветеринарного контроля: у знакомых, во дворах и так далее. В таком мясе уверенным быть никогда нельзя.

— Наверное, то же самое касается и других необработанных продуктов — не только мяса?

— Безусловно. Я часто привожу в пример следующую ситуацию. Увидела, как на стихийном рынке какая-то бабушка торговала «уникальным» молоком — розового цвета. И люди охотно брали. На самом деле такую окраску молоку придаёт геморрагический мастит — в бутылках, по сути, был жуткий микробный коктейль.

— Как насчёт сельскохозяйственных ярмарок? Там ведётся контроль безопасности?

— Хочу сказать, что наше ведомство полностью поддерживает инициативу проведения ярмарок, поскольку они дают возможность проверенным, надёжным крымским производителям реализовывать свою продукцию. Вся она поступает на прилавки с ветеринарными сопроводительными документами. Плюс к этому наши инспекторы проводят мониторинг уже на месте. Кстати, за каждой ярмаркой закреплена лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, и, если какие-то продукты вызывают сомнения, можно исследовать их прямо на месте. Но всё это касается только организованных, официальных ярмарок — об этом обязательно нужно помнить.

Колбаса из перьев и свиной шкуры

— По данным Росконтроля, почти половина колбасных изделий, произведённых в России, является фальсификатом. Какая ситуация в Крыму?

— Давайте я сразу напомню, что именно считается фальсификатом. Речь идёт о случаях, когда потребитель вводится в заблуждение, получая недостоверную информацию на маркировке. То есть, например, на этикетке заявлено, что колбаса сделана из свинины, а по факту в ней, в лучшем случае, мясо птицы механической обвалки. Это сырьё, которое получается в результате обвалки потрошённой, но не ощипанной тушки до состояния тонкоизмельчённой массы. Так вот, во время проверки одного из крымских производителей колбасы выяснилось, что кроме свиной шкуры и мяса птицы мехобвалки никакого сырья он не использовал. Естественно, такую продукцию сдабривают всевозможными вкусовыми добавками и наполнителями, чтобы продукт имел приятный вкус и запах. Собственно, только ароматизаторами и отличались колбасы, представленные в широкой линейке этого предприятия. Отрадно, что таких горе-производителей в Крыму меньшинство: в основном наши мясопереработчики стараются держать марку и по безопасности, и по качеству производимой продукции. А вообще, очень сложно отличить колбасное изделие, сделанное из мяса, от того, которое приготовлено из дешёвого сырья, и цена не всегда является ориентиром.

— А как насчёт молочных продуктов? Есть ли способ отличить натуральные от, например, суррогата из пальмового масла?

— На уровне правительства нам было дано поручение совместно с Россельхознадзором проверить наличие фальсификата молочной продукции в школах и детских садах республики. Эта работа началась в 2016 году, и хочу сказать, что сейчас, к третьему году, мы практически выдавили из учебных заведений поставщиков молочного фальсификата. А начинали с того, что его количество доходило до 68%. В основном это продукция, в которой животные жиры были заменены на растительные. В основном путём добавления пальмового масла. При этом фальсифицируется, как правило, только высокожирная продукция: сливочное масло, сметана высокой жирности, творог. В принципе, для взрослого человека пальмовое масло не опасно. А вот его использование в детском рационе запрещено. Собственно, поэтому мы мониторили именно учебные учреждения. В целом, могу сказать, что среди местных производителей у нас в этом году вообще не было выявлено ни единого случая фальсификата. Впору говорить: покупай крымское!

— На официальных рынках и в супермаркетах безопасность продуктов контролируется пристально, на стихийных рынках — не контролируется никак. Но есть ещё один очень популярный вид торговли — магазины у дома. В них покупать продукты безопасно?

— Да, действительно, таких объектов сейчас очень много, у них настолько небольшой оборот, что продукция нередко залёживается. Вообще, это категория торговых объектов незначительного риска. И шанс того, что они попадут в список даже плановых проверок, очень невелик. Поэтому я прошу потребителей зафиксировать телефон «горячей линии» Госкомитета ветеринарии:

+7 978 000 07 44. Сюда нужно звонить в том случае, если продукция животного происхождения, которую вы купили в магазине у дома, не устроила вас по качеству или безопасности. Мы будем реагировать на такие обращения — они позволят включить торговый объект в список проверяемых. Дело в том, что сейчас законодательство ограничивает ветеринарную службу в плане мониторинга и без обращения граждан шансов выйти на небольшую торговую точку в целях контроля у нас крайне мало.

— Получается, в маленьких магазинах лучше вообще ничего не покупать?

— Не совсем. Смело можно покупать продукты в промышленной упаковке, но при этом нужно пристально следить за маркировкой. А продажа непромышленной продукции животного происхождения на таких точках сродни стихийной торговле — никто не проверяет ни её качество, ни безопасность.