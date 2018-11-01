Бремя культурного наследия

В Севастополе — скандальный бульвар, в Керчи — бесконечная реставрация, а в Феодосии — забытый символ

Картина этой недели оказалась «украшена» сразу несколькими событиями, связанными с сохранением важнейших для Крыма объектов культурного наследия. События эти происходили в Севастополе, Керчи и Феодосии. Некоторые из них — скандальные, некоторые же просто грустные...

Матросский бульвар

Противостояние законодательной и исполнительной властей в Севастополе (Правительства города и Заксобрания) уже неоднократно освещалось «Крымским Телеграфом». И причины, и ход событий, в том числе. И каждый новый виток напряжения, при этом, казался кульминационной точкой конфликта, но каждый раз градус напряжения лишь возрастал и противостояние входило в новую фазу. Вот и теперь — очередной скандал, в центре которого оказался знаковый объект в самом сердце города-героя — Матросский бульвар. Этот объект ещё при Украине пытались реконструировать, но, за исключением некоторых отдельных деталей, стало лишь хуже. Да и при российской власти бульвар не изменился, хотя много разговоров было на этот счёт, много обещаний властей.

И вот недавно фирма, которую связывают напрямую с известным политиком и бизнесменом Алексеем Чалым, взялась за реконструкцию объекта. Причём на безвозмездной основе. Естественно, что успешное выполнение реконструкции столь важного объекта, да ещё и безвозмездно, да ещё и в преддверии выборов в 2019 году, может принести Чалому (и его команде в Заксобрании) весомые политические дивиденды. Вот правительство (есть мнение, что в данном случае нужно подразумевать губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова) и решило пресечь инициативу, запретив работы по реконструкции бульвара. Формальный повод — «уничтожение ценных объектов». Каких же? На самом деле, как выяснилось, там, например, были снесены заброшенный общественный туалет; обветшалая халабуда, которую построили в 90-х и использовали лет 15-20 назад, как кабак; и летний кинотеатр-танцплощадку, который, как свидетельствуют документы экспертизы находился в предаварийном состоянии (опять же из-за многолетнего безхозяйствования). Этот летний кинотеатр, кстати, есть в проекте реконструкции в числе воссоздаваемых объектов. Засыпали ещё яму, вырытую на бульваре ещё при главе города Сергее Куницине (при Украине), в надежде воткнуть там какой-то коммерческий объект. Но, не захотело правительство такого подарка городу. В качестве контрагрумента заявлялось и то, что проект реконструкции не был согласован, не было и общественных слушаний. Хотя ещё несколько дней назад в том же правительстве положительно отзывались о происходящем, а профильные чиновники бывали на объекте и ничего предосудительного не замечали...

Вот тут и началось. Скандал, взаимные упрёки и «наезды». При этом замгубернатора Севастополя Илья Пономарёв вовсю «поливает» Чалого, а тот, в свою очередь — Овсянникова. А что город? Город очень устал от всех этих многолетних склок. Теперь уже и на руинах Матросского бульвара...

Митридатская лестница

Рассказывал в своё время еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» и о печальной судьбе знаменитой Митридатской лестницы в Керчи. Лестница частично обрушилась два года назад и до сих пор, несмотря на внимание к объекту на самом верху, в Кремле, не восстановлена. Зато местные власти в этой связи успели порядком напугать керчан, живущих в непосредственной близости к Митридатской лестнице. А именно. Недавно заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что жители ближайших к лестнице домов могут быть переселены в ходе проведения реставрационных работ. «Есть определенные сложности там с реставрационными работами в связи с соседством местных жителей. Но как только возникнет вопрос о необходимости отселения, значит, будем отселять», — заявил, в частности, Мельгазиев. Как отметил замглавы администрации Керчи, такая необходимость может возникнуть вследствие незаконной застройки охранной территории Митридатской лестницы. «Мы видим красивый, серьезный памятник, на который выделены федеральные средства, и соседство жилых домов, хозяева которых не вкладывают практически ни одной копейки в свои строения: они разваливаются, сыплются. И получается, что из-за такого соседства разрушается и сама лестница. Это, конечно, недопустимо», — пояснил он. Жители, конечно, всполошились и возмутились. Но, к счастью, социальное напряжение вовремя удалось погасить, так как власти смилостивились. Как сообщил на этой неделе глава администрации Керчи Сергей Бороздин, жителей прилегающих к Митридатской лестнице домов не будут отселять. «Этот вопрос поднимался, но на данный момент принято решение не отселять», — сказал он.

Что же касается восстановления лестницы, то Сергей Бороздин рассказал, что сейчас проект реконструкции исторического памятника проходит главгосэкспертизу. «Сейчас проектировщики подали документы на главгосэкспертизу по сметной стоимости. Думаю, что в течение 10 дней получим положительное заключение и, соответственно, данный контракт будет закрыт», — подытожил глава города.

Башня Константина

В Феодосии, на этом фоне, всё тихо. Но тишина нехорошая. Символ города, главная достопримечательность города, увековеченная на гербе Феодосии, Башня Константина, оказалась забыта властями. В смысле, декларативно, конечно, власти заботятся о культурном наследии, но реальных дел здесь нет. «Почти два с половиной года прошло с момента её обрушения и ничего не сделано. Нет проекта реконструкции башни, нет денег на саму реконструкцию. Вначале администрация Феодосии заявляла башня „украинская“, у них на балансе её нет, потом говорила к концу 2017 башня будет восстановлена. На носу уже 2019 год, а до башни никому дела нет. Обнесли забором, поставили подпорки и на этом всё.. Умиляют деревянные подпорки в окошке, уж они точно башню спасли. На забор упало дерево, так и лежит никому не нужное...», — пишут феодосийские общественники.