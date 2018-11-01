Санкции и контрмеры

В ООН стало меньше «антикрымских» стран, а в Евросоюзе откроют представительство полуострова

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации в Крыму, обратили внимание на нарастающее напряжение в Азовском море, иностранные суда, заходящие в крымские порты, на результаты голосования на Генассамблее ООН и на открытие в Евросоюзе нового представительства.

Окно в Евросоюз

Россия объявила о создании представительства Крыма в Евросоюзе. О появлении рабочей группы по созданию представительства, в частности, рассказал сопредседатель экономического форума в Ялте Андрей Назаров. По его словам, в дальнейшем представительство внесут в официальный реестр в структурах ЕС. «Бельгийский депутат Филип Девинтер, вошедший в рабочую группу, пояснил, что инициатива нацелена на преодоление санкционного режима», — приводит издание слова Назарова. Однако, при этом даёт и свою собственную оценку намеченным планам России. Дескать, в представительстве Евросоюза на Украине подчеркнули, что не намерены признавать представительство Крыма. Кто именно сделал такое заявление, не уточняется. Но, учитывая резко антироссийские настроения в прессе за Перекопом, такая «добавка к теме» вполне предсказуема. Даже если недоказуема.

Арестовано 15 судов

Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты Крыма. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, объясняя, что таким образом «пограничники принимают меры». «Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма», — сказал Слободян, комментируя позицию своего государства. Также Слободян добавил, что в целом в порты Крыма зашли 940 иностранных судов. Большинство из них — российские, которые обслуживают порты. По его словам, иностранных судов в портах Крыма немного из-за действия санкций. «Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашение от местной власти», — добавил он. Впрочем, информация и выводы представителя украинской погранслужбы выглядят иначе, если принимать во внимание реальную картину — за минувший год в портах и портовых акваториях Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров. И их число растёт.

Нервозности прибавилось

Власти России подтверждают, что готовы пустить в ход ряд специальных мер, чтобы защитить российских физических и юридических лиц в связи с задержанием украинскими пограничниками судов, которые ранее заходили в порты Крыма. Соответствующее заявление в комментарии российским информационным агентствам сделал представитель президента РФ Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва внимательно следит за происходящим в Азовском море и готова принять меры для защиты своих интересов. «Более того, Песков заявляет, что российские власти проводят задержание украинских кораблей в Азовском море в строгом соответствии всем международным законодательным актам», — пишет украинский сайт. Нервозности происходящему, по мнению издания, добавляет и то, что «заявление Пескова прозвучало на фоне открытых угроз члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франца Клинцевича, который открыто заявил, что российские военные могут за считанные минуты перекрыть для Украины всё Азовское море».

Стойкие 26

Украинский сайт сетует, что уже третий год подряд против антикрымской резолюции ООН по Крыму выступают 26 стран. «Вот и в этом году друзья и союзники России снова не поддержали обновленный проект резолюции Третьего Комитета Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в заметке. Среди стран, не поддержавших антикрымский проект («Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь», как сказано в заглавии проекта, «заточенного» под интересы Украины), традиционно Беларусь, Казахстан, Венесуэла, Армения, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан и Зимбабве. При этом проект резолюции поддержали 67 стран — членов ООН, воздержались — 82. В прошлом году резолюцию поддержали 70 стран, в позапрошлом также 70. Таким образом, количество стран с негативным отношением к российскому Крыму уменьшается, хоть и незначительно. Кстати, позицию Беларуси (голосование против резолюции на ГА ООН), так возмутившую украинский сайт, представители самой Беларуси объясняют тем, что страна «всегда голосовала против любых резолюций в отношении любых стран».