Тур де Крым

Как полуостров заканчивает туристический год

Крымчане помнят, насколько многолюдным было минувшее лето на полуострове. Даже обычному наблюдателю было понятно — курортников приехало на этот раз очень и очень много. Не в последнюю очередь благодаря Крымскому мосту, конечно. А несколько недель назад, после официального подведения итогов сезона, стало очевидным, что туристический рекорд, к которому стремились крымские власти, достигнут. Точнее республика в этом году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв более 6 млн туристов. Более того, цифры продолжают расти. Теперь уже в преддверии новогодних праздников.

Спрос больше на 20%

Спрос на отдых в Крыму в период новогодних и рождественских праздников в 2018 году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, когда за этот период отдохнули 113 тыс. туристов. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Он уточнил, что бронирование новогодних туров в Крыму началось еще летом. По словам Волченко, в Крыму в этом году побывали туристы из 132 стран и интерес к Крыму продолжает расти.

Интерес к зимнему полуострову

Поспособствовал «загрузке» полуострова и запуск чартерных рейсов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы. Буквально через несколько дней после старта чартеров стало известно, что их средняя загрузка достигла порядка 98%. «Еженедельно четыре рейса выполняются: два из Москвы и два — из Санкт-Петербурга. Новшество в том, что они появились в низкий сезон — зимой. Мы посмотрели по статистике, средняя загрузка — около 98%, что свидетельствует о популярности этого направления. Даже в летний сезон не всегда бывает такая загрузка», — рассказал директор по связям с общественностью международного аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев. Но среди факторов, которые влияют на интерес, также и стоимость так называемых чартерных туров. «Размещение в отеле категории „три звезды“ с завтраками вместе с авиаперелетом из Москвы начинается от 11,5 тыс. рублей на человека на неделю», — уточнил Лаптев. Действительно, цены привлекательные. Всё это в сумме и дало соответствующие показатели статистики, которые, коротко говоря, свидетельствуют: Крым оказался среди регионов, занимающих ведущие позиции по России в качестве зимнего направления, чего никогда прежде не было. То есть, по мнению экспертов, «сложилась уникальная ситуация, когда россияне начали интересоваться зимним полуостровом».

Миллениалы, сентенниалы и прочие

Также в этом году Крым вошел и в пятерку самых популярных направлений молодежного туризма. Об этом, к примеру, свидетельствуют данные интернет-опроса российского аналитического агентства ТурСтат. Возглавил список лидеров Санкт-Петербург, который выбрали 46% респондентов, на втором месте — Байкал и Сочи с 15%, Крым и Алтай предпочли 12% опрошенных. «Молодежным туризмом в России занимается более 5 миллионов путешественников, состоящих из миллениалов (родившихся в 1990-х) и сентенниалов (родившихся в XXI веке)», — говорится в сообщении.

Второй, после Сочи

По России (речь о спросе на поездки по стране у самих россиян) Крым в этом году вышел на второе место после Сочи в рейтинге самых популярных туристических направлений на новогодние праздники, поднявшись за год с шестого на второе место. Более 75% продаж авиабилетов в Крым на начало января приходится на туристов из Москвы. Самая большая возрастная группа отдыхающих, планирующих посетить Крым на новогодние праздники, — это путешественники от 25 до 40 лет, на них приходится 37,5% продаж.

Треть субъектов не отправляют детей в Крым

Что же касается детского отдыха на полуострове, то при всей его массовости (детей, приезжающих с материка, на самом деле много), оказывается, не все родители в России рискуют отправлять детей на отдых в Крым. «Из проведённого нами анализа полученной информации — 33 субъекта Федерации вообще не направляли туда (в Крым. — Ред.) детей на отдых», — сообщил сенатор Андрей Кутепов, которого цитирует пресс-служба Совета Федерации. К тому же, сейчас большинство детских лагерей и санаториев на полуострове работают только летом. По мнению Кутепова, «насущная проблема Крымского полуострова — сложная логистика», которая влияет на стоимость проезда и на соблюдение требований закона об организации детского туризма.

Больше иностранцев

Больше стало и иностранных туристов. Они стали больше — если сравнивать с прошлым годом — заранее бронировать авиабилеты в Крым на новогодние праздники. В лидерах здесь Беларусь, Казахстан, Израиль, Киргизия и Германия. Именно из этих стран на Новый год ожидается наибольшее количество гостей. Кроме этого, как сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым со ссылкой на аналитические данные международного интернет-сервиса для путешественников Biletix, доля ранних продаж авиабилетов, забронированных из зарубежных стран в Симферополь на период предстоящих новогодних праздников, выросла с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перспективное направление

Кроме традиционного отдыха на полуострове, перспективным направлением является и медицинский туризм. Здесь спектр запросов: от профилактики до лечения заболеваний. Местные власти называют этот вид туризма не иначе как «точкой роста для туристической отрасли Крыма». И этот сегмент, как считает глава минкурортов Республики Крым, можно увеличить за счёт предоставления услуг санаторно-курортного комплекса осенью, зимой и весной и за счёт регионов, где нет загруженных объектов размещения. Впрочем, рецепт этот не оригинален и озвучивался неоднократно в предыдущие годы. «Мы проводили собственные социологические исследования, и получилось, что одна треть отдыхающих так или иначе причиной приезда в Крым назвала санаторно-курортный комплекс и оздоровление, — сообщил Вадим Волченко журналистам. — В июле-августе Крым проработал практически на пределе возможностей по загрузке — практически 100-процентная загрузка по всем базам размещения была. Поэтому перспектива роста числа отдыхающих как раз осенью, зимой и весной за счёт оздоровления, санаторно-курортного комплекса, безусловно, есть».

50% в тени

Кроме приятных новостей и рекордов в туристической отрасли, увы, есть и стандартные, многолетние проблемы. Такая себе «классика жанра» с отрицательным знаком. Например, это касается нелегальных гостиниц и частников, сдающих жильё отдыхающим посуточно. Во всех без исключения туристических регионах. Об этом известно всем: и крымчанам, и властям на разных уровнях. А покончить с этим явлением первые, видимо, не очень хотят, а вторые, видимо, не очень могут. Точнее каждый раз (каждый сезон) на «теневой сектор» ведётся наступление, но «теневики» в подавляющем большинстве, словно гидра, каждый раз остаются живы-здоровы и при деньгах.

Но есть очередные рецепты. Несколько дней назад, как сообщалось, по поручению главы Крыма Сергея Аксенова Министерство курортов и туризма республики разработало комплекс мер, направленных на легализацию мини-отелей и малых средств размещения в регионе. С соответствующим докладом на заседании совета Общественной палаты РК выступил и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, на сегодняшний день в Крыму функционируют около 4,5 тысячи мини-отелей и малых средств размещения, в том числе 1390 зарегистрировано в качестве индивидуальных средств размещения (ИСР), а также 18 тысяч квартиросдатчиков, из которых 399 зарегистрировано в качестве ИСР. При этом теневой сектор туристической отрасли Крыма, по оценке министра, достигает как минимум 50%. Как следует из доклада: основные вопросы, сдерживающие собственников отелей на пути к легализации, состоят в требованиях земельного законодательства, а также налогового учета и налоговых ставок.

Но что же предлагают? Как бороться? Например, предполагается ввести некие налоговые каникулы на срок от трех до пяти лет. Мера предусматривает нулевую налоговую ставку на прибыль для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению временного размещения. Но для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ и законы Республики Крым. Также Минкурортов предложило ввести мораторий на проведение плановых проверок государственного земельного надзора в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг временного размещения на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. «Использование земельного участка, предназначенного для ИЖС, с целью получения дохода является нарушением земельного кодекса России. Необходимо предоставить время владельцам мини-отелей, в течение которого они получат разрешение на дополнительное использование земельного участка. А это возможно только после утверждения генеральных планов. Кроме того, необходимо упростить действующий порядок получения разрешения на дополнительный вид использования земельного участка», — отметил Волченко.

Кроме того, муниципальным властям предлагается принять постановления, предусматривающие снижение ставок земельного налога для собственников земельных участков, на которых расположены малые отели, при условии получения разрешения на дополнительный вид использования земельного участка. Воспользоваться данными преференциями смогут вновь зарегистрированные предприниматели, которые будут внесены в единый реестр средств размещения.

А помимо законодательных мер, предлагается предоставить зарегистрированным малым отелям субсидию в части возмещения затрат на проведение классификации, которая со следующего года станет обязательной для всех средств размещения на территории РФ.