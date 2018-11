→ Спорт Необходимо ценить доверие Когда проигрыш досаден, но победа противника — заслуженна Чемпионат мира по футболу, который минувшим летом блестяще прошёл в России, придал дополнительную силу сборной нашей страны, возглавляемой Станиславом Черчесовым. Она смогла войти в восьмёрку лучших команд мирового футбола. И успехи сразу же заставили миллионы поклонников любимой игры в нашей стране избавиться от скепсиса. И это доверие необходимо ценить, что пыталась сделать главная команда страны, вступившая в борьбу в первом розыгрыше Кубка наций УЕФА. Но, к сожалению, не всё у неё получилось. Под марш оркестра Выступая во второй группе лиги B и успев до этого старта расстаться с рядом ветеранов сборной, команда Черчесова, образно говоря, под звуки марша оркестра начала выступление в новом турнире, записав в свой актив две победы в матчах с турками и сыграв вничью со шведами. С ними в начале нынешней недели команда должна была провести ответный поединок в Стокгольме. Он и должен был назвать победителя группы. А ведь за четыре дня до предстоящего матча россияне досрочно могли стать победителями группового турнира и перейти из лиги B в лигу A, для участия во втором розыгрыше Кубка наций, при этом получив особые преференции на пути к чемпионату Европы — 2020. Но для этого турки должны были на своём поле не проиграть шведам, которых, кстати, в гостях переиграли — 3:2. Однако, подопечные хорошо нам известного румынского специалиста Мирчи Луческу при всём своём старании не смогли переиграть шведов. Более того, умудрились, как говорится, на ровном месте заработать пенальти, который гости успешно реализовали, одержав крайне необходимую им победу — 1:0, и отправили сборную Турции на переэкзаменовку в лигу C. Ну, а перед скандинавами замаячила возможность из «грязи шагнуть в князи». Ведь не секрет, что сборная России, потеряв из-за травм больше половины основного состава, сейчас находится не в оптимальной игровой форме. Это зримо подтвердил и матч под крышей стадиона в пригороде Стокгольма, где сборная Швеции одержала абсолютно заслуженную победу — 2:0 и стала победителем группы за счёт личных встреч с россиянами: Швеция — 7, Россия — 7, Турция — 3 очка. А вот как завершились поединки в трёх остальных группах этой лиги. Первая группа. Украина — 9, Чехия — 6, Словакия — 3 очка. Третья группа. Босния и Герцеговина — 10, Австрия — 7, Северная Ирландия — 0 очков. Четвёртая группа. Дания — 8, Уэльс — 6, Ирландия — 2 очка. Таким образом, Украина, в последнем туре она в гостях была разгромлена словаками (1:4), Босния и Герцеговина, Дания и Швеция перешли в лигу A. Зато четыре неудачника этой лиги, которым предстояло отправиться в лигу С, уже давно были известны: Словакия, Турция, Северная Ирландия и Ирландия. Главная лига Но как бы нам ни была интересна лига B, в которой выступали наши соотечественники, обладатель Кубка наций — 2019 будет определён летом будущего года в Португалии среди четырёх лауреатов групповых турниров лиги A. Вот как в них завершилась борьба. Первая группа. Нидерланды — 7, Франция — 7, Германия — 2 очка. Вторая группа. Швейцария — 9, Бельгия — 9, Исландия — 0 очков. Третья группа. Португалия — 8, Италия — 5, Польша — 2 очка. Четвёртая группа. Англия — 7, Испания — 6, Хорватия — 4 очка. В финале Кубок наций будут оспаривать с 5 по 9 июня 2019 года действующий чемпион Европы Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия. В то же время в лигу B отправляются многократный чемпион мира Германия, серебряный призёр Мундиаля-2018 Хорватия, Польша и Исландия. Перед началом розыгрыша первую группу не случайно считали своеобразной «группой смерти», ведь в ней жребий свёл чемпионов мира 2014 и 2018 годов, сборные Германии и Франции, и тяжело переживающую смену поколений сборную Нидерландов, у руля которой стоит легендарный футболист и тренер Рональд Куман. Казалось, что французы сохранят своё величие, но в очной дуэли голландцы на своём поле нанесли им поражение (2:0), а затем в Гельзенкирхене, уступая немцам к 20-й минуте со счётом 0:2, в последние пять минут матча сумели отыграться — 2:2. «Оранжевые» вновь заявили на весь футбольный мир, что готовы вести сражения за самые высокие титулы, которые оспаривают сборные всех континентов нашей планеты. Но это была не первая громкая сенсация в лиге. Отвратно стартовавшие хорваты, потерпевшие издевательское поражение в гостях от испанцев — 0:6, на своём поле взяли у них реванш — 3:2, а затем в Лондоне на знаменитом «Уэмбли» уступили англичанам — 1:2, что позволило мастерам с родины футбола шагнуть в финал, а испанцев лишило такой возможности. Ну, и наконец, когда в Люцерне сборная Швейцарии в заключительном матче с лидерами группы бельгийцами уже к 17-й минуте уступала им два «сухих» мяча, можно было, как говорят в этих случаях футболисты, «тушить свет на стадионе». Но хозяева поля не растерялись, более того, в их рядах нашёлся неукротимый форвард Харис Сеферович, сотворивший хет-трик, и швейцарцы разгромили одного из героев Мундиаля-2018 со счётом — 5:2. В низших дивизионах В лиге C, где тоже действуют два пути — вверх и вниз, в двух группах к моменту, когда этот материал в нашем еженедельнике готовился к выходу в свет, уже сыграны все игры. Во второй группе победу отпраздновала сборная Финляндии — 12, оставив за спиной Венгрию — 10, Грецию — 9, Эстонию — 4 очка, а в третьей — лучшей стала сборная Норвегии — 13, опередившая Болгарию — 11, Кипр — 5, Словению — 3 очка. Последние игры будут сыграны в первой и четвёртой группах, в первой из них турнирная ситуация была такова: Израиль — 6, Шотландия — 6, Албания — 4 очка, а во второй — Сербия — 11, Румыния — 9, Черногория — 7, Литва — 0 очков. Зато в лиге D, где главная цель была подняться только вверх, с ней успешно справились сборные Грузии, Белоруссии, Македонии и Республики Косово (которая в решающем поединке на своём поле разгромила сборную Азербайджана — 4:0) и вместе с перечисленными уже командами достойны выступать в лиге C в розыгрыше Кубка наций УЕФА — 2020/21 годов. Итак, предварительная часть первого розыгрыша Кубка наций в основном завершена, а 2 декабря в столице Ирландии Дублине в пятизвёздочном отеле «Шелтон» пройдёт жеребьёвка финала нынешнего Кубка наций. И, возможно, уже будут названы участники групповых турниров во всех четырёх лигах второго розыгрыша почётного приза. В лиге B на этот раз соперниками российской команды могут стать: сборные Австрии, Польши, Исландии, Финляндии, Германии, Чехии, Норвегии, Хорватии, Сербии, Шотландии, Уэльса. А на следующий день пройдёт жеребьёвка десяти отборочных групп предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Сборная России будет во второй корзине, а это означает, что одним из её четырёх или пяти соперников будет сборная из первой корзины: Швейцария, Португалия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Франция, Хорватия, Польша. Напомним, что из каждой предварительной группы в финальную стадию чемпионата континента выходят по две сборные, занявшие первое и второе места. Гарик ОРЛОВ

Фото mundodeportivo.com

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года Еще статьи: Расширение на пользу На шаг ближе к России На правах хозяина Светлая полоса становится темной Что март грядущий нам покажет Просмотров: 172 | Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:02

:: Комментарий #1 написал: Евпаториец | Сегодня, 12:59 |





Группа: Гости

Публикаций: 0

Комментариев: 0 Полностью согласен с Юргеном Клоппом , самый предовый турнир за всю историю мироеого футбола !!!

Зарегистрирован: -- | ICQ: -- | ЦИТИРОВАТЬ