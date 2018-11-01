Пришла зима

Началось сражение за традиционные Кубки мира сезона 2018/19 годов

Конечно же, крымский спорт ещё переживает период, когда зимние виды спорта не стали (и, по всей видимости, ещё долго не станут, прежде всего из-за отсутствия соответствующей базы) популярными в нашем южном регионе. А вот на большей части России, как и в Скандинавии, зима полностью вошла в свои права. И по традиции уже в ряде зимних видов спорта началось сражение за традиционные Кубки мира сезона 2018/19 годов.

Фигурное катание

Мастера стального конька ещё в середине октября начали борьбу за попадание в финал Гран-при среди одиночников, спортивных и танцевальных пар, который состоится в начале декабря в канадском Ванкувере. В нём примут участие по шесть лучших мастеров и пар, в каждом из четырёх видов программы, которые удачно выступили на пяти этапах Гран-при США, Канады, Финляндии, Японии, России и вскоре покажут свое искусство на шестом этапе во Франции. Причём отметим, что, как принято говорить, «автоматом» проходят в финал те, кто стал победителем Гран-при в этих странах или несколько раз занимал призовые места.

Начнём с мужчин-одиночников. Здесь уже за собой застолбили места в сражении за Кубок мира — 2018/19 годов: американец Натан Чен, японцы Сомо Уно, олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а кандидатами на старт в Ванкувере пока остаются — чех Михал Брезина и россиянин Сергей Воронин. А среди прекрасного пола к поездке в Канаду уже могут готовиться: россиянки Елизавета Туктамышева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, японки Сатоко Мияара, Ника Киира. Большие шансы сохраняют и россиянки Евгения Медведева, Софья Самодурова, японка Каори Сакамото. Не исключено, что состязания у женщин могут превратиться в матч Россия — Япония.

В парах тон вновь задают, как это было на протяжении многих лет, россияне, обеспечившие себе уже участие в финале: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, французы Ванесса Джеймс и Морган Кипресс, итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Постепенно наши парни и девушки начинают восстанавливать свой авторитет и в танцах на льду, где пока тон задают американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью, Кэйтлин Хаваек и Жан-Люк Бэйкер, но к ним стремительно приблизились наши Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Как видите, после заключительного шестого этапа во Франции, в Ванкувере финал может свестись к дуэли: сборная России — сборная Мира.

Конькобежный спорт

На скоростном ледовом овале в японской Обихире стартовал первый тур Кубка мира — 2018/19 годов. И сразу же всем стало понятно, почему МОК, стремившийся наказать Россию за допинговые прегрешения и не позволить нашей стране выиграть общекомандный зачёт на недавних зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, стеной стал на пути российских конькобежцев. Причём, без всяких оснований не допустив к стартам явных претендентов на золотые медали Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а вместе с ними ещё группы талантливых конькобежцев, которые тоже могли подняться на пьедестал почёта. И вот теперь наши парни и девушки ещё раз продемонстрировали, что мастерство никто не может отнять так же, как его нельзя прогулять или пропить, как утверждают сами спортсмены.

Уже в первый день сенсационных результатов россияне добились в командных гонках. Мужское трио (Александр Румянцев, Даниил Семериков, Сергей Трофимов), показав результат (3.41,26), стало первым, оставив за спиной сильные команды голландцев и норвежцев. А женский квартет (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова), пропустив вперёд японок и голландок, финишировал третьим — 3.01,11.

У спринтеров было по два старта, как теперь принято, на 500 м. Первый из них выиграл олимпийский чемпион норвежец Хавард Лорентцен — 34,773, оставив на втором месте рекордсмена мира Кулижникова — 34,777, а во втором старте Павел взял реванш, с лучшим временем на состязаниях — 34,619. А затем вместе с четырёхкратным чемпионом мира Юсковым парни уверенно расправились с лучшими норвежскими средневиками: Кьелдом Найсом, Томасом Кролом, Патриком Рестом. Кулижников выиграл бег на 1000 м — 1.07,858, а Юсков — свою коронную дистанцию 1500 м (1.44,550). У женщин вне конкуренции на 500 м была олимпийская и мировая чемпионка японка Нао Кодаира, а на 1000 и 1500 м — американка Бриттани Боу. Но и тут наши призёры Олимпийских игр в Пхёнчхане спринтер Ольга Фаткулина (37,876) и средневик Екатерина Шихова (1.55,458) удостоились «бронзы». После чего в командном спринте Фаткулина, Шихова, Ангелина Голикова, Дарья Качанова удостоились золотых медалей — 1.27,230, перегнав японок и голландок.

Правда, на длинных дистанциях конькобежцы из страны тюльпанов продемонстрировали высочайший класс. В беге на 3000 м первенствовала Эсми Виссер — 4.05,002, а на 5000 м — её земляк Патрик Рест — 6.13,019. Но «серебро» здесь досталось нашим: Наталье Ворониной — 4.05,023 и Александру Румянцеву — 6.17,677. Однако, чтобы получить эти награды, им пришлось опередить олимпийских чемпионов: чешку Мартину Сабликову — 4.05,144 и норвежца Марселя Боскера — 6.18,121.

Прыжки с трамплина

В минувшем веке мне посчастливилось писать и рассказывать по телевидению о первых победах в прыжках с трамплина на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира 1968 года ленинградца Евгения Белоусова, а спустя два года — и об успехе на мировом первенстве горьковчанина Гарри Напалкова. И с тех пор как «отрубило». Почти пятьдесят лет наши «летающие лыжники» не могли выиграть ни один турнир на Олимпиаде, чемпионатах и розыгрышах Кубка мира.

И вот в минувшее воскресенье радостная весть пришла из польского городка Висла, где проходил первый этап розыгрыша Кубка мира 2018/19 годов в прыжках со 120-метрового трамплина. Его победителем стал блестяще проведший летние соревнования Гран-при россиянин Евгений Климов — 263,4, сумевший «перепрыгать» немца Штефана Лейе — 256,7 и японца Риою Кобаяси — 255,6 очка. Теперь на втором этапе Женя Климов выйдет на старт с жёлтым нагрудным номером лидера Кубка мира. Пожелаем ему дальнейших успехов!