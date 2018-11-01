Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... мост оказался никому не ...
Вотчина произвола... или Суд чиновнику ...
Говорят, что... симферопольцы раскритико ...
В два раза меньше помощи?
Говорят, что... не хватило асфальта
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКонсультации эксперта

Что можно «железному коню»

Ответственность за стоянку транспортных средств у водоемов

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем об ответственности за стоянку транспортных средств у водоёмов. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

О Водном кодексе

В России имеется Водный кодекс, это тот самый документ, который стоит на защите природных водных ресурсов. Именно в нем предписаны правила поведения у воды, а в случае их нарушения предусмотрена ответственность.

Все водные объекты (ставки, реки, моря и др.) имеют водоохранную зону и прибрежную защитную полосу. Границы водоохранной зоны установлены законодательством и зависят от типа водоема. В них запрещено движение и стоянка транспортных средств, а за нарушение предусмотрена ответственность.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Чтобы, приехав на автомобиле на рыбалку или просто на отдых к озеру или реке, не нарушить требования статьи 65 Водного кодекса РФ и не «схватить» штраф в размере от 3000 до 4500 рублей, предусмотренный статьей 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, необходимо знать, как определяется водоохранная зона водоема.

Нормы и штрафы

Как говорится в статье 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны составляет:

— для рек или ручьев зависит от их протяженности и составляет:

протяженностью до 10 км — 50 метров;

от 10 до 50 км — 100 метров;

от 50 км и более — 200 метров.

— для истоков рек и ручьев составляет 50 метров.

— для озер и водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озер и водохранилищ с акваторией менее 0,5 кв. км, составляет 50 метров.

— для водохранилищ, расположенных на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

— для морей составляет 500 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек, озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Границы водоохранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Отсутствие таких знаков не является основанием для освобождения от ответственности в виде штрафа. В данном случае ответственность наступает не в случае нарушения требований знаков, а именно за нарушение ограничений, установленных статьей 65 Водного кодекса РФ.

Но если на местности таких знаков не установлено, а автомобиль поставить хочется поближе, чтобы не нарушить закон в случае отсутствия знаков и специально оборудованных мест для стоянки автомобилей, необходимо самостоятельно определить границу водоохранной зоны с учетом указанных выше критериев и лучше отсчитать нужное количество метров от водоема «с запасом».

Минимальный штраф за нарушение данной статьи возможен при отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств. В данном случае смягчающими обстоятельствами будет служить:

— добровольное прекращение правонарушения;

— раскаяние;

— предотвращение вредных последствий правонарушения;

— оказание содействия в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

Составить протокол о нарушении требования подпункта 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, предусмотренного статьей 8.42 КоАП РФ, могут сотрудники полиции и должностные лица органов государственной власти, которые осуществляют соответственно федеральный и региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов. В Крыму эта функция возложена на Министерство экологии и природных ресурсов.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Ноябрь 2018 (80)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru