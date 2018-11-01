Что можно «железному коню»

Ответственность за стоянку транспортных средств у водоемов

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем об ответственности за стоянку транспортных средств у водоёмов. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

О Водном кодексе

В России имеется Водный кодекс, это тот самый документ, который стоит на защите природных водных ресурсов. Именно в нем предписаны правила поведения у воды, а в случае их нарушения предусмотрена ответственность.

Все водные объекты (ставки, реки, моря и др.) имеют водоохранную зону и прибрежную защитную полосу. Границы водоохранной зоны установлены законодательством и зависят от типа водоема. В них запрещено движение и стоянка транспортных средств, а за нарушение предусмотрена ответственность.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Чтобы, приехав на автомобиле на рыбалку или просто на отдых к озеру или реке, не нарушить требования статьи 65 Водного кодекса РФ и не «схватить» штраф в размере от 3000 до 4500 рублей, предусмотренный статьей 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, необходимо знать, как определяется водоохранная зона водоема.

Нормы и штрафы

Как говорится в статье 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны составляет:

— для рек или ручьев зависит от их протяженности и составляет:

протяженностью до 10 км — 50 метров;

от 10 до 50 км — 100 метров;

от 50 км и более — 200 метров.

— для истоков рек и ручьев составляет 50 метров.

— для озер и водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озер и водохранилищ с акваторией менее 0,5 кв. км, составляет 50 метров.

— для водохранилищ, расположенных на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

— для морей составляет 500 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек, озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Границы водоохранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Отсутствие таких знаков не является основанием для освобождения от ответственности в виде штрафа. В данном случае ответственность наступает не в случае нарушения требований знаков, а именно за нарушение ограничений, установленных статьей 65 Водного кодекса РФ.

Но если на местности таких знаков не установлено, а автомобиль поставить хочется поближе, чтобы не нарушить закон в случае отсутствия знаков и специально оборудованных мест для стоянки автомобилей, необходимо самостоятельно определить границу водоохранной зоны с учетом указанных выше критериев и лучше отсчитать нужное количество метров от водоема «с запасом».

Минимальный штраф за нарушение данной статьи возможен при отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств. В данном случае смягчающими обстоятельствами будет служить:

— добровольное прекращение правонарушения;

— раскаяние;

— предотвращение вредных последствий правонарушения;

— оказание содействия в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

Составить протокол о нарушении требования подпункта 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, предусмотренного статьей 8.42 КоАП РФ, могут сотрудники полиции и должностные лица органов государственной власти, которые осуществляют соответственно федеральный и региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов. В Крыму эта функция возложена на Министерство экологии и природных ресурсов.

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