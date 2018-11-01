Сорванный глянец

Первая поездка в Крым разделила жизнь художника Исаака Левитана на «до» и «после», а вторая — подвела итоги жизни

Именно крымские пейзажи, искренние и душевные, заставили широкую публику наконец обратить внимание на творчество перспективного живописца.

Стремление к визуализации

Первый крупный гонорар, полученный Исааком Левитаном за декорации к постановкам в Частной опере

С. И. Мамонтова, художник растратил на нужды, которые считал первоочередными — оплатил старые долги, приобрел материалы для работы и купил билет до Севастополя.

Исследователей творчества Левитана и его биографов почему-то мучает вопрос: «Зачем Исааку Ильичу нужно было непременно ехать в Крым?» Проблема кажется надуманной, если принять во внимание тот факт, что в конце XIX века, то есть в бытность Левитана, полуостров был, можно сказать, обязательным для посещения, эдакой меккой для творческой интеллигенции, источником вдохновения и местом отдохновения. Художники и писатели приобретали тут впечатления для своих произведений, а аристократы, промышленники, купцы, в общем все, кто побогаче, — недвижимость. Однако, и в этом с биографами нельзя не согласиться, мотивы для избрания Крыма в качестве временной резиденции у каждого были сугубо личные.

В не так давно вышедшей книге «Левитан в Крыму» Юлия Королева, в частности, указывает, что к путешествию в столь далекие, но солнечные края Исаака Ильича подтолкнули разговоры с окружающими его людьми. Мол, зимой 1885-1886 гг. Левитан жил в меблированных комнатах гостиницы «Англия» в доме Шаблыкина на Тверской вместе с художником Алексеем Алексеевичем Степановым. Степанов был родом из Симферополя, происходил из семьи героя обороны Севастополя и первые годы провел на полуострове. Детство у большинства людей вызывает весьма приятные ассоциации, а для Степанова между детством и Крымом стоял знак равенства. Логично предположить, что Левитан с лихвой наслушался о том, как прекрасно на юге. К тому же Степанов приходился Левитану коллегой и мог высказываться и с профессиональной точки зрения, говорить что-то вроде: «Не мешало бы тебе, Исаак, добавить в палитру немного солнца».

Не могла не повлиять на выбор Левитана и дружба с Антоном Павловичем Чеховым. Они были ровесниками и дружили еще с голодных студенческих времен. Оба талантливые, живописец-пейзажист и писатель-пейзажист (по крайнем мере именно так высказывался о Чехове сам Левитан). А в исследовании Королевой даже приведен интересный случай, когда Чехов один-единственный раз в присутствии Левитана и еще нескольких известных личностей превратился в графика — он прилюдно нарисовал вид южнобережного имения Гурзуф Петра Губонина. Это имение промышленник выкупил в 1882 году, когда-то оно принадлежало Арману Эмманюэлю дю Плесси, дюку де Ришелье, устроителю Одессы и новороссийскому губернатору, затем перешло следующему генерал-губернатору — графу М. С. Воронцову, а в 1833 г. — сенатору Фундуклею, построившему в нем большие винодельные подвалы. В 1820 году в нем останавливался Александр Пушкин. Левитана, признаться, не очень интересовали затеи богатых и знаменитых, но тот рисунок Чехова визуализировал Крым в его сознании, заставил мечтать взглянуть на этот край своими глазами.

Знакомство не вслепую

Дневников Левитан не вел, письма от близких ему по духу людей незадолго до смерти завещал уничтожить, и они были преданы огню. Правда, сохранились некоторые письма, написанные самим художником. Они и позволяют судить о его впечатлениях от полуострова, которому посвятил около двух месяцев своей жизни. Предположительно Левитан посетил Ялту, Гурзуф, Массандру, Алупку и Севастополь, куда он добрался по железной дороге 2-м классом. В письмах к Чехову в качестве обратного адреса Левитан указывал: «Ялта. Библиотека Зибера». Софья Зибер была земской учительницей и содержала в Ялте первую частную библиотеку. Этим и объясняется адрес. Если же быть точнее, дом, в котором поселился Левитан, находился на Поликуровском холме, на углу улиц Нагорной и Церковной.

Левитан не уставал восхищаться крымской природой. И, по мнению искусствоведов, создал множество пейзажей и этюдов, на которых Крым предстал совершенно новым, не кричаще ярким, не глянцевым. А в мае, когда южный берег предстал перед Левитаном во всей своей пышной яркости, художник вдруг заскучал по монохромности «любимого севера» и засобирался домой.

«Ялта мне чрезвычайно надоела, — признавался он в письме Антону Чехову. — Общества нет, т. е. знакомых, да и природа здесь только вначале поражает, а после становится ужасно скучно и очень хочется на север. Переехал я в Алупку затем, что мало сработал в Ялте...»

Говоря «мало сработал», Левитан явно поскромничал. На периодической выставке Московского общества любителей художеств осенью 1886 года экспонировавшиеся крымские этюды Левитана были отмечены критиками не только как «впечатляющие», «необычные» и «поражающие искренностью», но и как «многочисленные. Среди них были «Дача в Ялте», «Слободка в Ялте», «Вид под Ялтой», «Берег моря у Ялты». Экспонировались и такие произведения, которые нам, сегодняшним, увы, воочию уже не увидеть. Так, работа «Пристань в Ялте» сегодня известна только по гравюре, напечатанной в журнале «Радуга» в январе 1887 года. А «Кипарис и глициния» из собрания

А. С. Мамонтова и «Верхняя Массандра», что была выставлена на посмертной выставке художника, вовсе пропали в неизвестном направлении и на данный момент считаются утраченными.

Прощание

После Крыма Левитан стал почитаемым и покупаемым художником. Поэтому, видимо, художник испытывал к полуострову своего рода признательность, словно это был друг, вовремя протянувший руку помощи. Потому менее чем за год до смерти Левитан не преминул приехать снова увидеться со «старым другом».

Второе и последнее свидание Левитана с Крымом произошло в самом конце 1899 года, когда Исаак Ильич отправился в гости к Антону Павловичу на его Белую дачу в Ялту. Художник выехал из Москвы 22 декабря привычным транспортом привычным маршрутом — поездом до Севастополя. И уже на пути в Ялту известил Чехова телеграммой о своем приезде: «Жди сегодня знаменитого академика.

И. Л.» Это был не сарказм и не бахвальство. Левитан к этому времени действительно успел стал академиком пейзажной живописи, карьера была сделана. Но как же много еще хотелось сделать! И Левитан жил надеждой, что в Крыму с ним непременно случится еще одно чудо. Потому работал много и вдохновенно. В списке произведений Левитана указано пять работ этого периода: «Весна в Крыму», «Камни в лесу. Крым», «Кладбище самоубийц в Ялте», «Крым. Дорога», «Зимой в Крыму» и рисунок гуашью, местонахождение которого сегодня опять-таки неизвестно, «Цветущий сад. Крым».

Вернувшись в Москву, Исаак Ильич напишет Антону Павловичу: «Пребывание мое в Крыму удивительно восстановило меня — до сих пор работаю этим зарядом». Однако, в этот раз чуда, увы, не произошло. Спустя всего несколько месяцев, 22 июля (4 августа) 1900 года, сердце великого художника остановилось. Ему было всего 39 лет.