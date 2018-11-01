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СпецпроектИстория

Сорванный глянец

Первая поездка в Крым разделила жизнь художника Исаака Левитана на «до» и «после», а вторая — подвела итоги жизни

Именно крымские пейзажи, искренние и душевные, заставили широкую публику наконец обратить внимание на творчество перспективного живописца.

Стремление к визуализации

Первый крупный гонорар, полученный Исааком Левитаном за декорации к постановкам в Частной опере

С. И. Мамонтова, художник растратил на нужды, которые считал первоочередными — оплатил старые долги, приобрел материалы для работы и купил билет до Севастополя.

Исследователей творчества Левитана и его биографов почему-то мучает вопрос: «Зачем Исааку Ильичу нужно было непременно ехать в Крым?» Проблема кажется надуманной, если принять во внимание тот факт, что в конце XIX века, то есть в бытность Левитана, полуостров был, можно сказать, обязательным для посещения, эдакой меккой для творческой интеллигенции, источником вдохновения и местом отдохновения. Художники и писатели приобретали тут впечатления для своих произведений, а аристократы, промышленники, купцы, в общем все, кто побогаче, — недвижимость. Однако, и в этом с биографами нельзя не согласиться, мотивы для избрания Крыма в качестве временной резиденции у каждого были сугубо личные.

В не так давно вышедшей книге «Левитан в Крыму» Юлия Королева, в частности, указывает, что к путешествию в столь далекие, но солнечные края Исаака Ильича подтолкнули разговоры с окружающими его людьми. Мол, зимой 1885-1886 гг. Левитан жил в меблированных комнатах гостиницы «Англия» в доме Шаблыкина на Тверской вместе с художником Алексеем Алексеевичем Степановым. Степанов был родом из Симферополя, происходил из семьи героя обороны Севастополя и первые годы провел на полуострове. Детство у большинства людей вызывает весьма приятные ассоциации, а для Степанова между детством и Крымом стоял знак равенства. Логично предположить, что Левитан с лихвой наслушался о том, как прекрасно на юге. К тому же Степанов приходился Левитану коллегой и мог высказываться и с профессиональной точки зрения, говорить что-то вроде: «Не мешало бы тебе, Исаак, добавить в палитру немного солнца».

Не могла не повлиять на выбор Левитана и дружба с Антоном Павловичем Чеховым. Они были ровесниками и дружили еще с голодных студенческих времен. Оба талантливые, живописец-пейзажист и писатель-пейзажист (по крайнем мере именно так высказывался о Чехове сам Левитан). А в исследовании Королевой даже приведен интересный случай, когда Чехов один-единственный раз в присутствии Левитана и еще нескольких известных личностей превратился в графика — он прилюдно нарисовал вид южнобережного имения Гурзуф Петра Губонина. Это имение промышленник выкупил в 1882 году, когда-то оно принадлежало Арману Эмманюэлю дю Плесси, дюку де Ришелье, устроителю Одессы и новороссийскому губернатору, затем перешло следующему генерал-губернатору — графу М. С. Воронцову, а в 1833 г. — сенатору Фундуклею, построившему в нем большие винодельные подвалы. В 1820 году в нем останавливался Александр Пушкин. Левитана, признаться, не очень интересовали затеи богатых и знаменитых, но тот рисунок Чехова визуализировал Крым в его сознании, заставил мечтать взглянуть на этот край своими глазами.

Знакомство не вслепую

Дневников Левитан не вел, письма от близких ему по духу людей незадолго до смерти завещал уничтожить, и они были преданы огню. Правда, сохранились некоторые письма, написанные самим художником. Они и позволяют судить о его впечатлениях от полуострова, которому посвятил около двух месяцев своей жизни. Предположительно Левитан посетил Ялту, Гурзуф, Массандру, Алупку и Севастополь, куда он добрался по железной дороге 2-м классом. В письмах к Чехову в качестве обратного адреса Левитан указывал: «Ялта. Библиотека Зибера». Софья Зибер была земской учительницей и содержала в Ялте первую частную библиотеку. Этим и объясняется адрес. Если же быть точнее, дом, в котором поселился Левитан, находился на Поликуровском холме, на углу улиц Нагорной и Церковной.

Левитан не уставал восхищаться крымской природой. И, по мнению искусствоведов, создал множество пейзажей и этюдов, на которых Крым предстал совершенно новым, не кричаще ярким, не глянцевым. А в мае, когда южный берег предстал перед Левитаном во всей своей пышной яркости, художник вдруг заскучал по монохромности «любимого севера» и засобирался домой.

«Ялта мне чрезвычайно надоела, — признавался он в письме Антону Чехову. — Общества нет, т. е. знакомых, да и природа здесь только вначале поражает, а после становится ужасно скучно и очень хочется на север. Переехал я в Алупку затем, что мало сработал в Ялте...»

Говоря «мало сработал», Левитан явно поскромничал. На периодической выставке Московского общества любителей художеств осенью 1886 года экспонировавшиеся крымские этюды Левитана были отмечены критиками не только как «впечатляющие», «необычные» и «поражающие искренностью», но и как «многочисленные. Среди них были «Дача в Ялте», «Слободка в Ялте», «Вид под Ялтой», «Берег моря у Ялты». Экспонировались и такие произведения, которые нам, сегодняшним, увы, воочию уже не увидеть. Так, работа «Пристань в Ялте» сегодня известна только по гравюре, напечатанной в журнале «Радуга» в январе 1887 года. А «Кипарис и глициния» из собрания

А. С. Мамонтова и «Верхняя Массандра», что была выставлена на посмертной выставке художника, вовсе пропали в неизвестном направлении и на данный момент считаются утраченными.

Прощание

После Крыма Левитан стал почитаемым и покупаемым художником. Поэтому, видимо, художник испытывал к полуострову своего рода признательность, словно это был друг, вовремя протянувший руку помощи. Потому менее чем за год до смерти Левитан не преминул приехать снова увидеться со «старым другом».

Второе и последнее свидание Левитана с Крымом произошло в самом конце 1899 года, когда Исаак Ильич отправился в гости к Антону Павловичу на его Белую дачу в Ялту. Художник выехал из Москвы 22 декабря привычным транспортом привычным маршрутом — поездом до Севастополя. И уже на пути в Ялту известил Чехова телеграммой о своем приезде: «Жди сегодня знаменитого академика.

И. Л.» Это был не сарказм и не бахвальство. Левитан к этому времени действительно успел стал академиком пейзажной живописи, карьера была сделана. Но как же много еще хотелось сделать! И Левитан жил надеждой, что в Крыму с ним непременно случится еще одно чудо. Потому работал много и вдохновенно. В списке произведений Левитана указано пять работ этого периода: «Весна в Крыму», «Камни в лесу. Крым», «Кладбище самоубийц в Ялте», «Крым. Дорога», «Зимой в Крыму» и рисунок гуашью, местонахождение которого сегодня опять-таки неизвестно, «Цветущий сад. Крым».

Вернувшись в Москву, Исаак Ильич напишет Антону Павловичу: «Пребывание мое в Крыму удивительно восстановило меня — до сих пор работаю этим зарядом». Однако, в этот раз чуда, увы, не произошло. Спустя всего несколько месяцев, 22 июля (4 августа) 1900 года, сердце великого художника остановилось. Ему было всего 39 лет.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 506 от 23 ноября 2018 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:13

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