В считанные звезды

Легенды, история и теория самого крепкого виноградного напитка

Первые заводы по производству коньяка появились в России еще до того, как коньяк официально стал коньяком.

Сказка о живой и мертвой воде

Купцы, делавшие бизнес во Франции четыре столетия тому назад, не многим отличались от своих смекалистых потомков, наших с вами современников. Поставки столовых вин в Англию и скандинавские страны приносили французским торговцам солидные барыши. Потому дело велось с размахом — регулярно тысячи бочек с пьянящим, ароматным напитком совершали долгое путешествие с избалованных солнцем берегов реки Шарант на окутанные туманами берега Темзы.

Купцы сетовали на то, что транспортировка обходится несколько дороговато и, что самое неприятное, легкие сухие вина в пути нередко превращаются в мертвую воду, предательски нанося ощутимый удар по самому больному месту — кошельку.

Хочешь увеличить благосостояние — думай. И вот что придумали. Всяким разным алхимикам и аптекарям давно были известны тонкости процесса дистилляции (с помощью нехитрых манипуляций и этой самой дистилляции знахари получали спирт для медицинских целей). Так почему бы не перегнать столовое вино? Что-то да получится...

Результат эксперимента оказался не совсем тот, на который рассчитывали (виноделы надеялись, что полученный дистиллят все равно что концентрат вина — добавил воду и наслаждайся белым сухим), но потребителям понравился и приобрел статус оригинального напитка. Некоторые таки разбавляли коньячный спирт. И назвали итог действа брэндуайн (brandewijn).

Однако как-то не очень-то регулярно любители острых ощущений пили «пламенную воду». Хотя, и это следует признать, на то были весьма объективные причины. Например, война между Англией и Францией. Во время блокады Франции спирт подолгу хранился в бочках на складах производителей. И трансформировался в золотистого цвета и отменного вкуса напиток.

Однако, и все генераторы идей это отлично знают — одной идеи мало, для окружающих куда важнее теоретическая сторона. Обоснование должно быть безукоризненно с точки зрения логики, педантично систематизировано, научнообразно и малодоступно для понимания непосвященных (то есть нас с вами). Триста лет виноделы и химики трудились во имя этой великой цели. К тому времени центром производства «пламенной воды» стал расположенный неподалеку от Парижа город Коньяк. Это помогло французским производителям. Они наконец-то определились с официальным названием — «коньяк». Тогда же придумали определение: «Коньяк получают перегонкой белых вин, изготовленных из отборных сортов винограда (главным образом Уньи Блан, Коломбар, Фоль-бланш) по Шарантскому методу в Шарантском перегонном аппарате неоднократной прогонки путем двух последовательных дистилляций. Первое нагревание дает смесь от 27 до 30 градусов, которая вновь помещается в перегонный аппарат и аккуратно нагревается в течение 12 часов. Так выделяются начальный и конечный продукты дистилляции, чтобы сохранить одно „сердце“. Только этот спиртовой раствор с содержанием алкоголя от 69 до 72 градусов будет выдерживаться».

Напиток на высоте

У Александра III значительно поубавилось радостей в жизни после основательной встряски, которую он получил во время катастрофы на железной дороге, случившейся 17 октября 1888 года у станции Борки (в нескольких километрах от Харькова), когда с супругой и отпрысками возвращался в столицу после отдыха в Крыму. Император, страдавший от болей, стал чаще пить. И императрица Мария Фёдоровна, которой регулярно поступали жалобы от лечивших царственную особу эскулапов, начала яростную борьбу за трезвый образ жизни мужа. Но самодержец хитрил. Верный государев генерал Черевин заказал ему и себе сапоги с широкими голенищами. Туда «заговорщики» незаметно складировали плоские фляги с коньяком.

Небезызвестный Анатоль Франс, перед тем как садился за написание очередного фельетона для газеты «Время», в обязательном порядке выпивал бокал вина. Это помогало ему мириться с работой, не приносящей особого душевного удовлетворения. Но как-то раз он ошибся и «зарядился» коньяком. Думал, всё, ничего не выйдет. Но начал писать, писал с воодушевлением и уже через час отправил свежеиспеченное произведение в редакцию. А на следующий день получил от главного редактора... прибавку к жалованью...

Отборные коньяки боготворил и сэр Уинстон Черчилль, а коньяки армянские боготворил вдвойне. Рассказывают, как однажды на респектабельном приеме одна ярая трезвенница упрекнула Черчилля в излишнем пристрастии к алкоголю. Оскорбления любимого напитка потомок герцогов Мальборо не простил: «Мэм, я лишь пьян, а вы некрасивы. Потому к утру я буду трезв, а вы...»

Напиток кавказской национальности

В 1865 году кутаисский промышленник Георгий Болквадзе наладил первое в Российской империи коньячное производство. Прошло всего 13 лет, и «Кавказский натуральный коньяк» Болквадзе получил высшую награду на Всемирной выставке в Париже.

В 1884 году промышленник, меценат и государственный деятель Давид Захарьевич Сараджишвили основал в Тбилиси коньячный завод. В 1913 году за многолетнюю стабильную поставку на российский рынок высококачественных коньяков фирме Сараджишвили оказали честь именоваться «Поставщиком Его Императорского величества».

Спустя всего насколько лет коньяк начали производить и в Армении. В 1887 году в Ереване на винном заводе купца первой гильдии Нерсеса Таиряна установили 102-ведерный медный аппарат для выкурки спирта. Выкурка коньячных спиртов и изготовление коньяка осуществлялись по классической французской технологии. Впоследствии «Ереванский завод вина, водки и русского коньяка» перешел во владение крупного промышленно-торгового товарищества «Н. Л. Шустов и сыновья». На заводе выпускали прославившиеся далеко за пределами России коньяки «Три звездочки», «Четыре звездочки», «Экстра», «Фин-Шампань». На международных выставках армянские коньяки не раз получали медали и высшие награды Гран-при. В 1920 году предприятие было национализировано большевиками и стало частью вино-коньячного треста «Арарат».

Крымское коньяковедение

Штурманом советского коньячного производства была всемирно известная Магарачская научная школа биохимии винограда и вина, наша, крымская. Жизненно важные для коньяка исследования велись под руководством авторитета в области химии вина Василия Ивановича Нилова. Его талантливые последователи И. М. Скурихин, Б. Н. Ефимов, В. М. Малтабар, Н. Т. Семененко, М. С. Сачаво разработали высокоэффективные методы перегонки вина, теоретические аспекты созревания коньячных спиртов в дубовых бочках, новую технологию их выдержки в крупных герметичных резервуарах, загруженных дубовой клепкой. Эти люди написали 135 научных трудов по проблемам коньячного производства и получили 40 авторских свидетельств на изобретения.