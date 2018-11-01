Бракованные отношения

Следовать зову природы, уважать традиции или сверяться с семейным кодексом?

«Человек — животное социальное», — изрек Аристотель. И ему все поверили. Вернее, почти все. Некоторые считают, что человек и не животное вовсе. Кое-кто полагает, что не животное — он один. Есть и такие, кто думает, что существами высшего порядка являются исключительно мужчины. Другие, напротив, доказывают превосходство женского мозга. Но при этом все хотят секса, большинство — разнополого. А в подтверждение, что ими движут не инстинкты, а нечто большее, вступают в брак.

Что было и чем сердце успокоится

Брак — та же религия. Но, если государство отделило церковь по принципу не вмешательства в дела духовные и отказа от принуждению к исповеданию той или иной религии, то пустить на самотек брачные отношения мужчин и женщин не сможет, наверное, никогда. Нужно же человеку во что-то верить? Например, в то, что любовь (или, как минимум, обоюдная терпимость) вечна и на страже ее бессрочности стоит закон. И это не просто вера. Эту веру научно обосновали. Уже в начале XX века некоторые правоведы (например, А. И. Загоровский) во всеуслышание заявили, что «семейные отношения в значительной степени публичны».

Но, позвольте, может заметить кто-то, не стоит ставить равно между любовью и браком. Возможно, сегодня это так. Но на протяжении долгих веков в Российской империи именно брак считался единственным возможным, вернее, единственным достойным, способом поддержания межполовых отношений. Законодатели считали, что в возведении такого важного общественного института, как брак, они учли все элементы удовлетворения потребностей «атомов, из которых состоит организм государства», проще говоря людей. Таковыми элементами являлись: во-первых, естественный или физический; во-вторых, экономический (то есть возможность вести совместное хозяйство), в-третьих, юридический, определяющий права и обязанности мужчины и женщины по отношению друг к другу. Был в дореволюционной России и еще один считавшийся весьма немаловажным элемент, религиозный. Брак между лицами христианских исповеданий заключался только в церкви, гражданской регистрации для них не существовало. Православный брак считался заключенным после совершения обряда венчания, о чем делалась запись в церковной книге и выдавалось свидетельство. В Своде законов Российской империи определение брака отсутствовало, поэтому за образец принимались определения, содержащиеся в официальном сборнике церковного права — Книге Кормчей: «Брак, как образ таинственного союза Христа с Его церковью, есть таинство, соединяющее мужа и жену для полого неделимого общения жизни и низводящее на них дары Божией благодати». Для мусульман допускалось многоженство, а отношения супругов регулировались шариатом.

Само собой, существовали (и по сей день существуют) законы, строго регламентирующие брак. Так, Статья 12 Законов гражданских Свода законов Российской империи гласит: «Брак не может быть законно совершен без добровольного и непринужденного согласия сочетающихся лиц». Жениться могли мужчины старше 18 лет и достигшие 16-летия женщины. После 80 лет жениться было нельзя, поскольку, как сказано в законе 1744 года: «Брак от Бога установлен для продолжения человеческого рода, чего от имеющих за восемьдесят надеяться весьма отчаянно».

Запрещено было жениться также офицерам и студентам. Первым — на весь период студенчества (а он мог длиться сколько угодно, а не 4 года, как сейчас). Вторым — до 28 лет (без согласия командира, а то и самого императора).

Модные тенденции

Само собой, в наши дни законодатели постарались снабдить граждан Российской Федерации нормативным правовым актом, регулирующим семейные отношения на территории страны. Состоит Семейный кодекс из восьми разделов, двадцати двух глав и 170 статей. Казалось бы, ознакомиться с ним должны все, кто собирается вступить в брак или уже состоит в таковом. Ан нет. Время сейчас такое, что всё большее количество россиян ищут искру истины и ответ на вопрос «Как строить отношения с противоположным полом?» не в букве закона, а в бестселлерах модных психологов и в их же видеоблогах. Эти современные гуру, как правило советуют, с браком не спешить, а мужчинам младше 30 и вовсе не рыпаться в этом направлении. Мол, только в зрелом возрасте приходит понимание того, как устроен «реальный мир в общем и межполовые отношения в частности», только после 30-ти мужчина способен правильно выбрать женщину и имеет достаточный опыт, чтобы руководить коллективом (видимо в данном случае под «коллективом» подразумевается семья). Главный адресованный мужчинам аргумент за «не спешить» тот, что на их плечи «выпадают гораздо более сложные обязанности, связанные не только с родительским воспитанием, но и с собственной психической зрелостью и жизненным опытом». Действительно, от женщины в браке ведь требуется такая малость — всего-то быть хорошей женой и матерью. Сплошная физиология, совершенно не требующая духовной и моральной зрелости.

Понятно, что советчиком в данном случае выступают психологи-мужчины. Причем настроенные к противоположному полу весьма нетолерантно. Как не толерантны и их выводы о том, что ранние браки характерны преимущественно для «холопов». Мол, обеспеченная и достойная семья никогда не позволит отпрыску отчалить в свободное плавание слишком рано.

На самом деле, вопрос о жизнеспособности любовных чувств и достаточной обоснованности решения вступить в законные отношения с человеком противоположного пола сугубо личный, несмотря на общественный характер брака. Главное, чтобы ни то ни другое не вступало в противоречие с Семейным и, тем более, с Уголовным кодексом страны. Счастье по рецепту от модных душеведов, увы, не приготовить.