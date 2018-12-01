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Сплошные нарушения

В последнее время власти и на местном, и на республиканском уровне обращают особое внимание на то, как работает общественный транспорт в крымской столице. Точнее на то, почему он плохо работает. Проводятся различные проверки, в том числе и по линии ГИБДД. И нарушения инспекторы, как сообщалось, выявляют ежедневно. Но на этой неделе стали известны подробности и масштаб негативной ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок граждан. Например, то, что сотрудники ГИБДД с начала ноября зафиксировали более тысячи нарушений в сфере перевозки пассажиров и правил дорожного движения в Симферополе. «Только за этот месяц у нас выявлено 1267 нарушений, допущенных водителями при управлении автобусами. Ежедневно при несении службы инспекторами уделяется внимание данной категории транспортных средств. Наиболее частые нарушения – правил перевозки пассажиров. В салоне перевозится больше людей, чем позволяют нормы. Таких нарушений около 60% от общего числа. Задокументировано порядка 400 нарушений, связанных с управлением автобусами с техническими неисправностями», – рассказал начальник отделения технического надзора управления ГИБДД МВД по Республике Крым Игорь Головко. По его словам, также фиксируются нарушения ПДД – превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, опасное маневрирование и несоблюдение интервала. Кроме того, водители нередко выезжают на маршруты с неисправными тахографами.

Известно также, что в этих случаях кроме водителей к административной ответственности привлекаются должностные лица компаний, осуществляющих пассажироперевозки, а также юридические лица.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года

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Просмотров: 30 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:40

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