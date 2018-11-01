В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... парк Алупки превратился в помойку…

Туристка из материковой России Екатерина С. возмущается: «Центральный вход городского парка в Алупке – это просто кошмар! Вот так курорт! Сказать, что были в шоке – это ничего не сказать... Люди, очнитесь! Бейте тревогу местным властям, проводите субботники! Ужасное впечатление от посещения Крыма осталось... Очень жаль...»