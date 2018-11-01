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Говорят, что... парк Алупки превратился в помойку…
Туристка из материковой России Екатерина С. возмущается: «Центральный вход городского парка в Алупке – это просто кошмар! Вот так курорт! Сказать, что были в шоке – это ничего не сказать... Люди, очнитесь! Бейте тревогу местным властям, проводите субботники! Ужасное впечатление от посещения Крыма осталось... Очень жаль...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года
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