В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в «лучшем районе» не обращают внимания на разруху

Жительница города-героя Любовь К. сообщает: «Накипело! Каждый день, проходя мимо бывшего Ахтиара (на ПОРе), удивляюсь, почему так всё плохо? Один из лучших районов города! Здесь никогда не убирают, разруха полная. Грустно...»