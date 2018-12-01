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Говорят, что... в «лучшем районе» не обращают внимания на разруху
Жительница города-героя Любовь К. сообщает: «Накипело! Каждый день, проходя мимо бывшего Ахтиара (на ПОРе), удивляюсь, почему так всё плохо? Один из лучших районов города! Здесь никогда не убирают, разруха полная. Грустно...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года
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