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Говорят, что... водосточные трубы закатывают в асфальт Настоящей звездой крымских групп социальных сетей стала водосточная труба, вода из которой стекает не на асфальт, а под асфальт. Некоторые горожане шутят, что это, мол, и не труба вовсе, а инсталляция под названием «Нога железного дровосека». Другие же, наблюдая этот апофеоз работы дорожников, чувствуют, как их ум заходит за разум. «Нужно было сходить в психиатрическую больницу, проходить мед. комиссию. Сходил и, кажется, сошел с ума... А может быть, я чего-то недопонял, может, с трубой так и должно быть, но, кажется, мне нужно вернуться в псих. больницу обратно», – пишет в одной из соцсетей молодой симферополец. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... инициатива дорожников – наказание для людей Вместо могилы будет асфальт Говорят, что... ремонтировать дорогу не планируют Обещали пешеходную зону... Дело — труба?