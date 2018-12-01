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Говорят, что... над Ялтой болгаркой спилили крест Говорят, в Большой Ялте Крестовая скала – так переводится название Ставри-Кая – осталась без своего главного символа. «Ставри-Кая вновь без креста из-за каких-то вандалов! 22.11.2018 – спил свежий! На гору поднялся в 12:00! В 11:30 слышал камнепад на горе!» – сообщает Юлий М. Другие ялтинцы высказывают предположение, что акт вандализма может быть связан «с новым витком борьбы за символику между православными и мусульманами», «кознями сатанистов» и даже распилом бюджета (мол, поставят новый и спишут кучу денег). Напомним, что о Ставри-Кае существует легенда, повествующая о том, что первый крест на ней установил некий тавр, чтобы восстановить свое пошатнувшееся здоровье. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... поклонный крест спилили Говорят, что... в Ялте прокалывают шины у авто Говорят, что... разрушается памятник архитектуры Ностальгия как курортный шик Говорят, что... остались без прививок