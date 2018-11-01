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РегионыСимферополь

Бездорожье в Каменке

Так хорошо начиналось...

Почему в одном из районов Симферополя прекратились дорожные работы и какие последствия могут быть?

Жители дачного массива «Таврида» в Каменке — ближайшем пригороде Симферополя — бьют тревогу. Всё дело в том, что начавшийся ремонт дорог в этом районе резко остановился. А рабочие вместе со спецтехникой, сняв дорожное покрытие, и вовсе пропали. С какими проблемами теперь приходится сталкиваться жителям микрорайона и увидят ли они новый асфальт?

Начали в сентябре...

Капитальный ремонт дорог в симферопольской Каменке стартовал еще в сентябре. Тогда бурная деятельность развернулась на улицах Дачная, Озимая и Пахотная. По такому случаю приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и бывший мэр Симферополя Игорь Лукашёв. В середине октября рабочие и техника перебрались к дачному массиву «Таврида», где по пути конечных остановок автобуса № 78 и 100 сняли остатки старого дорожного покрытия. Площадка самой остановки общественного транспорта тоже была перекопана. Однако ремонт продлился недолго. Спустя пять дней после начала рабочие и спецтехника, по словам местных жителей, просто испарились.

Вследствие всех этих, мягко говоря, неудобств, «долгоиграющий» ремонт дорог в Каменке, который длится уже больше месяца, местные жители называют Армагеддоном. Прежде тут были пыль, шум, затруднённое движение из-за работ, но большинство людей с пониманием отнеслись к ситуации. Всё ж таки надежда на лучшее — дорогу наконец отремонтируют! Но, увы...

...а продолжилось затяжными неудобствами

Сплошные неудобства

Теперь же больше всего граждане опасаются осадков, после которых так называемые дороги размываются и «становятся похожими на болото». Вдоль тротуаров также можно увидеть последствия затянувшегося ремонта. Огромные булыжники и многочисленные навалы грунта, которые жители массива в симферопольской Каменке обходят ежедневно. А в некоторых местах глубина раскопанной дороги достигает метра, образуя высокие обрывы. Таким образом, жители Каменки опасаются и за свою жизнь, ведь темнеет теперь рано, а освещения как такового в микрорайоне нет (ещё одна системная проблема района, которую обещали решить не раз, но воз, как говорится, и ныне там).

Зейнеп Аджиалиева, жительница микрорайона Каменка:

«25 лет почти я уже тут живу. Конечно, были дороги плохие всегда, ну вот начали строить, обрадовались. А что на деле получилось... мы мучаемся. Я с инсультом и муж тоже и дети маленькие в школу ходят — как хотите, живите».

Екатерина Милетина, жительница микрорайона Каменка:

«У меня двое несовершеннолетних детей, и они учатся, к сожалению, не в школе № 42, а в разных. Один в школе № 23, а другой — в № 6. Приходится на маршрутку идти через это болото. Я не знаю, может, им рыбацкие сапоги надевать, чтобы они пришли в школу опрятные и чистые? То есть у меня дети приходят просто грязные».

Олег Ткаченко, житель микрорайона Каменка:

«Это кошмар! Просто посмотрите, я выхожу из дому каждый день. Я занимаюсь в школе, учу детей танцевать. Я выхожу, как порядочный человек, а стоит мне дойти до остановки, я прихожу, как свинья. И где я должен носить с собой тряпку с водой, постоянно щетку с кремом. Ну, куда это годится? Разрыть разрыли, а дальше что? Если там какой-то депутат живет, там сделали асфальт. Если здесь никого нет и никому не надо, то можно просто сделать видимость работы».

Ко всему прочему, общественный транспорт после начала ремонтных работ перестал доезжать до конечной остановки в этом жилом массиве, высаживая людей в нескольких сотнях метров от нее.

Арам Галстян, водитель автобуса:

«Там такие камни... Пару раз я ездил. Бабушка с дедушкой попросили, я поехал, но бампер поломал и не в одном месте. Поэтому туда не ездим, здесь останавливаемся. Как дорогу сделают, мы сразу будем ездить по старому маршруту».

В общем, хорошего мало. Ещё один очаг социальной напряжённости, похоже, гасить власти не спешат. Во всяком случае, на момент подготовки материала профильные городские службы никак не прокомментировали ситуацию. И что людям думать в таком случае, на что надеяться?..

Нина АРХИПОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года

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Просмотров: 133 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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