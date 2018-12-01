Возвращение старост и профраспределения

Госсовет республики принял несколько необычных законов

Крымский парламент принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Евгения Кабанова. Таким образом, окончательно завершился переход чиновника из законодательной в исполнительную власть. Между тем, в ходе очередной сессии Государственного совета республики были приняты и другие важные решения.

Работу предпенсионерам!

В частности, парламентарии выбрали нового заместителя главы Госсовета. Им стал Владимир Бобков, прежде возглавлявший комитет по образованию, науке, молодёжной политике и спорту. Напомним, что депутат родился в 1980 году в селе Краснознаменка Красногвардейского района, окончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «история». Кандидат исторических наук. Работал заведующим музея истории ТНУ, заведующим кафедрой общей и прикладной политологии Таврического гуманитарно-экологического института. Дважды избирался депутатом Симферопольского городского совета. С сентября 2014 года — председатель комитета Госсовета.

Продолжая тему трудоустройства: парламент поддержал в первом чтении законопроекты, касающиеся предоставления возможности работать молодежи и лицам предпенсионного возраста. Один из них предлагает установить, что к лицам предпенсионного возраста будут относиться граждане за пять лет до получения права выхода на страховую пенсию по старости. Второй обязывает студентов-бюджетников высших учебных заведений или профессиональных образовательных организаций после завершения обучения отработать на должности муниципальной службы не менее трёх лет. Данный законопроект фактически возрождает практику профраспределения.

Ещё одно предлагаемое законодателями новшество: за отказ в трудоустройстве инвалидам и гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, крымских работодателей предлагается привлекать к административной ответственности. Данный законопроект внесён прокурором республики Олегом Камшиловым.

Владимир Константинов, спикер Государственного совета РК:

«Сейчас на работодателей возложена обязанность выделять рабочие места для инвалидов и социально не защищённых граждан в соответствии с установленной квотой. Она составляет 1% от среднесписочной численности работников. Вместе с тем административная ответственность за неисполнение указанных обязанностей, в том числе за отказ в приёме на работу, не предусмотрена. Законопроектом предлагается установить наложение административных штрафов на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Повторное совершение данного правонарушения повлечёт взыскание в пределах от 5 до 10 тысяч».

Наконец без дефицита

Безусловно, главным событием минувшей сессии стало то, что парламент одобрил в первом чтении проект закона о бюджете республики на 2019 год и на плановый период с 2020-го по 2021-й. Если верить документу, казна наконец станет бездефицитной: общий объём доходов составит 187 млрд руб., общий объём расходов — столько же. Кроме того, документом предусмотрен общий объём доходов казны на 2020 год в размере 182,6 млрд руб., на 2021-й — 110,3 млрд руб., а также общий объём расходов — 184,4 млрд и 111,6 млрд руб. соответственно. Как вы помните, ранее вице-премьер Крыма — министр финансов Ирина Кивико говорила о том, что бюджет станет социальным. То есть основные расходы будут направлены в сферу образования, на социальные выплаты и в здравоохранение.

К слову, о деньгах республики. Депутаты сразу в двух чтениях приняли законопроект о создании Фонда развития курортной инфраструктуры, внесённый главой Крыма Сергеем Аксёновым. Согласно документу, бюджетные ассигнования фонда будут направляться исключительно на финансирование проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры. При этом размер отчислений из казны должен быть не меньше прогнозируемого объёма доходов от курортного сбора. Проще говоря, за возможность отдохнуть в Крыму с туристов будут брать отдельную плату, из которой впоследствии соберётся специальный фонд для поддержания и развития местной рекреации. Кстати, в Министерстве курортов и туризма РК уже подсчитали, что в первый год эксперимента можно будет собрать около 40 млн руб. Неплохое подспорье для курортной инфраструктуры полуострова.

Эксперимент по курортному сбору начнётся в республике 1 мая 2019 года. Размер взносов составит 10 рублей с человека в сутки. Право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях получили четыре пилотных региона России: Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Кстати, руководители Сак, Евпатории и Черноморского района уже попросили исключить их муниципалитеты из эксперимента, что и было сделано решением сессии Госсовета. Так что в будущем году курортный сбор будет взиматься только в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте.

Старосты возвращаются

И в заключение: в крымских сёлах появятся старосты. Кажется, несколько неожиданная отсылка к дореволюционному устройству провинциальной власти, но на самом деле возрождение института старост недавно началось по всей России. В итоге он был узаконен на федеральном уровне. Соответствующий норматив определяет статус, порядок назначения, срок и основания для досрочного прекращения полномочий, а также компетенцию сельского старосты. При этом сферу деятельности и статусные вопросы каждый муниципалитет может определять самостоятельно.

В соответствии с законопроектом, староста для решения возложенных на него задач может взаимодействовать с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях. Кроме того, он информирует жителей села по вопросам организации и осуществления местного самоуправления.

Среди полномочий в проекте закона также указаны: содействие в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, охрана общественного порядка, привлечение местных жителей к участию в субботниках.