Хроника одной провокации

Как сложится судьба задержанных украинских моряков и как отразится на Крыме военное положение по ту сторону Перекопа?

Первые последствия введения военного положения на Украине уже известны. Например, въезд в Крым из Украины в обычном режиме доступен теперь только для граждан этой страны — гражданам России придется получать некие спецразрешения. Дальше, судя по всему, ситуация будет развиваться в подобном негативном контексте. Зачем Киеву нужна была провокация в Керченском проливе? Только ли для срыва своих президентских выборов? Или на кону более крупные, геополитические задачи?..

Как это было

Общие черты провокации, устроенной Украиной в Керченском проливе, широко известны: два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яни Капу» ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Затем на украинский буксир был совершён «накат» одним из российских кораблей, буксир был повреждён. Через несколько часов украинские корабли вновь попытались совершить противоправные действия и с целью их принудительной остановки было применено оружие, корабли были задержаны в территориальных водах Российской Федерации и доставлены в Керчь. Троим раненым при этих событиях украинским военнослужащим была оказана медицинская помощь. Всего же, в общей сложности, были задержаны 24 украинских военнослужащих.

Но есть и подробная хронология инцидента, которую опубликовала Пограничная служба ФСБ России.

24 ноября

16:40 — на удалении 28-30 миль к юго-востоку от мыса Меганом обнаружены и опознаны суда ВМСУ: судно обеспечения Горловка (U-753) и морской буксир Яны Капу (А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

21:30 — при подходе группы судов ВМСУ к госгранице России ПСКА-302 проинформировал их о порядке пересечения границы и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу. От командиров судов ВМСУ получен ответ, что пересечение госграницы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.

22:23 — ПСКА-302 довел до группы судов ВМСУ информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Группа судов ВМСУ осуществляет маневрирование на траверзе Керченского пролива.

25 ноября

02:05 — ПСКР Изумруд обнаружил БАК Никополь и Бердянск, следующие на восток в направлении Керченского пролива.

03:45 — Никополь и Бердянск подошли в район нахождения кораблей ВМСУ — судна обеспечения Горловка и буксира Яны Капу.

05:30 — осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения Горловка.

05:35 — Бердянск (позывной Шхуна-175) сообщил на пост технаблюдения (мыс Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМСУ (Яны Капу с позывным Десна-947), Никополь (с позывным Шхуна-176) и Бердянск в порт Бердянск Керченским проливом в 07 утра по Москве).

05:45 — командир ПСКА-302 проинформировал командира Бердянска: «В целях реализации права РФ, как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве мирный проход в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь».

05:50 — от командира Бердянска получена информация: «В соответствии с положениями договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года мы имеем право на свободу судоходства».

06:30 — командиром ПСКА-302 до командира Бердянска доведена информация о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода и осуществляется в соответствии с утвержденным план-графиком. Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМСУ запрещается. Это было проигнорировано.

07:10 — корабли ВМСУ пересекли линию госграницы РФ, следуют к Керченскому проливу.

07:20 — ПСКР Дон, ПСКР Изумруд принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМСУ Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море РФ. Требования покинуть территориальное море РФ судами ВМСУ игнорировались.

08:35 — корабли ВМСУ были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ. Российской стороной доведено до кораблей ВМСУ, что угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства РФ.

10:35 — группа судов ВМСУ доложила в штаб военно-морской базы Очаково ВМСУ, что они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ РФ, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа Гюрза на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера.

10:35-18:30 — в результате маневрирования российских погранкораблей группа судов ВМСУ была блокирована в районе якорной стоянки № 471 к югу от Керченского пролива.

18:30 — группа судов ВМСУ в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ, скорость Бердянска, Никополя — 20 узлов, Яны Капу — 8 узлов. Дон и Изумруд начали преследование группы судов ВМСУ, довели до них требование об остановке.

19:00-20:40 — Дон и Изумруд продолжили преследование группы судов ВМСУ, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке. Группа судов ВМСУ требования об остановке не выполняли, на связь не выходили.

20:42 — Изумруд предупредил группу судов ВМСУ о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке.

В связи с тем, что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ катерами ВМСУ командир Изумруда принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМСУ.

20:45 — Изумруд в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели (Бердянск, Никополь и Яны Капу). Группа судов ВМСУ на требования об остановке не реагировали, на связь не выходили, продолжали движение в сторону линии госграницы РФ.

20:50 — Изумруд предупредил Бердянск, что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение. БАК Бердянск требования об остановке проигнорировал.

20:55 — Изумруд в территориальном море применил оружие на поражение по БАК Бердянск.

20:58 — Бердянск лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.

21:06 — Изумруд задержал Бердянск, снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медпомощь, для спасения катера ВМСУ выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть.

21:15 — Дон остановил и задержал буксир Яны Капу.

21:27 — вертолет МО РФ Ка-52 остановил Никополь, к месту остановки катера ВМСУ подошел МПК Суздалец ЧФ РФ для контроля за его действиями.

23:21 — Дон осуществил задержание Никополя.

26 ноября

00:40 — ПСКА-605 доставил раненых военнослужащих ВМСУ в Керчь, раненые направлены на лечение в 1-ю Керченскую горбольницу.

01:10 — начато конвоирование задержанных судов ВМСУ в порт Керчь.

06:40 — задержанные суда ВМСУ доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Реакция Киева и запада

Киев настаивает, что украинские корабли находились в международных водах Черного моря, когда их задержала ФСБ, поэтому они, мол, пользовались «полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, находясь в нейтральных водах». Подали голос и западные защитники интересов нынешнего Киева. «Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства», — сказано заявлении Совета НАТО, распространенном в Брюсселе. Но при этом также стало известно, что Евросоюз не планирует вводить новые антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом российским журналистам сообщил источник в одной из структур ЕС. По мнению же замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ Йиржи Машталки, Евросоюз воздержится от новых антироссийских мер. Он рассказал, что руководство многих стран Европы заинтересовано в диалоге с Москвой, и на этом фоне дополнительные санкции — «просто нелепость». Машталка уверен, что недавний инцидент в Керченском проливе — это «очередная провокация Киева», и поэтому Брюссель «останется в стороне» и не станет обострять отношения с Москвой.

Реакция российского Президента

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Чёрном море с участием кораблей ВМСУ провокацией, организованной Петром Порошенко в преддверии выборов. Российский лидер подчеркнул, что в инциденте есть все признаки провокации, это предлог ввести на Украине военное положение. «Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — отметил Путин. Президент также отметил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые являлись таковыми даже до возвращения Крыма.

Первые допросы

В минувший понедельник, буквально по горячим следам, ФСБ опубликовала допросы троих задержанных украинцев. Первый — как Андрей Драч. Он был на «Никополе». На видео он говорит, что их предупредили о нарушении госграницы России. «Получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал Драч. который является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Второй допрошенный — комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цибизов. Он также рассказал, что при заходе в территориальные воды России погранслужба приказала им остановиться. «Мы дальше шли, шли, с нами связались русские корабли, попросили остановиться, а то по нам откроют также огонь, — сказал Цибизов. — Командир остановил катер, и нас сняли с катера, и всё». Третий — капитан третьего ранга Владимир Лесовой, командир дивизиона обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины. «Запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер», — заявил Лесовой.

Также отец одного из украинских моряков (Андрея Артёменко, старшего матроса с «Бердянска») рассказал журналистам примечательные подробности того, что происходило незадолго до провокации: «Общался с сыном полторы недели назад. Он ничего не рассказывал, единственное, что сказал тогда: папа, смотри телевизор». Отсюда возникает вопрос: почему обычное, как утверждает официальный Киев, перебазирование кораблей должны были показывать по телевизору?

Судили в Симферополе

Задержанных украинских моряков было решено судить в Симферополе (по факту нарушения государственной границы Российской Федерации военными кораблями Украины было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 322 УК РФ), куда их доставили в течение двух дней из Керчи, где они после задержания содержались на территории одной из воинских частей.

Рассматривал же вопрос о мере пресечения для украинских моряков Киевский районный суд Симферополя. Туда прибыли их адвокаты, также прибыли и родственники некоторых моряков. В первый судебный день (27 ноября) рассматривали — сразу в трёх залах — дела 12-ти человек. Известно, что первым в суд был доставлен комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Всем была определена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе судебного заседания украинские моряки в большинстве своём заявляли протесты против заключения их под стражу. В своих пояснениях некоторые заявили, что не имели умысла незаконно пересекать границу, лишь выполняли приказы командиров. Следователи и прокуроры в свою очередь в обоснование своих требований о заключении под стражу заявляли, что моряки являются гражданами другого государства, не имеют постоянного места жительства в России и могут скрыться от следствия. А на следующий день (28 ноября) перед судом предстали ещё девять человек. В отношении всех была применена аналогичная мера пресечения — два месяца под стражей в СИЗО Симферополя.

Также Киевский районный суд Симферополя принял решение отправить под арест на два месяца и сотрудника СБУ Андрея Драча, находившегося на бронекатере «Никополь».