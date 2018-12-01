Первой – сто пятьдесят!

В Севастополе большой юбилей отметила главная городская больница

В ноябре Первая городская больница Севастополя отметила свой юбилей. Ни много ни мало, ей исполнилось 150 лет. О том, как всё начиналось и менялось в царский, а затем в советский и постсоветский период, в материале «Крымского Телеграфа».

Проценты жизни

На праздновании юбилея больничного комплекса градоначальник Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил персонал учреждения.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«За последние четыре года сюда было поставлено более 450 единиц различного оборудования, и город не планирует останавливаться на достигнутом. Сегодня в нейрохирургическом отделении Первой городской больницы применяются самые современные технологии. Это заслуга всех сотрудников: и больницы, и поликлиники, и скорой помощи. Спасибо вам, что спасаете жизни горожан! Здоровья и еще 150 лет жизни!»

Он также оценил работу Регионального сосудистого центра, который был открыт два года назад и с начала этого года снизил летальный исход от инсульта на 30%, от острого и повторного инфаркта миокарда на 11%.

«Я видел Бога»

За эти годы в больнице изменилось действительно многое, но неизменным осталась преемственность и семейственность поколений, стоящих на страже здоровья нашего населения. Примечательно, что в больнице многие люди работают десятилетиями и передают эстафету собственным детям, а иногда и внукам. На праздновании юбилея многим сотрудникам больницы были вручены грамоты за многолетний труд и высокий профессионализм. Некоторые работники отдали Первой городской больнице полвека своей жизни, а некоторые стали врачами-первопроходцами в Севастополе.

Так, Владимир Яровой, кандидат медицинских наук, доцент, нейрохирург, основал в Первой городской больнице отделение нейрохирургии.

Владимир Яровой:

«В Севастополь я приехал в 1975-м и сразу пошел работать в Первую городскую больницу. Помню заполненные палаты, было очень много больных с сотрясением мозга, но никто их не лечил. Мы начали проводить в городе первые операции по удалению опухолей головного и спинного мозга, лечению грыжи позвоночных дисков, геморрагического инсульта, эпилепсии и многое другое. Больница для меня была храмом».

На счету нейрохирурга 14 написанных книг и 4 учебника по медицине. В Первой городской больнице он проработал до 1989 года.

Владимир Яровой:

«Я человек ершистый. Когда уходил из больницы, сразу сказал: сломать меня не получится. Потом был Афганистан, где я по контракту Министерства Обороны СССР работал консультантом-нейрохирургом в двух госпиталях. Сегодня я инвалид первой группы, перенес 11 операций. Во время одной из операций я видел Бога, видел его силуэт».

Пациенты с огнестрелом

Другой врач, Сергей Попов, отдал Первой городской больнице почти 30 лет своей жизни и от обычного санитара дослужился до главного врача клиники.

Сергей Попов:

«В больницу я пришел обычным санитаром в отделение травматологии в 1985 году. Затем отучился в Тверском мединституте и вернулся работать в травму. Помню, в 90-х не было и дня, чтобы к нам не доставляли пациентов с огнестрельными или осколочными ранениями. Также было много пациентов с Севастопольского морского завода. Тогда там трудилось около 18 тысяч человек, и, как правило, два раза в месяц, 5-го и 20-го числа, в день аванса и получки, к нам регулярно поступали новые пациенты. Кроме того, были, конечно, и промышленные травмы».

Доктор рассказал, что основной всплеск травматизма приходится на летний период, когда основными клиентами являются туристы. Осенью идет спад активности и новый всплеск уже к новогодним праздникам. Врач ушел из больницы в 2014 году, но до сих пор по ней скучает.

Сергей Попов:

«С одной стороны, вернуться хочется, руки скучают без операций. Но с другой — я уже хлебнул спокойной жизни и снова окунаться в бессонные ночи...»

Примечательно, что жена Сергея Попова тоже врач, правда психиатр. 15 лет назад на базе Севастопольской городской психиатрической больницы она открыла новое отделение по пограничному состоянию больных. Правда, потом ей пришлось оттуда уйти, но сейчас она снова вернулась и продолжила свою работу. И, показывая преемственность поколений, сын этого семейства также пошел по стопам родителей и в настоящее время учится в мединституте на материке, предпочитая изучение различных вирусов и бактерий.

«Мозг, вынесенный на периферию»

Династия врачей в больницы скорее правило, нежели исключение. У офтальмолога Светланы Серебрянской, которая работает тут уже 15 лет, сын тоже учится на стоматолога.

Светлана Серебрянская:

«Коллектив нашей больнице очень дружный, со многими врачами мы знакомы еще с институтской скамьи. Как правило, врач либо уходит в первые 5 лет своей работы, либо остается в профессии до гробовой доски. Очень трогательно, когда приходится учить детей своих же однокурсников, передавать им опыт. Вспоминается собственная молодость, осознание того, какими мы были и какими стали. Бывают случаи, когда коллеги обращаются ко мне с просьбой: „Возьми к себе в отделение мою дочь (сына), а то я ей руки повыдергиваю“. Все очень переживают за наше дело. В нашей работе много интересных случаев, но особенно интересны те, которые сложные. Когда находится коллективное решение сложной проблемы, получаешь удовлетворение».

Врач рассказала, что сейчас пациенты стали более требовательными и не задумываются о том, что могло бы быть по-другому.

Светлана Серебрянская:

«Головной мозг до сих пор до конца не изучен. А глаз — это мозг, вынесенный на периферию. Сейчас город стал сам закупать дорогостоящие лекарства для пациентов, ценник некоторых из них доходит до 40 тысяч рублей. Иногда пациенты сами просят „давайте я что-нибудь куплю“, но в больнице есть всё необходимое. Хотя при Украине иногда нам самим приходилось приобретать в аптеках препараты для операций».

Доктор рассказала, что глазные заболевания также зависят от сезонов. Основной поток больных приходится на лето и зиму. Причиной болезни глаза может стать даже больной зуб, гайморит или ревматизм.

Светлана Серебрянская:

«В организме всё взаимосвязано, и лечить нужно не болезнь, а человека. Я считаю, что врач — это самая ответственная профессия, ведь наши ошибки видны сразу».

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Городская больница № 1 была основана в 1868 году и названа в честь великого русского хирурга Николая Пирогова, который трудился тут в годы Первой обороны города. Знаменитый доктор стал первопроходцем во многих областях медицины. К примеру, он стал применять наркоз при операциях, был первым врачом, который предложил заменить деревянный лубок (который ранее накладывали при переломах) обычным гипсом. Именно в Севастополе он со своими помощниками провел более 10 тысяч таких операций. Также он основал военно-полевую хирургию, институт сестер милосердия и даже добился отмены телесных наказаний в российских школах.

Что же касается самой больницы, то изначально она была рассчитана всего на 12 пациентов. В штате же работал один врач, один фельдшер и один смотритель. Сегодня в стационаре 780 коек, а в штате трудится около 1500 человек.

Городская больница № 1 была основана в 1868 году и названа в честь великого русского хирурга Николая Пирогова, который трудился тут в годы Первой обороны города. Знаменитый доктор стал первопроходцем во многих областях медицины. К примеру, он стал применять наркоз при операциях, был первым врачом, который предложил заменить деревянный лубок (который ранее накладывали при переломах) обычным гипсом. Именно в Севастополе он со своими помощниками провел более 10 тысяч таких операций. Также он основал военно-полевую хирургию, институт сестер милосердия и даже добился отмены телесных наказаний в российских школах.

Что же касается самой больницы, то изначально она была рассчитана всего на 12 пациентов. В штате же работал один врач, один фельдшер и один смотритель. Сегодня в стационаре 780 коек, а в штате трудится около 1500 человек.