Прошение до востребования

Как крымские чиновники свой гражданский долг игнорируют

Большинство крымских столоначальников, особенно муниципального уровня, настолько поглощены решением неких глобальных проблем, что то и дело забывают о главном — для кого они, собственно, работают. Стали нормой пренебрежительные отмашки от любых жалоб со стороны граждан. И отчаявшиеся люди, по старинке, ищут поддержки у средств массовой информации.

Закрытый мост

В «Крымский ТелеграфЪ» на днях поступило сразу два обращения. Речь в них шла о, казалось бы, разных ситуациях, но суть, в общем-то, одна: благодаря «усилиям» муниципальных властей, люди не могут свободно перемещаться даже в пределах своего посёлка или города. В обоих случаях реакция чиновников на обращения граждан оказалась нулевой. Вернее обещания и посулы, как водится, были, а вот конкретных мер по ликвидации проблемы и источника общественного недовольства — нет.

Первую жалобу мы получили из Ялты. Там городские коммунальщики закрыли проход по мосту через местную речку, соединявшему улицы Гоголя и Пушкинскую, напротив улицы Архивной. Дело было аккурат в начале высокого курортного сезона: 10 мая приехала бригада сварщиков и заварила сеткой подступы к мосту. Кто отдал такое распоряжение, почему решили закрыть переход — этого людям никто объяснять не стал. Хода нет, и точка.

«Этот мостик — самый низкий и не имеет крутых ступенек. Поэтому им пользовались люди преклонного возраста и мамочки с колясками, — рассказывает житель Ялты Евгений Клопотенко. — На одной стороне речки, на улице Красноармейской, находятся детская поликлиника, школа, садики. На другой стороне, улица Пальмиро Тольятти, — ещё одно медучреждение, рынок, остановка всего городского транспорта. Мы требуем немедленно отремонтировать и сделать доступным для прохода закрытый мост — имеем полное право им пользоваться».

Не добившись от городских властей каких-либо комментариев по поводу случившегося, ялтинцы составили петицию и отправили её в Администрацию президента. Казалось бы, разве закрытый мост — это повод, чтобы писать главе государства? Однако пренебрежительное отношение местных властей зачастую не оставляет людям иного выхода, так что отчаянные действия граждан легко понять. Как бы там ни было, канцелярия президентской администрации перенаправила петицию в Совет министров республики, а оттуда оно ушло «на рассмотрение в Администрацию Ялты с просьбой сообщить о результатах». Поскольку никаких сообщений не последовало, сложно сказать, удосужились ли городские чиновники заняться решением незначительной, по их меркам, проблемы. Между тем, только под петицией стоит почти двести подписей. То есть отсутствие перехода вызвало достаточно широкий общественный резонанс. Жаль только, что он никак не коснулся уполномоченных лиц.

Сейчас в распоряжении ялтинцев осталось два моста, но они высокие и людям сложно на них взбираться. Особенно малоподвижной группе граждан и пенсионерам. Кстати, один из этих мостов находится в аварийном состоянии и ходить по нему страшно. Но приходится.

Путь по рельсам

Второе обращение поступило из посёлка городского типа Нижнегорский. Он разделён железной дорогой. Над ней есть металлический мост, однако подниматься на него не всякому молодому и здоровому человеку по силам — не то что пожилым гражданам и тем более инвалидам. К тому же мост настолько старый, что ходить по нему попросту страшно — того и гляди рухнет. Вот местные жители и приспособились переходить колею по наземному настилу.

«Раньше между рельсами, напротив железнодорожной станции, был настил. Переход хоть и неказистый, но ходить можно было. И коляску, скажем, перевезти, и инвалиду через железную дорогу перебраться, — говорит жительница пгт Нижнегорский Людмила Ткаченко. — А сейчас там всё разворотили и бросили. Теперь перебираемся прямо по рельсам. А перрон высокий. При мне однажды женщина упала — хорошо хоть жива осталась. Но надо, видимо, чтобы кто-то убился насмерть, тогда наше начальство задумается о том, чтобы сделать для людей нормальный переход?»

Как и в Ялте, нижнегорские управленцы не стали мотивировать принятые ими меры. Допустим, разобранный переход, сооружённый из шпал и тротуарных плит, не отвечал каким-то требованиям безопасности или показался кому-то из руководства неэстетичным (такое тоже частенько бывает). Вот и было решено попросту его ликвидировать. Но неужели нельзя предоставить гражданам какую-то альтернативу? На претензии людей по этому поводу местные чиновники отмахиваются: мол, сделаем вам переход со временем, но в другом месте. Людям, в принципе, всё равно где, лишь бы ходить можно было. Вот только дальше обещаний, опять-таки, дело не движется. Казалось бы, разве постройка наземного перехода требует больших усилий и финансовых затрат? Но, оказывается, даже это Нижнегорской администрации не по силам.

Сейчас ситуация в посёлке следующая. Жители Нижнегорского живут по одну сторону от железной дороги, а больница, рынок и другие объекты инфраструктуры находятся по другую. Казалось бы, не такое уж непреодолимое препятствие, но старикам, инвалидам и родителям с колясками его теперь никак не преодолеть: на мост не подняться, на колею не спуститься. Общественное напряжение и общее недовольство граждан растёт, а власть имущим и дела нет.