Судьба гробокопателей

Наказание гражданам, ради наживы надругавшимся над братской могилой, не устраивает общественность

У этой истории невесёлая мораль и столь же невесёлые размышления о патриотическом воспитании... Оказывается, профессиональные (увы, иначе и не скажешь, зная детали этого дела) гробокопатели получают у нас с каждым разом всё меньшее и меньшее наказание...

Немного истории

В начале 2013 года в крымской прессе широко освещался судебный процесс над гробокопателями. Тогда суд по делу о разграблении захоронений на 10-м километре шоссе «Симферополь — Феодосия» (на месте массовых расстрелов гитлеровцами во время Великой Отечественной войны — 1,2 тысячи цыган, 10 тысяч евреев, 3 тысячи крымчаков, 570 пленных советских матросов, 300 крымских татар) назначил 63-летнему Георгию Полещуку и его 34-летнему сыну Руслану наказание — три года лишения свободы. Как-то досрочно Полещуки отбыли свои сроки и вернулись в Крым. И вот теперь снова их поймали на том же самом месте. На огромной многонациональной братской могиле жертв нацистской оккупации. На могиле, которую они грабили прежде... Впрочем, расскажем обо всём по порядку.

«Там снова копают!»

«31 мая мне позвонила неизвестная мне женщина где-то в 9 часов вечера и сказала, что ведутся раскопки на 10-м километре. Ведут раскопки в разные дни, разное количество человек, от четырёх до шести. И один мужчина зрелого возраста похож на того, кто был ранее осужден за раскопки здесь же. Я пошел на следующий день в полицию и написал заявление, что, мол, ведутся неизвестными лицами раскопки, прошу принять меры», — рассказывает Борис Берлин, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии евреев Крыма. Также, как сообщил мужчина, через несколько дней ему по этому поводу позвонил участковый. «Я с ним встречаюсь, пишу объяснение более подробно. В частности, что женщина рассказала о машине, на которой приезжают эти лица — „четверка“ зеленого цвета — и её номерные знаки. Через пару недель я получаю отказной материал, что опросили какого-то свидетеля, который ходит вокруг этого рва с собакой, и что он ничего не видит. А 19-го числа вместе с нашим председателем Анатолием Исааковичем (Гендиным, председателем Региональной национально-культурной автономии евреев Крыма. — Ред.) мы поехали на 10-й километр. И в течение 15 минут, без особых усилий, мы нашли около 10 раскопов свежих», — продолжает Борис Берлин. Приехавшим открылось ужасное зрелище. Выкопанная земля и человеческие кости, словно ненужный мусор выброшенные на поверхность... К тому же, дыры-лазы, через которые грабители могилы проникали под землю, в целях маскировки были накрыты дверями (а на двери сверху насыпалась земля) — так же, как это происходило здесь и в 2012 году. Характерный почерк, так сказать.

«Сфотографировали это всё, и на следующий день я пошел в прокуратуру. Там собрали оперативную группу, был выезд на 10-й километр, фиксация раскопов... Потом проходит какое-то время, пара недель, и мне снова поступает информация, что там снова копают! И я сразу позвонил в полицию... А я же ещё и в ФСБ до этого написал заявление, дал объяснения. И мне сказали, что если будет еще какая-то информация, чтобы я сразу звонил им. Вот я и туда тоже позвонил», — говорит Борис Берлин. В общем, дело закрутилось...

Лишь попытка?

Оказалось, что задержали возле раскопов на 10-м километре тех же самых Полещуков, которых уже судили в Симферополе ранее за такие же деяния. Началось следствие, потом суд. Но приговоры в итоге удивили. Те, кто осмелился повторно (хотя кто на самом деле знает в какой раз? В пятый? В пятидесятый?) осквернить могилу, «отважившись», так сказать, на рецидив, да ещё и учитывая общественный резонанс и самую настоящую сакральную значимость этого места для крымчан, получили наказание мягче, чем в первый раз. В том числе потому, что осудили их «за попытку преступления». Мол, собирались только... В итоге для Георгия Полещука — 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а для Руслана Полещука — 2 года и 1 месяц в колонии-поселении.

Общественная организация (Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым), выступавшая как потерпевшая сторона, конечно, подала апелляцию, но её отклонили. Потерпевшая сторона, тем не менее, намерена, как говорят её представители, добиваться справедливости. В частности, добиваться дополнительного расследования. Также известно, что и президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн остался неудовлетворён приговором гробокопателям.

И здесь стоит дать ещё один штрих к общей картине. «Задержали их на той машине, которую я и указывал, — рассказывает Борис Берлин. — Там на водительском сиденье на коврике была земля. Эта земля явно из могил. А почему я так могу судить? Потому что земля своеобразного цвета и состава. В 1942 году, когда началось лето, жара и трупы стали разлагаться, немцы туда пригнали более 500 моряков ЧФ, они шли в связке по пять человек, и заставили моряков весь этот ров закидать негашеной известью. И там же потом этих моряков тоже расстреляли. И поэтому эта земля выжжена известью, и потому она светло-коричневая. Там рядом нигде больше такой земли нет. И если бы провели соответствующую экспертизу, как я ходатайствовал, а не отказали бы мне в этом, можно было бы доказать, что один из этих Полещуков не один раз там копал...»

Кстати

В противотанковом рву на 10-м километре Феодосийского шоссе в годы нацистской оккупации был расстрелян и Яков Богорад, российский и советский композитор, дирижёр, нотоиздатель. До революции служил капельмейстером 51-го Литовского полка, а после — более 40 лет работал в музыкальной школе Симферополя, был деканом в местном музучилище. По одной из версий — автор, издатель и первый исполнитель знаменитого марша «Прощание славянки». Этот марш давно уже стал одной из визитных карточек Симферополя. В общем, знаковая личность, очень яркая. И кто знает, не выкинули ли из могилы гробокопатели кости и этого уважаемого человека?..