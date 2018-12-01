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СпецпроектОбзор прессы

В напряженной обстановке

«Долги» за Крым, закрывающаяся граница, иностранные разведчики и военная мощь

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о теме Крыма, естественно, в основном писали о провокации «с корабликами» и о её последствиях.

Ограниченный режим на границе

В связи с провокацией в Черном море и объявлением Украиной военного положения на части территории этой страны, стало сложнее пересекать границу Крыма с Украиной. В частности, как сообщает украинское издание, пункты пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» работают в ограниченном режиме. «Тут работает запрет на въезд и выезд для граждан России», — пишет сайт издания со ссылкой на председателя Херсонской обладминистрации Андрея Гордеева. Кроме того, как стало известно, на днях в Геническом районе, граничащем с Крымом, подразделения Вооруженных сил и Службы безопасности Украины проведут военные учения. Что также неблагоприятно скажется на режиме пересечения границы. Особенно учитывая информацию украинских СМИ о том, что «подразделения и воинские части ООС приведены в полную боевую готовность, также в полную боевую готовность приведены сотрудники Службы безопасности Украины, СБУ усилила контрразведывательные мероприятия».

Крым защищён хорошо

Особый интерес в украинских СМИ сейчас и к обороноспособности Крыма. И обороноспособность, судя по всему, хороша. «Сейчас в Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих — Россия создала мощную группировку межвидовых сил», — заявил, в частности, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга. Сложносочинённая формулировка «межвидовые силы» в данном случае подразумевает «сухопутный, воздушный и морской компоненты». При освещении такого рода новостей сайт украинского телеканала добавляет также о том, что с 2014 года на полуострове «значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами „Калибр“, значительно возросло количество боевой авиации, как тактической, так и армейской».

Жажда наживы Ощадбанка

На фоне того, что Арбитражный суд в Париже 26 ноября удовлетворил скандальное требование украинского Ощадбанка компенсировать убытки, причиненные банку в результате присоединения Крыма к Российской Федерации, по ту сторону Перекопа смакуют эту новость с удовольствием. И делают акцент: сумма возмещения составит $1,3 млрд, но это не учитывая проценты, «которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации». Поясняется, что «долг» Российской Федерации по иску банка о компенсации убытков учреждения в связи якобы с утраченными в Крыму инвестициями будет расти чуть ли не на сто тысяч долларов в сутки. «97 тысяч долларов США — именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков», приводит издание сообщение в Фейсбуке главы правления Ощадбанка Андрея Пышного.

Летают, наблюдают...

Массу позитивных эмоций (прежде тоже, но сейчас особенно) у украинских СМИ вызывают и сообщения о внимании к ситуации возле Керченского пролива западных военных. К примеру, тщательно пиарится" новость о том, что на днях самолет США провел разведку у Керченского пролива. «Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник, 27 ноября, провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр. Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе. Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА», — рассказывается в новости на украинском сайте.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:56

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