Зимние надежды нового поколения

Наступил зимний сезон 2018/19 годов, который с первых же стартов в розыгрышах традиционных Кубков мира по различным видам показывает, что новое поколение нашего спорта прилагает титанические усилия, чтобы восстановить авторитет россиян на международной арене.

Против всего мира

Так уж получается, что первые Гран-при (читай, Кубки мира) разыграют среди взрослых и юниоров мастера фигурного катания в канадском Ванкувере. Здесь могут выступать по шесть мастеров в индивидуальных состязаниях в одиночном катании и по шесть дуэтов в парном катании и в танцах на льду, как у старших, так и у их юной смены. Но, чтобы приехать в Канаду на решающие старты, фигуристам предстояло на ряде Гран-при в Северной Америке, Азии и Европе стать победителями или, в крайнем случае, призёрами этих ответственных стартов.

Так вот, познакомьтесь, кто 6-9 декабря вступит в сражение за Кубки мира в четырёх дисциплинах на льду Ванкувера.

Мужчины. Юзуру Ханю, Сома Уно (оба — Япония), Натан Чен (США), Михал Брезина (Чехия), Сергей Воронов (Россия), Чжунхван Ча (Южная Корея). Юниоры. Камден Пулкинен, Томоки Иватиси, Эндрю Торгашёв (все — США), Пётр Гуменюк (Россия), Адам Сиао (Франция), Косиро Сумяца (Япония).

Женщины. Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова (все — Россия), Рика Киира, Сатоко Мияра, Каори Сакамото (все — Япония). Девушки. Александра Трусова, Алёна Косторная, Дина Щербакова, Анастасия Тараканова, Алёна Канышева (все — Россия), Ким Е Лим (Южная Корея).

Спортивные пары. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все — Россия), Ванесса Джеймс/Морган Кипрес (Франция), Пен Чен/Цзинь Янь (Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия). Юниоры. Анастасия Мишина/Альберт Галямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахентьева/ Валерий Колесов, Полина Костюкович/ Дмитрий Ялин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (все — Россия), Сара Фейг/ Ганджей Ньюман (США).

Танцы на льду. Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/ Джонатан Гуррейро (все — Россия), Мэдисон Хуббелл/Захари Донахью, Кэйтлин Хаваек/Жан-Люк Бэйкер (все — США), Шарлен Гуинар/Марко Фабио (Италия). Юниоры. Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худабердиева/Никита Назаров, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (все — Россия), Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США), Мерджори Ладжоне/Захари Лага (Канада), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия).

Нас ожидают четыре волнительных вечера на своеобразном матче фигуристов России против сборной всего мира.

Лидирует Большунов

В финском городе Рука лыжники начали борьбу за Кубки мира 2018/19 годов. И уже на первом этапе наши молодые мастера, обратившие на себя внимание во время дебюта в Пхёнчхане, сразу же дали бой своим основным соперникам из Норвегии и Швеции.

Особенно преуспел олимпийский призёр Александр Большунов. В спринте он смог опередить стремительным броском на финише трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клаебо и его коллегу из сборной Норвегии Эйрика Брандедаля. Через 24 часа Саша вышел на старт гонки на 15 км классическим стилем и смог на 19,5 сек. опередить норвежца Эмиля Иверсена и на 21,2 — шведа Калле Халфварссона. Наш парень стал лидером Кубка мира в общем зачёте, среди спринтеров и «дистанционщиков».

Столь же уверенно начала сражение за «Хрустальный глобус» и Юлия Белорукова. Она уверенно первенствовала в спринте, оставив за спиной шведок Майю Дальквист и Инге Ингемардоттер. А вот в гонке на 10 км классическим стилем Юля была пятой, уступив 55 секунд вновь появившейся на лыжне, уличённой в принятии допинга норвежке Терезе Йохауг, которая из-за этого пропустила Олимпийские игры — 2018.

Рядом с лыжниками в Руке, на втором этапе Кубка мира, соревновались прыгуны с трамплина. Увы, на этот раз очаровавший всех своей победой на первом этапе россиянин Евгений Климов занял лишь 25-е место, а победил японец Риою Кобаяси. Он стал новым лидером турнира, а Женя переместился на третье место, пропустив вперёд ещё и олимпийского чемпиона Камила Стоха.

Без ведущих

Вновь в Японии, теперь на открытом ледовом овале в городе Томакомае, конькобежцы провели второй этап Кубка мира. Увы, травма помешала в полную силу выступить рекордсмену мира на 500 м Павлу Кулижникову, хотя он сохранил лидерство среди спринтеров. Не вышли на лёд четырёхкратный чемпион мира Денис Юсков и призёр Олимпиады в Пхёнчхане Екатерина Шихова, что, конечно же, сказалось на общем впечатлении от выступления россиян.

Но даже несмотря на отсутствие ведущих мастеров, которые на предыдущем старте на скоростном овале Обихиро завоевали четыре «золота», на этот раз наша молодёжь тоже не осталась без наград. В командном спринте у мужчин российский квартет — Алексей Есин, Артём Кузнецов, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков — занял первое место (1.23,540), опередив соперников из Голландии и Канады. В активе наших спринтеров ещё две медали, добытые на дистанции 500 м. Молодая Дарья Качанова удостоилась «бронзы» (38,820), вновь вне конкуренции была олимпийская чемпионка японка Нао Кодаира (38,040), а у мужчин тоже первенствовал хозяин катка Тацуя Синама — 35,203, оставив на втором месте Муштакова — 35,445. «Бронзу» завоевали и наши девушки (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) в командной гонке — 3.06,690, уступив на этот раз японкам и канадкам.

Плюс спринт

Вступили в состязание за Кубки мира 2018/19 годов и мастера санного спорта. Отныне у них, кроме классических спусков на одиночках и двойках, добавились спуски на спринтерской дистанции. На первом этапе, проходившем в австрийском Игле, высоким мастерством в нашей сборной блеснула пока лишь пара — Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Ребята завоевали «бронзу» в классическом спуске и стали серебряными призёрами в спринте. На второй трассе в состязаниях среди одиночников «бронза» была вручена Александру Горбацевичу. Этап показал, что наши ведущие гонщики, как и немецкие, пока ещё не достигли своей лучшей спортивной формы.

Вне игры

На горнолыжных трассах Северной Америки уже прошли три этапа, на которых первенствовали американцы, австрийцы, швейцарцы и «прочие шведы», как писал поэт Владимир Маяковский. За океан отправилось и несколько российских горнолыжников. Но они или не добирались до финиша, сходя с дистанции, или финишировали в четвёртом-пятом десятке. К сожалению, мы уже привыкли за последние годы, что российские мужчины и женщины остаются «вне игры» в борьбе за награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, в розыгрышах Кубка мира. Печально. Но это факт!