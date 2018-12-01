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Спорт

Цена больших побед, или Правила пишутся, чтобы их изменять

Александр Зверев

Завершился почти одиннадцатимесячный сезон у профессиональных теннисистов, который ежегодно стартует в январе розыгрышем Гран-при Австралии, входящего в престижнейший турнир «Большого шлема», а финиширует в ноябре неофициальными чемпионатами мира среди мужчин и женщин, в одиночных и парных разрядах.

Бывают исключения

Разумеется, правила пишутся для того, как шутят острословы, чтобы их изменять. Есть такой пункт и в положении о проведении неофициального чемпионата мира, который носит название «Итоговый турнир ATP (для мужчин) или WTA (для женщин)». Проходят они в разное время и в разных странах на протяжении недели, но желательно в ноябре, так как ведущие теннисисты мира в декабре уходят на зимние каникулы, чтобы уже в январе нового года съехаться в Австралию, где в это время в разгаре лето, и начать сражение за самый желанный приз — «Большой шлем». Его давненько уже никто не завоёвывал, ни в одиночном, ни в парном и смешанном разрядах.

Так вот, теннис тоже не обходится без травм. Бывают случаи, когда они обрушиваются и на тех мастеров, которые входят в восьмёрки лучших и должны выступать в двух предварительных группах неофициального чемпионата мира. Вот тогда вместо них в дело вступают те, кто в мировом рейтинге занимает девятое, десятое и последующие места. Ныне, в канун женского чемпионата на кортах с хардовым покрытием в Сингапуре, с призовым фондом в 7 миллионов долларов, стало известно, что из-за болезни в нём не сможет принять участие сильнейшая на данный момент теннисистка мира румынка Симона Халеп. Её заменила на корте голландка Кики Бертенс, а занимавшая десятое место молодая россиянка Дарья Касаткина, приехав в этот азиатский город-страну, получила титул «первой запасной». Но её усилий на турнире не понадобилось.

Ещё круче сложились дела у мужчин, где травмы оставили за бортом чемпионата вторую и четвёртую ракетку профессионального рейтинга — испанца Рафаэля Надаля и аргентинца Хуана-Мартина Дель Порто. Им на замену были подняты и срочно прилетели на хардовые корты Лондона, на турнир с призовым фондом в 8 миллионов 500 тысяч долларов, девятая и десятая ракетки сезона — японец Кей Нисикори и гигант-американец Джон Изнер (его рост 208 см, а вес 108 кг). И в столице Великобритании, как и в Сингапуре, титул «первого запасного» достался молодому россиянину Карену Хачанову, который впервые поднялся в рейтинге на одиннадцатое место. Но и ему не удалось выйти на корт.

Чемпион ATP Зверев

В Лондоне восьмёрку финалистов жребий разделил на группы, носящие имя легендарного мастера ракетки и белого мячика Густаво Куэртена и не менее популярного маэстро тенниса Хьюита Ллейтона. В первой — он объединил пятикратного чемпиона мира Новака Джоковича (1-е место в мировом рейтинге), самого юного участника турнира немца российского происхождения Александра Зверева (5), хорвата Марина Чилича (7) и Изнера, а во второй — двукратного чемпиона мира швейцарца Роджера Федерера (3), южноафриканца Кевина Андерсона (6), австрийца Доменика Тима (8) и Нисикори. Каждый из них за игру в группе по круговой системе сразу же получал от организаторов турнира по 203 тысячи долларов, вне зависимости от места, занятого в квартете. Но первые двое получали право сыграть в полуфинале, а занявшие третье-четвёртое места паковали вещи и отправлялись в родные пенаты.

Разумеется, в группе Куэртена все отдавали предпочтение Джоковичу, и серб не подвёл своих сторонников. Он обыграл Зверева — 6:4, 6:1, Чилича — 6:4, 6:3 и Иснера — 7:6, 6:2, занял первое место и стал ожидать, кто будет его соперником из группы Ллейтона. Ну, а Зверев и Чилич, повергнув американского гиганта, сошлись в принципиальном матче за второе место, и оно досталось в упорнейшей борьбе Саше — 7:6, 7:6, впервые прорвавшемуся в полуфинал.

В это же время в группе Ллейтона была зафиксирована сенсация: умудрённый опытом 37-летний Федерер проиграл Нисикори, который моложе его на восемь лет, — 6:7, 3:6. Но затем швейцарец смог обыграть Андерсона — 6:4,6:3. А вот начавший турнир «на ура!» японец уступил Андерсону и Тиму. Вместе с последним Кей досрочно отправился на каникулы. А Роджер, благодаря победе над южноафриканцем, занял первое место, оттеснив Кевина на второе.

Вот как выглядели полуфиналы: Джокович — Андерсон и Федерер — Зверев. Серб без особых треволнений расправился с соперником и отправился в кассу за заработанными 620 тысячами долларов. Ну, а Федерер не сумел оказать сопротивления молодому сопернику и потерпел второе на турнире поражение — 6:7, 4:6. После чего Сергей в финале сумел развенчать ещё одного неофициального чемпиона мира, самого Джоковича, взяв реванш за поражение, — 6:4, 6:3, впервые став чемпионом мира и получив за победу 1 миллион 280 тысяч долларов.

Разумеется, в турнире пар гонорары значительно скромнее, да и их соперничество не вызывает такого ажиотажа, как у одиночников. Здесь первенствовала американская пара — многоопытный Майк Брайан и его новый партнёр Джек Сок, обыгравшие в трёх партиях французский дуэт Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю — 5:7, 6:1, 13:11.

Элина Свитолина

Чемпионка WTA Свитолина

И женщины в Сингапуре были разбиты на две группы — «Красную» и «Белую». В первую — жребий направил немку Анжелику Кербер (2), японку Наоми Осаку (5), американку Слоан Стивенс (6) и Кики Бертенс, а во вторую — чемпионку мира — 2017 датчанку Каролину Возняцки (3), украинку Элину Свитолину (4), чемпионку мира — 2014 чешку Петру Квитову (7) и её землячку Каролину Плишкову (8). И если у мужчин матчи в группах укладывались, кроме одного, в две партии, то на подавляющее число встреч у прекрасного пола приходилось по три. И что интересно, в полуфинале оказались не фавориты из мирового рейтинга, а те, кто сейчас ходит в ранге подающих надежды. Среди «красных» сильнейшей стала Стивенс. По три партии потребовалось дамам, чтобы в полуфинале Свитолина взяла верх над Бертенс — 7:5, 6:7, 6:4, а Стивенс — над Плишковой — 0:6, 6:4, 6:1. И в финале Элина уступила первую партию американке — 3:6, но затем собралась с силами и с одинаковым счётом по 6:2 первенствовала во втором и третьем сетах, впервые добившись титула неофициальной чемпионки мира — 2018.

Чемпионками в парном разряде стали венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович, сумевшие в финале обыграть чешский дуэт Барбару Крейчикову и Катерину Синякову — 6:4, 7:5.

Теперь до встречи в новом году — в Австралии!

Гарик ОРЛОВ
Фото gerryweber-open.de
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 507 от 30 ноября 2018 года

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Просмотров: 33 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:49

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