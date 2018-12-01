На грани фантастики

Над чем работают крымские учёные?

Cтех пор, как Крым снова стал российским, а бывший Таврический национальный университет получил статус федерального, государственных денег на него не жалеют. Ежегодно вуз получает миллионы бюджетных рублей, причём на развитие не только образовательной, но и исследовательской базы. Между тем, непричастные к сокровенным научным процессам и понятия не имеют, что на базе Крымского федерального университета то и дело совершаются яркие открытия.

Медицина

Благодаря программе развития в Медакадемии удалось оснастить современную лабораторию, которая будет заниматься молекулярно-биологическими и иммуногистохимическими исследованиями, — рассказывает директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Евгений Крутиков. — На фундаментальных кафедрах у нас проводится ряд исследований, направленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Также идёт изучение биологической активности различных препаратов и веществ на примере закрытой системы. В качестве таковой выступают люминесцентные бактерии, живущие в Чёрном море. Это интересное направление, потому что оно позволяет определять токсичность лекарственных веществ и прогнозировать эффективность их воздействия на организм.

Помимо этого, учёные КФУ нашли новый перспективный способ синтеза производных мурамовой кислоты — биологически активных соединений, способных «включать» и регулировать иммунитет. Их создание искусственным путём даёт возможность управлять иммунным ответом организма, то есть усиливать или уменьшать его реакцию во время борьбы с заболеваниями. Это актуально, например, для тех, кто является жертвами патологического иммунного ответа. Прежде всего, аллергиков. Суть недуга в том, что организм слишком бурно реагирует на то или иное чужеродное вещество — пыльцу, пищу, шерсть животных и так далее. Теперь интенсивность иммунного ответа можно будет искусственно снижать. И наоборот: если организм не запускает иммунный ответ самостоятельно, можно будет ему помочь.

Сельское хозяйство

Крымские исследователи работают над созданием технологий сельхозпроизводства без использования минеральных удобрений. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый человек вместе с овощами и фруктами ежегодно съедает около четырёх килограмм ядохимикатов и пестицидов. Травить себя добровольно хотят не все, поэтому в мире набирает популярность так называемое органическое земледелие, исключающее использование химических препаратов в сельскохозяйственном производстве. Крымские учёные для получения органических удобрений — вытяжек и гуматов — используют навозных червей. Эксперименты на садовых культурах дали положительный результат: обработанные культуры меньше подвержены болезням, стрессоустойчивы, нормально переносят засушливые условия.

Кстати, получаемый благодаря червям биогумус и вытяжки из него можно использовать для восстановления крымских почв, страдающих от засоления и заизвесткования. При добавлении новых препаратов в загрязнённый грунт происходит связывание вредных компонентов, а засоленность уменьшается на 10-15%. Препарат можно использовать и для очистки почвы от химических загрязнений — эта проблема особенно актуальна в северных регионах полуострова.

И, наконец, ещё одна яркая и перспективная с экономической точки зрения разработка — создание научно-производственного комплекса для выращивания радужной форели. Его откроют на базе Прибрежненского аграрного колледжа на берегу озера Сасык-Сиваш. Дело в том, что выращивание радужной форели в пресной воде — бизнес, убыточный для Крыма в силу водного дефицита. При этом исследования показывают, что этот вид пресноводной рыбы хорошо чувствует себя и в морской воде, если содержание соли не превышает 30 промилле. Кстати, в таких условиях форель растёт более интенсивно. Выращивать рыбное поголовье непосредственно в Чёрном и Азовском морях нельзя — это повлечёт за собой негативные изменения в экологии их сравнительно небольших акваторий. Так что нужно создавать специальную производственную линию. Отработка технологии выращивания форели в солёной воде, по предварительным расчётам, займёт от трёх до пяти лет. Зато если всё пойдёт как надо, созданный комплекс позволит выращивать в Крыму рыбу ценной породы в промышленных масштабах.

Химия

Исследователи КФУ работают над синтезом органических люминофоров. Эти вещества могут стать основой для производства гибких LED-мониторов. Сейчас пиксели создают на основе неорганических материалов — кристаллофосфоров. Они яркие, хорошо передают цветовую гамму, но жесткие, и любой экран на их основе представляет собой твёрдую конструкцию. Крымские химики открыли новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органики. Они смогут стать основой для ультратонких и гибких мониторов будущего. Такие дисплеи дают очень большой угол обзора — почти 175 градусов — без потери качества изображения. Они поглощают намного меньше энергии, чем привычные аналоги, вплоть до того, что могут работать от батареек. Но самое главное, конечно, — гибкость экранов. Этот фактор может найти применение в самых разных отраслях. Например, в медицине. Предположим, нужно в реальном времени взять данные о состоянии организма. Гибкий монитор, представляющий собой тоненькую плёночку с миниатюрным дисплеем, можно будет просто наклеить на руку: он будет напрямую контактировать с тканями и показывать полную картину данных.

Физика

Крымские учёные активно работают над проектированием, разработкой и созданием электродвигателей различного назначения. На данный момент создано три рабочих прототипа: маленький двигатель, генератор и большое мотор-колесо. Их особенность в том, что исследователи разработали особый способ укладки проводника, позволяющий существенно повысить мощность двигателя и его крутящий момент при сохранении прежней массы. То есть созданный крымскими физиками электродвигатель стал резвее, но не стал тяжелее. Этот нюанс играет большую роль, например, в робототехнике и в военной промышленности.

— Также мы работаем над созданием датчиков для магнитной кардиографии, — рассказывает заместитель директора по науке Физико-технического института КФУ Максим Яворский. — Сейчас функциональное состояние сердца оценивается по его электрической активности. Но возникла мысль делать это по магнитному полю, которое позволяет сделать исследование более подробным. Проблема в том, что у сердца это поле очень слабое. Однако наши магнитные плёнки высокой чувствительности прекрасно подходят для новой цели. В Москве уже прошли испытания этой технологии на мышах.

Энергоэффективность

Крымские исследователи уже не первый год заняты поисками альтернативных источников воды для нужд полуострова. Сейчас КФУ готов предложить систему очистки и доочистки сточных вод. Дело в том, что Крым ежесуточно сбрасывает около 700 тыс. куб. метров стоков. Предлагаемая методика позволяет её очищать, перегонять в водоёмы и использовать повторно: как в сельскохозяйственных нуждах, так и в бытовых — при должной очистке.

Очень актуальная разработка — технологии децентрализации отопления. Учёные создали котлы малой мощности, которые могут работать на твёрдых бытовых отходах. При этом они одновременно вырабатывают и тепло, и электричество. Такой котёл можно установить в частном доме или даже в квартире.

Строительство

Нам удалось создать материал, который на 100% состоит из строительных отходов. Причём его производство не требует дополнительных энергозатрат, — говорит заместитель директора Академии строительства и архитектуры по научной работе Николай Любомирский. — Чтобы материал приобрёл твёрдую форму, его нужно обработать углекислым газом, который сейчас попросту уходит в атмосферу. Сейчас мы работаем с Красноперекопским содовым заводом — у предприятия есть все отходы, необходимые для производства нового кирпича. Наша технология сократит выбросы углекислого газа минимум на 25%. По прочности наш кирпич не уступает бетону и своему керамическому аналогу. При этом получается не только крепким, но и красивым — внешне напоминает полированный мрамор. В мире подобного ещё нет.

В продаже новый материал должен появиться приблизительно через год. Его создатели убеждены, что кирпич будет пользоваться большим спросом, тем более что его себестоимость минимум в четыре раза ниже, чем у самой дешёвой керамической версии, а срок службы практически неограничен. Материал состоит из карбоната кальция. Это известняк — один из самых прочных стройматериалов (не зря именно из него раньше делали могильные плиты и памятники). При этом в новом кирпиче есть некоторая доля извести, которая предотвращает потемнение, характерное для известняковых плит.

Послесловие

Идеальная схема для любого научного исследования: идея — разработка — выход на рынок. К сожалению, открытиям крымских учёных на третий этап вырваться пока не удаётся. Хотя, как видите, идеи интересные с точки зрения и коммерции, и прикладного применения. В чём же дело? Почему наработки наших исследователей не уходят в жизнь?

— Дело в том, что инновации нужно внедрять, — комментирует проректор по развитию приоритетных проектов КФУ Сергей Додонов. — Спрос на наши разработки есть, но мы постоянно сталкиваемся с консерватизмом в обществе: многим достаточно того, что уже есть. В таком случае не лишней была бы поддержка со стороны государства. Например, если бы на внедрение инновационных технологий выделялись субсидии или субвенции, вопрос был бы решён. Далее, когда новшество входит в обиход, господдержку можно постепенно уменьшать, поскольку инновация сама по себе станет дополнительным источником дохода. Действительно, любая новая технология так или иначе даёт прибыль.