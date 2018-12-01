В каких случаях можно выписать жильца из квартиры без его согласия

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, в каких случаях можно выписать жильца из квартиры без его согласия. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Способы и основания

По действующему законодательству РФ выписать (снять с регистрационного учета) из квартиры жильца можно двумя способами — добровольно и принудительно. В первом случае предполагается, что зарегистрированный гражданин самостоятельно обратится в регистрирующий орган для снятия с регистрационного учета. Принудительное снятие гражданина с регистрационного учета допускается исключительно в судебном порядке. При этом потребуется наличие веских аргументов и достаточных оснований для выписки.

Выписать жильца можно в случае утраты им права пользования жилым помещением.

Основаниями для утраты права пользования жилым помещением, в частности, являются:

1. Прекращение семейных отношений с собственником квартиры.

2. Выезд нанимателя жилого помещения на другое место жительства.

3. Невнесение нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

4. Одним из оснований, также предусмотренным частью 4 статьи 83 Жилищного кодекса РФ, является использование жилого помещения не по назначению, систематическое нарушение прав и интересов соседей, разрушение жилья.

Ход процесса

В соответствии со статьей 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Чтобы выписать жильца из квартиры без его согласия по имеющимся выше обстоятельствам, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении права пользования лица жилым помещением. Если ответчик не только зарегистрирован в квартире, но и проживает в ней, то в исковом заявлении нужно также заявить требование о выселении ответчика.

В некоторых случаях суд может отказать в прекращении права пользования лица жилым помещением. В соответствии с частью 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. Кроме того, невозможно прекратить право пользования жилым помещением тех, кто имел право пользования жильем на дату приватизации с другими членами семьи и дал согласие на приватизацию без своего участия. Право пользования этих лиц нельзя прекратить и тем собственникам, которые купили квартиру с такими прописанными жильцами.

Но если суд встал на сторону собственника и вынес положительное решение, которое не было обжаловано, оно вступает в законную силу через месяц после его принятия в окончательной форме. При необходимости исполнить решение в части выселения проживающего ответчика собственник должен подать заявление в суд о выдаче исполнительного листа. После подготовки исполнительного листа его можно будет получить и предъявить вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства для принудительного исполнения в территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов.

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