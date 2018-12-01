Спорное прошлое

Стоит ли переписывать историю и при чем здесь топонимика?

При жизни Петр Войков любил «мутить воду». Оттого, наверное, был бы весьма доволен, доведись ему узнать, какие эмоциональные дискуссии среди властей предержащих вызывает его имя даже спустя 91 год после убийства из-за угла в Варшаве.

Точка кипения

Борис Коверда, подстреливший революционера, советского посла в Польше на железнодорожном вокзале в Варшаве 7 июня 1927 года, казалось бы, знал, что делал. «Я отомстил за Россию, за миллионы людей!», — сказал он недогадливым или слишком милосердным, всем тем, кто вопрошал: «Зачем?» Хочется верить, что и те, кто сегодня принимает решения о том, достоин ли Войков увековечивания в названиях производственных объектов и улиц городов, могут на этот же вечный вопрос дать столь же однозначный ответ.

Вспоминать Войкова яростно, как почти сто лет назад, стали в конце прошлой недели, когда депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила с инициативой переименовать улицы крымских городов, которые носят имя революционера, участвовавшего в принятии решения о расстреле российского императора Николая II, соответствующие обращения отправлены главе Крыма Сергею Аксенову и в Общественную палату Республики.

«По-разному можно относиться к личности последнего российского императора Николая II, разделять или не разделять его взгляды, одобрять или не одобрять поступки. Но сегодня мне не довелось пока встретить ни одного человека, который открыто одобрял бы внесудебную, жестокую расправу над царской семьей... Сохранять у улиц и скверов имена преступников — соглашаться, что сегодня и завтра это может случиться с любым человеком, с каждым из нас», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Общественная палата Крыма инициативу Поклонской не поддержала. Доводы приводились разные, понятные. Так, председатель ОП РК Григорий Иоффе сказал, что, мол, понять людей, обратившихся в Палату, можно и их аргументы понятны, но решать такие вопросы должны только жители самих улиц, носящих имя Войкова. Председатель комиссии ОП РК по культуре и межнациональным отношениям Андрей Мальгин высказал опасение, что «переименование улиц Войкова повлечет за собой ответную волну: так в Крыму могут быть переименованы до 90% всех названий — улицы имени Кирова, Желябова, Землячки, Бела Куна, Мате Залки. И это будет означать фактическую декоммунизацию, как на Украине, и вызовет общественное осуждение». Говорили и о том, что одномоментное переименование улиц по всему Крыму может привести к трудностям, связанным с переоформлением документов с регистрацией большого числа граждан.

Дискуссия имеет все шансы перейти в вялотекущую форму с осложнениями и обострениями, как это уже много лет происходит в Москве, где представители Русской православной церкви и православной общественности уже не первый раз и не первый год призывают убрать из названий улиц, районов и станции метро имя того же Войкова.

Свой чужой

На полуострове много проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков и скверов, названных в честь людей, не имеющих к Крыму никакого отношения. И в дискуссии с Войковым аргумент о том, что этот человек «не наш», мог бы сыграть весьма значительную роль. Но он-то как раз наш, из Керчи.

В Керчи его семейство жило в доме по Херхеулидзевской улице (в 1927–1959 улица Войкова, ныне улица Айвазовского), № 9; позже перебралась в квартиру за рекой Мелек-Чесме, на месте которой позднее был построен Керченский судоремонтный завод. Молодой Войков уже в гимназии строил вполне конкретные планы, каким образом изничтожить царя, без разницы какого. Весьма интересен тот факт, что в керченской гимназии Войкову досталась парта, за которой некогда сидел окончивший эту же гимназию Желябов — организатор убийства Александра II. Узнав об этом и почитав запрещённую листовку с дерзкой, но при этом убедительно-провокационной речью Желябова на суде, Петя невероятно возгордился тем, что сидит на таком «сакральном» месте, и твердо решил стать продолжателем начатого дела.

За подпольную деятельность и членство в боевой дружине РСДРП Петю исключили из шестого класса керченской мужской гимназии. Родителям пришлось сменить место жительства и работу. Семья переехала в Кекенеиз, где отец устроился дорожным мастером в имении помещика Алчевского. А мама напряглась, похлопотала, и сынок продолжил образование в восьмом классе ялтинской Александровской гимназии, где позже расположился Институт винограда и вина «Магарач».

Из ялтинской гимназии Войкова тоже в конце концов исключили. И Петр перешел к практике. Он стал одним из организаторов и активным участником теракта 20 июля 1906 года против полицмейстера

М. М. Гвоздевича. Еще через полгода 18-летний Петр Войков выступил вдохновителем теракта в Ялте, направленного против градоначальника генерала Думбадзе. Бомбу сбросили 26 февраля 1907 года с балкона дачи Новикова, находящейся близ Ялты, с весьма понятной целью — убить. Однако взрывом градоначальнику всего-навсего оторвало козырек фуражки и слегка контузило, зато террористу пришлось застрелиться. Войков жалел, что всё прошло так, то есть никак (подумаешь, ни за что ни про что серьезно ранили кучера и извели нескольких лошадей). Его, Войкова, увы, услали из города за полтора месяца до «часа икс», вследствие чего действо так и осталось «сыровато», а в качестве исполнителя привлекли непрофессионала. Зато сам Петр Лазаревич остался жив и получил возможность дозревать и набираться опыта в просвещенной Европе — в том же 1907-м он уехал в Женеву.

Оно нам надо?

Сегодня есть такие, кто берется утверждать, что участие Петра

Войкова в убийстве царской семьи не доказано. Мол, фамилия не разу не упоминается даже в таком солидном труде, как подготовленная и опубликованная Виктором Аксючицем книга «Материалы правительственной Комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского Императора Николая II и членов его семьи». Но может ли хоть один человек, знакомый с биографией Войкова, представить, что он вот так внезапно самоустранился, когда цель всей его жизни, убить царя, была практически достигнута? Нет. Тем более что в момент расстрела царской семьи Войков был в нужное время в нужном месте — он занимал должность комиссара по снабжению Уралсовета. На эту тему можно дискутировать не меньше, чем о правомочности увековечивания памяти Петра Лазаревича. Но Войков был человеком, призванием которого было расшатывать государственные устои, и, возможно, поэтому даже спустя десятилетия после смерти его имя способно спровоцировать разногласия между людьми, которые, казалось бы, занимаются одним делом. А оно нам надо?