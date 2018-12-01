Встреча зимы

Съедобный снег, продукты не по назначению, подорожание бесплатной рыбы и что делать с детьми

Почем бесплатная рыба?

В РФ вступили в силу новые штрафы за незаконную рыбалку

В России с 17 ноября вступил в силу штраф за ущерб, причиненный водным биоресурсам. Информацию распространила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК. Предыдущие тарифы были установлены еще в 1994 году и к настоящему времени не соответствуют реальным рыночным ценам.

Теперь за незаконный лов рыбы браконьерам придется изрядно раскошелиться. Стоимость одного незаконно добытого экземпляра, независимо от размера и веса, составит (в рублях):

калуга — 269 250 руб.,

белуга — 206 625 руб.,

русский осетр — 138 024 руб.,

дельфин — 5480 руб.,

камбала-калкан — 3452 руб.,

судак — 3305 руб.,

кефаль — 685 руб.,

краб — 682 руб.,

акула — 274 руб.,

сельдь — 137 руб.,

раки — 115 руб.,

другие морские рыбы — 55 руб.,

креветка — 47 руб.

В крымском Погрануправлении подчеркнули, что если добыча биоресурсов проходила в запрещенные периоды или в запрещенных районах суммы штрафов удвоятся.

Кроме того, отмечается, что такой шаг направлен на борьбу с браконьерством и сохранению водных биоресурсов.

Ожидание Нового года

В конце ноября в Крыму стартовал новогодний республиканский конкурс «Волшебная открытка» среди детей и подростков от 3 до 15 лет.

По условиям конкурса необходимо нарисовать новогоднюю или рождественскую открытку на листе А4. Помогать рисовать могут все члены семьи. Далее, указать имя, фамилию, полное название и номер образовательного учреждения (с указанием населенного пункта), где учится автор открытки. А также заполнить анкету. До 10 декабря всю информацию с анкетой и отсканированный или сфотографированный рисунок в хорошем качестве нужно выслать по электронному адресу: volshebnaya.otkrytka@mail.ru

Жюри отберет три лучшие работы. Открытки, с указанием авторства, отпечатают в типографии и отправят в продажу. Вырученные средства перечислят на специальный счёт благотворительного фонда «Будем Милосердны» для экстренной помощи детям.

Более подробную информацию можно узнать на сайте организатора.

Попробовать зиму на вкус

Рецепт аппетитного салата под символическим названием «Первый снег» прекрасно подойдет, чтобы отметить наступление декабря

Ингредиенты:

• Вареная курица — 200 граммов,

• Вареные яйца — 3 штук,

• Сыр — 80 граммов,

• Грецкие орехи — 40 граммов,

• Оливки или маслины без косточек (можно заменить виноградом),

• Майонез,

• Соль по вкусу.

Как готовить:

1. Курицу, яйца порезать соломкой, сыр натереть, орехи порубить. Каждый ингредиент отдельно (сыр немного оставить для украшения) перемешать с майонезом и при желании чуть посолить.

2. Выложить слоями:

— курица

— орехи

— сыр

— яйца.

3. Края салата обсыпать сыром. На верх выложить половинки маслин, оливок или винограда, снежинки из сыра.

Банан в помощь

Оказывается, бананы можно не только есть, но и использовать для бытовых нужд

— В хозяйстве бананы могут пригодиться в качестве средства для чистки серебра. Для этого необходимо взять кожуру от банана и внутренней стороной протереть серебряное изделие.

— Внутренняя сторона банановой кожуры, очищенная от волокон, может легко заменить крем для обуви из гладкой кожи. Нужно натереть ботинки или сапоги кожурой, а затем отполировать поверхность обуви суконной тканью.

— В саду и огороде бананы тоже весьма полезны. Так мульча из банановой кожуры может укрепить рассаду. Для использования с этой целью достаточно высушить банановые шкурки и размолоть их с помощью блендера. Мелкую крошку использовать для рассады, а крупные кусочки разложить вокруг стеблей взрослых растений.

— А еще бананы — прекрасное средство против тли. Тля банановую кожуру терпеть не может. Так что, если эти вредители начали поражать плодовые деревья, можно разложить вокруг стволов свежие шкурки от бананов, и тля исчезнет, как по мановению волшебной палочки.