Матросский бульвар: кому задавать вопросы?

Судьба знакового для Севастополя объекта «зависла» в неопределённости

В Севастополе состоялось заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания города, но представители севастопольского Правительства на него так и не явились.

И Парк Победы тоже...

На прошедшее в среду, 28 ноября, заседание помимо депутатов Законодательного собрания, были так же приглашены представители Правительства города: заместитель губернатора Владимир Базаров, начальник государственного строительного надзора Юрий Захаров и заместитель директора ГБУ «Парки и северы» Александр Федяков, но их кресла остались пустыми. Вопрос, который обсуждался на заседании касался прекращения работ по реконструкции Матросского бульвара (об этой ситуации «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал ранее).

Напомним, что в понедельник, 26 ноября, Правительство города аннулировало ордер на земляные работы на Матросском бульваре. Подрядчику, которым является благотворительный фонд «35-я береговая батарея» Алексея Чалого, был вручен соответствующий документ, передачу которого проконтролировали представители полиции. При этом сами работы велись за счет фонда и ни коем образом не были связаны с федеральными средствами. Правительство же заявило о том, что на данные работы нет разрешительных документов, а в их ходе уже было разрушено шесть объектов городского имущества. При этом чуть ранее, на прошлой неделе, также «притормозили» работы по реконструкции Парка Победы. Подрядчику было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, в результате чего, работы по реконструкции двух важнейших для Севастополя объектов оказались остановлены.

Обеспокоенные горожане

Председатель комитета Вячеслав Горелов на заседании сообщил коллегам о том, что в адрес Законодательного Собрания поступило два письма от жителей города в поддержку продолжения проведения реконструкции.

Вячеслав Горелов, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам:

«Первое письмо к нам направили жители Балаклавского муниципального округа, суть его заключается в том, чтобы принять все меры для предотвращения срыва реконструкции Матросского бульвара, а также вплоть до выражения недоверия губернатору и это письмо подписало 73 человека».

Второе письмо пришло от 74-летней пенсионерки, которая провела все детство на Матросском бульваре и так же возмущена работой исполнительной власти.

Вячеслав Горелов рассказал присутствующим об имеющихся и предоставленных благотворительным фондом документах, а также заявленных претензиях и попросил задавать вопросы.

Сергей Кожанов, член комитета, депутат Законодательного собрания:

«Вопросы конечно есть, но кому задавать?»

Юрий Круглов, член комитета, депутат Законодательного собрания:

«Я бы хотел задать вопрос Юрию Михайловичу Захарову и Владимиру Васильевичу Базарову. Мы здесь собирались составом этого комитета 26 июня 2014 года, на котором был представлен проект реконструкции Матросского бульвара, хотя даже конкурс еще не был объявлен, но на котором были представители Правительства. А сейчас у меня вопросы есть, а ответов мне не дают и не только мне, очень много людей, которые хотят понять реальные причины, почему так получилось на Матросском бульваре, а спросить некого. У меня к ним вопрос, кого же мне все-таки спросить в их отсутствие? Риторический вопрос получается».

«Хватит разобщать Севастополь»

Вячеслав Горелов сообщил, что коллеги из Правительства всего за два часа до начала мероприятия сообщили им о своей неявке.

В ходе заседания депутат Законодательного собрания Михаил Чалый рассказал коллегам о том, что ранее губернатор Севастополя лично просил ускорить проведение работ по реконструкции Матросского бульвара и сократить сроки с 2021 до 2019 года.

Михаил Чалый, член наблюдательного совета проекта реконструкции Матросского бульвара, депутат Законодательного собрания:

«Мы пошли навстречу. Работы пришлось производить интенсивнее. Это было на грани возможностей, чтобы не страдало качество. И это потребовало и от правительственных чиновников более шустро суетиться. Их задача была — всего лишь документальное сопровождение».

В результате прошедшего заседания депутаты приняли решения изучить имеющиеся документы и поступившие замечания и подготовить ответ, для того, чтобы попробовать урегулировать данный вопрос в досудебном порядке и как можно скорее возобновить работы.

Вячеслав Горелов:

«Документы очень объемные. Было мало времени на их изучение. Мы конечно их изучим, подробно посмотрим, соотнесем это с теми письмами, которые мы раньше получали и из Севнаследия, и из Правительства Севастополя, и из Департамента архитектуры... Все должно быть сделано очень грамотно и четко, чтобы попытаться урегулировать претензии в досудебном порядке и как можно скорее возобновить работы на Матросском бульваре».

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили бывшего советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена Союза Архитекторов России, Члена Союза Дизайнеров России Александра Измоденова:

«Ситуация на 2014 год заключалась в следующим: Законодательное Собрание посчитало этот проект своей собственностью, и Горелов даже заявлял, что мол нужны некие спец лицензии — в ответ на комментарии тогдашнего градсовета 2014 года, о том, что проект надо делать местным севастопольским архитекторам. Остаётся только добавить, что сейчас тема всё ещё злободневна и актуальна. Алгоритм решения задачи не изменился — как предлагалось, так и предлагается использовать идеи и замыслы севастопольских зодчих, а вот уже при проведении самих работ, после тендера установить порядок взаимодействия, авторского надзора и контроля и это указывается в самом договоре по каждому объекту. Основа — это интересы Севастополя на первом месте... Самое главное, что нужна коллегиальность и при принятии основного решения и всех последующих. Надо „складывать“ всё вместе и „складываться“ всем вместе. Хватит разобщать Севастополь!».