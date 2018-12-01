Кто победит в Симферополе?

На этой неделе стало известно, что на пост главы администрации Симферополя претендуют сразу девять человек – именно столько подали заявок на соответствующий конкурс. Но в Cимферопольском горсовете уточнили: список конкурсантов может быть сокращен по результатам проверки документов, поданных претендентами, на соответствие требованиям.

«Согласно утвержденному порядку проведения конкурса, в течение 10 дней будет проведена проверка документов на достоверность сведений, предоставленных претендентами, и на соответствие квалификационным требованиям», – сказано в сообщении на сайте горсовета.

Но кто же те люди, которые готовы взять на себя ответственность за главный город республики в тот момент, когда этот город находится, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии? Естественно, в числе конкурсантов нынешняя первый замглавы администрации в статусе ­

и.о. главы Наталья Маленко. Также в списке кандидатов нынешний управляющий делами аппарата Симферопольского горсовета Андрей Федорков, помощник депутата Госдумы от КПРФ Сергей Богатыренко, региональный директор ООО «Продекс» Антон Ганин, судебный пристав Евгений Данилов, рабочий службы озеленения МУП «Гвардеец» Артем Хамцов, руководитель Координационного центра «Правозащитного комитета «Дело Чести» Виктория Жуковская и временно не работающие Олег Чигидин и Олег Симонов.

Кстати, Жуковская и Чигидин принимали участие в предыдущем конкурсе на пост главы администрации Симферополя в сентябре 2017 года.

Итоги конкурса станут известны уже скоро – 14 декабря.