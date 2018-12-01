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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферопольском районе мусор сваливают под соседские дома

Не пожелавший представиться житель Симферопольского района возмущен: «Как всем известно из СМИ, на строительство мусорных площадок было выделено 9 миллионов рублей. Может, надо было выделить на уборку мусора по городу и району? А потом и строительство начинать! В селе Богдановка возле трассы федерального значения мусор не убирали уже месяц, может и больше. Дошло уже до того, что мусор выкидывают прямо под соседские дома, которые расположены на углу улиц, т.к. в баках места уже нет. Власти, МУПы, может, уже займетесь делом и почистите город от мусора?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 139 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:49

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