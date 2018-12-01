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Говорят, что... в Симферопольском районе мусор сваливают под соседские дома Не пожелавший представиться житель Симферопольского района возмущен: «Как всем известно из СМИ, на строительство мусорных площадок было выделено 9 миллионов рублей. Может, надо было выделить на уборку мусора по городу и району? А потом и строительство начинать! В селе Богдановка возле трассы федерального значения мусор не убирали уже месяц, может и больше. Дошло уже до того, что мусор выкидывают прямо под соседские дома, которые расположены на углу улиц, т.к. в баках места уже нет. Власти, МУПы, может, уже займетесь делом и почистите город от мусора?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года Еще статьи: Говорят, что... забыли о вывозе мусора Говорят, что... дороги рассыпаются от прикосновения Уборка наполовину «Чистому городу» снова конец? Меж двух огней