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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... севастопольцы просят разобраться с остановками

Житель города-героя, не назвав свое имя, посетовал: «В городе происходят какие-то странные вещи. Как уже многие заметили, в некоторых местах есть по два павильона на остановках, «остановка в остановке», например на Силаева, но эти «герои» пошли дальше. Теперь на некоторых остановках вообще всё снесли, например у сквера Ленинского Комсомола, или у библиотеки имени Льва Толстого, или вот, у остановки «Си Молл», где нужна обратная остановка, снесли крытые скамейки, и это всё специально к началу нового сезона дождей. И ничего взамен».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:51

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