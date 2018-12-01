Говорят, что... севастопольцы просят разобраться с остановками

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Житель города-героя, не назвав свое имя, посетовал: «В городе происходят какие-то странные вещи. Как уже многие заметили, в некоторых местах есть по два павильона на остановках, «остановка в остановке», например на Силаева, но эти «герои» пошли дальше. Теперь на некоторых остановках вообще всё снесли, например у сквера Ленинского Комсомола, или у библиотеки имени Льва Толстого, или вот, у остановки «Си Молл», где нужна обратная остановка, снесли крытые скамейки, и это всё специально к началу нового сезона дождей. И ничего взамен».