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Говорят, что... после сноса гаражей остаются свалки
Говорят, симферопольцы очень недовольны последствиями сноса нестационарных объектов в городе, в частности гаражей. Мол, железные конструкции убирают, а всё их никому не нужное содержимое остается сваленным посреди дворов. Последний пример подобного благоустройства столицы – улица Баррикадная. Местные жители теперь сравнивают ее с полигоном ТБО в Каменке в его «лучшие дни», то есть когда свалка мусора в этом месте производилась регулярно и полномасштабно.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года
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