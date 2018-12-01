В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... после сноса гаражей остаются свалки

Говорят, симферопольцы очень недовольны последствиями сноса нестационарных объектов в городе, в частности гаражей. Мол, железные конструкции убирают, а всё их никому не нужное содержимое остается сваленным посреди дворов. Последний пример подобного благоустройства столицы – улица Баррикадная. Местные жители теперь сравнивают ее с полигоном ТБО в Каменке в его «лучшие дни», то есть когда свалка мусора в этом месте производилась регулярно и полномасштабно.