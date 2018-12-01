В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Ялте «хоронят» ЖКХ

Говорят, в Ялте изобрели новый способ борьбы с бездействием коммунальщиков, не сумевших усвоить принцип «наделал дел, убери за собой». Теперь в тех местах, где отдельные деятели вскрыли асфальт, чтобы добраться до коммуникаций, а после проведения работ оставили всё как есть, стали появляться кресты, совсем как на кладбище. Такой памятник бесхозяйственности, к примеру, возвели недавно в 10-м микрорайоне курортной столицы. Аналогия проста и понятна – поставили крест на незаконченном деле и своих обязанностях...