Под высокий патронаж

Феодосийская картинная галерея Айвазовского получила в попечительский совет чиновников самого высокого ранга

В культурной сфере полуострова на этой неделе пополнение. К тому же пополнение весьма серьёзными фигурами, государственными. Дело в том, что на волне присвоения симферопольскому аэропорту имени знаменитого художника Ивана Айвазовского произошёл некий всплеск интереса к наследию этого человека. И, конечно, главным объектом данного интереса в Крыму является картинная галерея им. И.К. Айвазовского, что в Феодосии. Так вот, у галереи не просто появился попечительской совет, в этот совет вошли и глава Крыма, и министр культуры РФ.

В новый год — с очень скромным финансированием

Эту новость сообщил сам глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook: «Принято решение о создании попечительского совета галереи имени Айвазовского. Министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский и я будем сопредседателями совета». Кроме этого, стало известно, что активное участие в деятельности совета также примут министр культуры Крыма Арина Новосельская, меценаты, деятели культуры, искусства и науки. Впрочем, сразу появились и вопросы — как будет работать данный попечительский совет, чем конкретно он будет заниматься, какие перспективы у галереи появятся теперь. Но вопросы пока без ответов. Единственное, что специалисты намекают на то, что собираться совет будет вряд ли даже раз в месяц — в связи с объективно высокой занятостью входящих в его состав государственных мужей. Тем не менее, на работу попечительского совета с таким высоким патронажем руководство феодосийской картинной галереи возлагает большие надежды. Может быть, и не безосновательные. «Мы ожидаем, что в результате работы попечительского совета состояние галереи, в том числе и финансовое, будет в значительной степени улучшено и попечительский совет с таким высоким составом, конечно, поможет решать вопросы, которые возникают в жизнедеятельности галереи, гораздо проще, чем это мы сейчас делаем на городском уровне», — сказала, в частности, журналистам Татьяна Гайдук, директор галереи им. Айвазовского. То есть, стоит полагать, руководство галереи надеется, что создание попечительского совета не освобождает власти Феодосии от полномочий, связанных с обеспечением деятельности этого объекта культуры (галерея принадлежит городу, согласно завещанию Айвазовского). Судя по комментарию Гайдук, «просто у галереи будет больше инструментов для решения своих проблем». Что же касается проблем, то они очевидны и, увы, банальны — деньги. Вернее их недостаток. И на текущее содержание финансирование «хромает», и на развитие, на перспективы. Известно, например, что первоочередные противоаварийные работы были завершены ещё в 2017 году, но на реставрацию и поддержание работы музея на современном уровне потребуется вложение огромных для городского бюджета сумм. «В Новый год мы вступаем, по предварительным данным, с очень скромным финансированием. А финансирование — это во многом главные вопросы жизнедеятельности заведения. На самом деле, у современного музея — такого маленького, но значительного, как наш, — очень много вопросов, которые нужно решать», — рассказала прессе директор картинной галереи Татьяна Гайдук.

Однако буквально за несколько часов до отправки этого номера «Крымского Телеграфа» в печать стало известно, что деньги на этот очень важный объект нашлись — феодосийской картинной галерее имени И. К. Айвазовского будет выделено 100 миллионов рублей на приведение в порядок помещений музея. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Феодосии галерею не удержать?

Также важным, спорным был вопрос о принадлежности картинной галереи. Как мы уже упоминали, согласно завещанию самого художника Ивана Айвазовского, она должна оставаться в собственности города Феодосии. Но в прошлом году вопрос изменения статуса галереи появился в крымской повестке, «КТ» тогда же рассказывал о возможном переходе её из городской собственности в республиканскую (вкратце — галерею необходимо сохранять и развивать, а как это сделать, если она останется в собственности города, у которого нет на это денег?). А потом появилась информация, что по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака Минкульт России совместно с Минэкономразвития РФ, Минфином России и Советом министров Крыма начал прорабатывать вопрос о передаче галереи в федеральную собственность и создании на ее базе филиала Государственной Третьяковской галереи. Были предложены и заманчивые перспективы, в случае благополучного решения в пользу федералов: комплексная реконструкция до 2022 года, увеличение площади и даже формирование целого музейного квартала. Но власти Крыма продолжили настаивать на том, объект должен находиться в республиканском ведении. Пару недель назад и министр культуры РК Арина Новосельская подняла этот же вопрос. «Главой Крыма позиция о том, что галерея Айвазовского должна остаться в Крыму, была донесена до председателя правительства Российской Федерации и полностью принята. Вопрос на сегодняшний день о том, что мы передаем в федеральную собственность, а уж тем более делаем филиалом Третьяковской галереи, не стоит», — сказала Новосельская.

Но на этой неделе проблема неожиданно разрешилась в пользу... Феодосии. Кроме новостей о создании попечительского совета галереи и о выделении её ста миллионов рублей, глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о том, что галерея остаётся в собственности города. Вопрос, похоже, закрыт. И завещание великого художника Айвазовского не будет нарушено. «Выражаю огромную благодарность коллективу музея за сохранение в сложное время достояния всей страны — картин и полотен нашего знаменитого земляка. Считаю это настоящим подвигом, за который необходимо поощрить сотрудников галереи», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Справка «КТ»

Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших российских музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника, в 1900 году, картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.

Это самая крупная в мире коллекция маринистической живописи. 12 тысяч единиц хранения и более 400 живописных и графических работ великого художника, члена пяти академий, почетного гражданина Феодосии и мецената Ивана Константиновича Айвазовского.